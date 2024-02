Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot rendelt el a pedofil bűnöző ügyében

„Hogy kaphatott egy pedofil bűnöző kitüntetést a fideszes városvezetéstől?” – kezdte írását közösségi oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy azonnali belső vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy „a fideszes városvezetés idején ki, miért és milyen információk birtokában döntött a 2013-ig fővárosi fenntartásban működtetett bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményekért később elítélt vezetőjének fővárosi kitüntetéséről”.

Karácsony Gergely felidézte, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatója 2015-ben kapott Bárczy István-díjat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2019-ben a javaslatára visszavont.

Ha mulasztás történt, ha emiatt a gyermekotthon lakóinak további abúzusokat kellett elszenvedniük, akkor a felelősök megnevezése és számonkérése nem maradhat el

– fejtette ki a főpolgármester.

Hozzátette, az elmúlt napok sajtóhírei alapján „megerősödött a gyanú, hogy a fideszes fővárosi vezetés annak ismeretében terjesztette fel kitüntetésre a 2018-ban elítélt pedofil bűnözőt, hogy már évekkel korábban információik lehettek a gyermekotthonban történt molesztálásokról és bántalmazásokról”. Mint írta, ki kell, hogy derüljön, mindent megtettek-e az előző városvezetés idején a gyermekek védelmében.

Megkérdeztük a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy Karácsony Gergely, még képviselőként miként szavazott a bicskei gyermekotthon igazgatójának Bárczy István-díjjal kitüntetéséről. Amint válaszolnak, közöljük.

Balog Zoltán érintettsége is felvetődött az ügyben

Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter lemondása után szintén nagy vihart kavart Balog Zoltán református püspök kegyelmi ügyben játszott szerepe. Az utóbbi napokban több sajtócikk is született a volt miniszter érintettségéről, aki korábban Novák Katalin mentora és főnöke is volt. Hétfő este egy levél is kiszivárgott, amelyet Balog Zoltán a református egyház tagjainak írt.

A volt miniszter elmondta, hogy 2016-ban minisztersége alatt a bicskei gyermekotthon Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök által aláírva.

Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem is terjesztettem fel

– hangsúlyozta.

Mint írtuk, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának épületében kedd délelőtt Balog Zoltán püspök részvételével tisztázták, milyen szerepet játszott a botrányos kegyelmi ügyben a volt miniszter. Később olyan információk jelentek meg, hogy a püspök felajánlotta lemondását, azonban ezt szimpátiaszavazás követte, a többség pedig támogatta Balogot.

A püspök YouTube-videóban kért elnézést, de mint mondta, nem azért kell bocsánatot kérnie, mert egy kegyelmet kérő ember mellé állt, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott.