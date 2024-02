Milliárdos a kártérítés a Hableány-ügyben károsultak részére

Megszületett a kártérítési per döntése a Hableány-tragédiában, a benyújtott 4,3 milliárdos összigényből 1,8 milliárdot ítélt meg a bíróság. Nagy a szórás a kompenzációk között, öt- és nyolcvanmillió forint között vannak a megítélt összegek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk még annak idején, 2019 májusában a Hableány nevű turistahajót maga alá gyűrte a Viking Sigyn nevű szállodahajó, amelynek fedélzetén 35 ember utazott. A balesetben 27-en meghaltak, egy dél-koreai utast pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A kapitányt, Jurij C.-t öt és fél év fegyházra ítélték és hat évre eltiltották a vízijármű-vezetéstől. A Viking Sigyn testvérhajójának, a Viking Idunnak a kapitánya, Topal F. továbbra is ártatlannak vallja magát „segítségnyújtás elmulasztása” vádban, hiszen hiába haladt a két hajó szinte egymás mellett, nem látta a tragédiát.

A HVG szerint „emberi léptékkel ki nem fejezhető tragédiának” titulálta a bíróság a balesetet, ezért döntött amellett, hogy

az összesen 78 benyújtott, 4,3 milliárdos kárigényből 1,82 milliárdot ítél meg a károsultaknak.

Négy esetben egyáltalán nem tartotta jogosnak a benyújtott igényt a bíróság, a többi 74 esetben pedig 5 millió és 80 millió forint közötti kompenzációra jogosultak a károsultak. A bíró kiemelte, hogy

a kártérítés nem emberi életek pénzbeli értékéről szól, hanem az elszenvedett sérelem alapján az a díj, amely a hatályos jogszabályok alapján jár.

A Viking Cruises AG-nek és a Panoráma Decknek mindössze 15 napja van arra, hogy kifizesse az elképesztő mértékű kártérítést.

A Viking ügyvédjei azzal érveltek, hogy a Hableánynak kitérési kötelezettsége lett volna a Viking Sigynnel szemben, viszont a bíró szerint ez nem jogosította fel a Vikinget arra, hogy „úgy hajózzon, mintha nem lenne előtte egy kisebb hajó, és azt legázolja”. Viszont a bíró szerint a Hableány is „hajózásra alkalmatlan állapotban” futott ki a végzetes estén, ugyanis egy matrózzal kevesebb volt a fedélzetén, és a „több szem többet lát” elv alapján talán alakulhatott volna másképp is a dunai sétahajókázás.

A Viking Idun szerepét pedig annyiban határozta meg a bíróság, hogy – mint a többi hajónak a környéken – neki is segítenie kellett volna a baleset helyszínén a mentésben. A dél-koreai családok azt is felhozták, hogy a koreai családmodell más, mint a magyar – mert nagyobb a család, és sokkal szorosabb a kapcsolat is a tagok közt –, de a bíróság végül ezt nem vette figyelembe a kártérítés megítélésekor.