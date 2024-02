Thuróczy Szabolcs: Nagyjából hárommillió emberre igaz, amit Havasi Bertalan mondott

Havasi Bertalan szavairól ebben a korábbi cikkünkben írtunk. A kijelentés onnan is ismerős lehet, hogy az Orbán Viktorral szembeforduló Simicska Lajost is hasonlóan jellemezték korábban.

Thuróczy Szabolcsot a Magyar Hang egyrészt a péntekre, a pedofilbotrány miatt szervezett tüntetésről kérdezték, amelyet ő maga is támogatott.

Mint mondta, szerinte az esemény azért fontos, mert rengeteg gyermekotthonban megtörténhet ugyanez, és több száz ilyen ügy lehet, amelyekre soha nem derül fény, a fiataloknak pedig nincs hova menniük, nem tudják kinek elmondani az egészet.

„Ez az egy ügy most kiderült, elindítva egy őrületes lavinát, ezért nem szabad leszállni a témáról. Nem annak politikai következményei miatt, hanem azért, mert továbbra is ilyen dolgokat művelnek mások kiskorú gyerekekkel. Ez megbocsáthatatlan bűn, miközben kizárólag a hatalom szempontjából beszélnek róla” – mondta Thuróczy Szabolcs.

Hozzátette azt is: amit Havasi Bertalan üzent Magyar Péternek a kormány nevében,

az szerinte „tökéletesen” igaz nagyjából hárommillió emberre, köztük gyerekekre, intézetisekre, betegekre vagy épp szegényekre.

Megjegyezte azt is, hogy szerinte hiába próbálja a kormány az ellenzéket támadni a történtek miatt, „hiába küzdenek a beszélő fejek, mint malac a jégen”, a botrány miatt akkor is a Fideszben rendülhet meg a bizonytalan szavazók bizalma (szerinte az ő számuk akár másfél millió is lehet).

(Borítókép: Thuróczy Szabolcs 2018. augusztus 19-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)