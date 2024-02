Karácsony Gergely: A főváros segítségével újulhatnak meg a HÉV-ek

A főpolgármester bejegyzése szerint a kormány az Európai Unió COVID-válság utáni helyreállítási alapjából akarta a HÉV-eket felújítani, de mivel a beruházás előkészítése akadozott, „kifutottak az időből”, hiszen ezekkel a pénzekkel 2026 októberéig el kell számolni.

A főváros sietett a kormány segítségére: „hozzájárultunk ahhoz, hogy a mi jobban előkészített közlekedési fejlesztéseink kerüljenek át a két és fél év múlva záruló pénzügyi alapokba, így a kormány nyert plusz három évet a HÉV-ek felújítására” – írta Karácsony Gergely.

Úgy fogalmazott, „a főváros mindenkinek mindenben partnere, ami Budapest fejlődését, zöldítését szolgálja. Ezért kötöttünk a kormánnyal megállapodást az állami és a fővárosi bérletek kölcsönös elfogadásáról, és ezért segítjük minden erőnkkel a HÉV-ek felújítását is”.

A HÉV-ek korszerűsítését már a volt közlekedési államtitkár is sürgette. Vitézy Dávid február elején a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte „ideje múzeumba küldeni” a régi, magas padlós HÉV-eket, és helyettük „korszerű, alacsony padlós és akadálymentes, egyterű, klimatizált vonatokat vásárolni”.

A szakember bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a szentendrei és a ráckevei HÉV járatritkítása is az elöregedett járműpark számlájára írható. Mint ismert, Karácsony Gergely január elején közölte, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) ritkítani akarja a HÉV-eket, mivel nagyon rossz állapotban vannak a járművek, és ez is az oka annak, hogy a tárca nem akar megegyezni a fővárossal.

Végül január végén Lázár János építési és közlekedési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester megállapodott, így márciustól a Budapest-bérlet változatlanul érvényes marad a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a bérletalku alatt elérte, hogy az állami HÉV-járműváltás helyet cseréljen fővárosi közlekedési projektekkel az uniós listán.

A HÉV-járműcsere- és az infrastruktúra-fejlesztés átkerülne a később záruló IKOP-program projektjei közé. A jelenlegi szabályok szerint a pénz csak 2026 augusztusáig érhető el, a HÉV-járműcsere addig nem bonyolítható le.