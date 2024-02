Eddig a pontig fel sem vetődhet Fekete-Győr András lemondatása

Egyelőre biztosan maradhat országgyűlési képviselő Fekete-Győr András, a Momentum politikusa, hiszen jogerős ítéletig semmi sem veszélyezteti mandátumát. Mint ismert: Fekete-Győrt hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt ítélte a Fővárosi Törvényszék másodfokon egy év börtönbüntetésre, amelyet ugyanakkor két év próbaidőre felfüggesztett a tanács. Az ügyben érintett másik momentumos képviselőt, Szarvas Koppány Bendegúzt is bűnösnek találták, ő is felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A politikusokat amiatt ítélték el, mert a vád szerint egy 2018-as tüntetés során rendőrökre támadtak: füstbombát dobtak az egyenruhások felé. Fekete-Győr Andrást első fokon még felmentették az ügyben, a másodfokon eljáró törvényszék tehát súlyosbított ezen. Nem csoda, hogy a politikus és védője rögtön fellebbezett az ítélet ellen, így harmadfokon folytatódik az ügy.

A másodfokú ítélet óta egyes sajtótermékekben szinte állandó napi téma Fekete-Győr lemondásának kérdése, amelyre több cikkben és több kormánypárti képviselő is nyíltan felszólította már a képviselőt, ellenzékiek ugyanakkor megvédték. Az ügy azonban nem ilyen egyszerű.

A másodfokú ítélet kihirdetése után megkerestük kérdéseinkkel az Országgyűlés Mentelmi Bizottságát, hogy megtudjuk: indul-e összeférhetetlenségi eljárás a másodfokú ítélet nyomán, egyáltalán napirendre vehetik-e az ügyet már most, vagy meg kell várni a harmadfokú ítéletet. A bizottság válaszából kiderült, hogy a napirendre vételre jelenleg nincs is jogi lehetőség. Mint írták:

a Mentelmi Bizottság kizárólag a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén veheti napirendre egy képviselő ügyét.

Ez pontosabban azt jelenti, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 88. §-ban meghatározott összeférhetetlenségről a jogerős ítéletet meghozó bíróság haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt.

„Az Országgyűlés – a Mentelmi Bizottság véleményének kikérése után – csak ezt követően dönthet az összeférhetetlenség kimondásáról” – írta a bizottság lapunknak. Az említett törvény értelmében annak a képviselőnek kell kimondani az összeférhetetlenségét,

akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen elítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották,

akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.

Jelenleg tehát Fekete-Győr András joggal bízhat a harmadfokú felmentésben, hiszen első fokon is ez az ítélet született. A kormánypárti képviselők ennek ellenére folyamatosan követelik a politikus lemondását, ahogyan a kormányközeli sajtótermékekben is rendre téma az ügy. Fekete-Győr András a közösségi oldalán hétfőn jelezte: pert indít az érintett újságok ellen. Az erről szóló posztjában kiemelte: „Az elsőfokú felmentésemet követően a másodfokú bíróság is kimondta, hogy én magam nem követtem el hivatalos személy elleni erőszakot. Az ügyem harmadfokon folytatódik.”

Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mely politikusokat ítélték el hivatali idejük alatt. Fekete-Győr András lehet a harmadik országgyűlési képviselő, aki erre a sorra juthat.

(Borítókép: Fekete-Győr András 2023. május 26-án. Fotó: Németh Kata / Index)