Fekete-Győr András: Vesztésre áll a hatalom

18.50: Az utolsó felszólaló, Donáth Anna hangsúlyozta: „újra és újra hangosnak kell lenni, hogy ne kerüljön le a fókusz arról, hogy a rendszer erkölcsileg megbukott”, miközben nem törődik a gyermekek védelmével. A Momentum elnöke kitért arra is, hogy addig fog állni a színpadon, amíg „a hatalom nem hajlandó titeket hallani és látni”.

Donáth Anna szerint azért kellett lemondania Novák Katalinnak, „mert a legkevésbé azokat szolgálta, akiket a leginkább kellett volna, elképesztő szegénységben van a gyermekjóléti rendszer”. Szerinte addig kell felelősségre vonni őket, amíg nem látják be, hogy amit csinálnak, „az nettó bűn”.

„Nem hibáztak, amit csináltak, az bűn” – fogalmazott az EP-képviselő, aki azt kérte: ne hagyják, hogy a témát eltereljék, és pénteken újra tüntessenek a Hősök terén.

18.41: Hadházy Ákos nem a hatalomnak szeretne üzenni, helyette kifejtette: remek idő jött el a kiugrásra azoknak, akik a rendszer részei. A független országgyűlési képviselő második üzenete az ellenzék tagjainak szólt: ezek a bukások megmutatták, hogy minden rendszerre lehet nyomást gyakorolni.

A rossz hírnek azt nevezte, hogy ezt a nyomást nem az ellenzék helyezte a kormányra, hanem a független sajtó, de a „propagandaágyú” így is erős, a rendszer pedig nem roggyant meg a lemondásoktól. Hadházy Ákos azzal zárta beszédét, hogy „a kegyelmes asszonyok kirúgása megmutatta, a rendszer nem sérthetetlen”, de először le kell bontani a rendszert, hogy leváltható legyen.

18.30: Juhász Péter Rogán Antalról beszélt, és elmondta: a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is ember, családapa, és csak másodsorban „erkölcstelen, korrupt, politikai bűnöző”.

Azt javasolta Rogán Antalnak, hogy írja be Orbán Viktor számítógépén: „bocsánat”, így megmutatva, hogy bírnak bocsánatot kérni az áldozatoktól, utána pedig mondjon le. „Mondjon le” – skandálták a tüntetők.

18.25: Fekete-Győr András arról beszélt, hogy „Orbán Viktor rendszere erkölcsi, morális és politikai válságba került”. A Momentum volt elnöke úgy fogalmazott, féltik a gyerekeiket a pedofiloktól, Magyarországon pedig olyan közfelháborodás van, amelyben vesztésre áll a hatalom, „félnek attól, hogy a belülről rothadó rendszer rájuk omlik, ezért bujkál Orbán Viktor a magyarok elől”.

Fekete-Győr András a bírósági ügyéről megjegyezte, „engem koncepciós eljárásban Orbán Viktor és Polt Péter börtönnel fenyeget”, de ez csak megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak, „nem áldozat, célpont vagyok. Áldozat az, aki öngyilkosságot követett el, áldozat az, akinek az alsónadrágjába belenyúltak, és befogták a száját”.

A politikusnak erős a gyanúja, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondása csak az első lépés, a következő lépés, hogy Orbán Viktor tisztázza, ki adott utasítást a kegyelem megadására, tudott-e erről a kormányfő, esetleg jóváhagyta-e azt. Fekete-Győr András úgy vélekedett, a Fideszt nem a kegyelem, hanem annak nyilvánosságra kerülése zavarja. „Orbán takarodj” – skandálták a tüntetők a beszéd végén.

18.13: Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője azzal kezdte a beszédek sorát, hogy a miniszterelnök és a kormánytagok egy szót sem szóltak eddig Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról. A Momentum országgyűlési képviselője hangsúlyozta: azért vannak itt, hogy megtudják, ki a valódi felelős.

18.00: A kormánypártok nevében Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált a tüntetésre. A politikus bejegyzésében azt írta:

A Momentum este tüntetni fog. Jó lenne, ha ma kivételesen mellőznék a hivatalos személyek elleni erőszakot! Tudjuk, hogy náluk az a módi, hogy parlamenti és önkormányzati képviselők füstgránáttal hajigálják a rendőröket, de most legalább a törvényeket tartsák be. Egyébként pedig tüncikézés helyett Donáth Annának inkább azzal kéne foglalkoznia, hogy a hivatalos személy elleni erőszakot elkövetett Fekete-Győr Andrástól visszakéri a mandátumát. Akit a bíróság elítélt, mondjon le! Még akkor is, ha tanítómesterük, Gyurcsány Ferenc azt tanította nekik: soha semmiért nem kell vállalni a felelősséget!