Ezertonnás szállodahajó süllyesztette el a 40 tonnás Hableányt

Szerda este két hajó ütközött össze a Dunán a Margit hídnál, az egyik, a Hableány felborult és elsüllyedt. A ütközés és a Hableány felborulása látható egy rendőrség által kiadott videón is. 35 ember volt a fedélzetén, 33 dél-koreai turista és a 2 fős személyzet. Legalább hét ember meghalt, hetet pedig kórházban ápolnak, ők átfagytak, de más sérülésük nem volt. 21 embert még keresnek.

A Hableány a magyar hajóregiszter szerint szovjet gyártmány, egy Projekt 544 (Moszkvics) típusú motoros személyhajó volt. A mai Ukrajna területén található Herszoni Hajóépítő és Hajójavító üzemben építették 1949-ben, idén lett volna 70 éves. 1992-től szakszervezeti sétahajóként szolgált, 2003-ban került a Panoráma Deck Kft. flottájába (A cég 12 séta-, illetve rendezvényhajót üzemeltet.)

A hajó hossza 27,25 méter, szélessége a főbordán 4,8 méter, a legnagyobb merülése 0,89 méter volt. A nyolcvanas években cserélték a főgépét, a RÁBA 150 motor teljesítménye 150 lóerő volt, a hajó 19 kilométer per órás sebességre volt képes. A maximális befogadóképessége hivatalosan 150 fő volt, bár a cég honlapja szerint csak 60 fős kapacitással számoltak.

A Hableány a Viking Sigyn nevű, svájci zászló alatt működő hotelhajóval ütközött, amely a németországi Passauba tartott a 8 napos Duna keringő nevű program keretében. A hatósági zár alá került hajó épp a Pesti alsó rakparton áll, jól látható az orra alsó részén az ütközés nyoma.

A Viking Sigyn új hajó, 2019-ben épült. 135 méter hosszú, 29 méter széles, az űrtartalma 5000 bruttó űrtonna, a maximum sebessége 28 kilométer per óra. Négy szintjén maximum 190 utas fér el.

Ezeken a hajókon mindenfajta mentőfelszerelést szigorú hatósági előírás szabályoz, elképzelhetetlen, hogy egy hajó enélkül induljon el

– mondta el az Index kérdésére Sztankó Attila, a Magyar Országos Hajózási Szövetség elnökségi tagja, a Panorama Decket is magában foglaló Európa Cégcsoport vezetője.

Pontosan tudniuk kellett, hol a másik hajó

A Hableányon szolgálati csónak nem volt, az azt olyan nagyobb hajókon, például szállodahajókon tartják fenn, amelyeken a fedélzet szintje túl magasan van ahhoz, hogy közvetlenül tudjanak a vízből menteni róla. “Ahány fő befogadóképességű a hajó, annyi mentőmellény kell, hogy legyen rajta. De a hatóság a hajóbizonyítványba beírja, hogy hány mentőgyűrű, csáklya, vízmérő, tűzoltó készülék és más mentőfelszerelés kell, hogy legyen a hajón. Ezeknek az előírásoknak a betartását rendszeresen ellenőrzik, évente vizsgáztatni kell a hajókat, bizonyos időközönként parti szemléztetni, tehát ez egy elég szigorú tortúra, aminek az elmulasztását felelősen senki nem merné megkockáztatni” – mondta Sztankó Attila.

Mindegyik hajón van műholdas navigációs berendezés – úgynevezett AIS jeladó készülék –, amely mutatja a hajó pillanatnyi helyzetét, útvonalát, sebességét és minden más fontos információt. A hajó vezetőjének azt is rögzítenie kell benne, hogy hány főt szállít. Ez alapján a hajóknak a saját pozíciójukkal és a többi hajó helyzetével, mozgásával is pontosan tisztában kell lenniük. Az online hajókövető szolgáltatások is ezeken az adatokon alapulnak, itt a Hableány útját is követni lehetett. Ez a navigációs rendszer már két éve kötelező minden hajón.

Egyébként nem voltak annyira rosszak a látási viszonyok se, az életben maradt turistáknak éppen az volt a szerencséjük, hogy a tetőn fényképezték a várost egy ponyvatető alatt

– mondta Sztankó Attila.

Emberi hiba okozhatta

A rendőrség szerint a baleset előtt a Hableány fordult be a szállodahajó elé. Az ütközés erőviszonyainak érzékeltetéséhez tudni kell, hogy a Hableány tömege 40, míg a szállodahajóé 1000 tonna körüli, nem csoda, hogy a kisebb hajó azonnal oldalra fordult, és mindössze hét másodperc alatt elsüllyedt.

A baleset körülményeit is pontosan vissza lehet majd követni az AIS készülék adatai alapján. Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára az MTI-nek úgy fogalmazott, hogy a hajók mozgását egy “külső fekete doboz” rögzíti, amely a közlekedési adatokat folyamatosan rávetíti egy térképre, illetve a rádióforgalmat is rögzíti. Szerinte mivel a navigáció rendszer adatai alapján pontosan tudható volt, melyik hajó hol tartózkodik, egyértelműen emberi hiba okozhatta a balesetet.

Várható volt, hogy baj lesz

Egy szállodahajón dolgozó fedélzetmester még csütörtök hajnalban az Indexnek azt mondta, szerinte egy ilyen tragédia csak idő kérdése volt, mert rendkívül megszaporodtak az esti városnéző sétahajókázósok, és a kisebb hajók mellett sok nagy is jár ilyenkor a folyón, ami nagyon veszélyes gyakorlat. Szerinte ezeket az esti sétautakat már korábban be kellett volna tiltani.

Az eltűntek keresését csütörtökön honvédségi búvárok folytatták. A keresést nehezíti az esős idő, a folyamatosan emelkedő vízszint és a megáradt folyó erős sodrása. A hajóroncsot csütörtökön hajnali fél 2 körül találták meg a Margit híd közelében, jelenleg a kiemelésre készülnek a hatóságok. Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából a turistahajónak a roncsait, jelenleg a kiemeléshez szükséges előmunkálatokat végzik.

(Borítókép: Viking Sygin kikötve Budapesten 2019. május 30-án. Fotó: Ajpek Orsi / Index)