Lassan négy éve tart a főváros egyik központi épületének, a Nyugati pályaudvarnak a felújítása. 2020 tavaszán kezdődtek meg a munkálatok a tetőszerkezet felújításával. Noha a pályaudvar jelentős része most is üzemel, fogadja a vonatokat és az utasokat is, néhány funkciója esetében még nem fejeződtek be a munkálatok.

Így például jelenleg sem lehet használni az 1–9. és a 14–17. vágányokat összekötő aluljárót, azaz pontosabban azt az átjárót, amely megkönnyítette az Eiffel tér, illetve a Westend áruház közötti közlekedést. De nem csupán ez a rész nem használható jelenleg, hanem például az itt található mosdó és az oldalsó részen található jegypénztár sem.

Kerülő utak

Az aluljárót tavaly ősszel zárták le teljesen, hogy a MÁV közlése szerint a felújítás keretében elvégezzék az álmennyezet és padlóburkolat teljes cseréjét a lámpatestekkel, új elektromos hálózatot és vízelvezetőkkel építsenek ki, valamint megújul a falburkolat és az oldalajtók sora is a lépcsőkkel együtt. A használaton kívüli peronfelvonót is lecserélik, így az aluljáró a pályaudvar területéről is elérhetővé válik akadálymentesen.

Ezekkel kapcsolatban a MÁV azt ígérte, hogy 2024 elejére elkészülnek a munkálatok. Jelenleg a pályaudvaron található táblák is azt hirdetik, hogy idén év elejétől már használható lesz az aluljáró, ám február végéig nem történt meg az átadás. Az utasok így kénytelenek továbbra is kerülő úton eljutni a Ceglédi váróig.

Minden ütemezetten történik

Megkerestük a MÁV kommunikációs osztályát, hogy megtudjuk, mikor várható az aluljáró átadása, és csúszik-e a kivitelezés az eredeti tervekhez képest. A társaság leszögezte, csúszás nincs, a terveknek megfelelően haladnak a munkálatokkal.

Mint írták:

a Nyugati pályaudvar felújítása 2020 óta folyamatosan, ütemezetten történik, figyelembe véve a műemlékekre vonatkozó előírásokat és a források rendelkezésre állását.

Konkrét kérdésünkre elmondták: az aluljáró felújítása és lift kivitelezése is folyamatban van, zajlanak a munkálatok, illetve azok lezárásához szükséges engedélyezési és jóváhagyási folyamatok.

„A peronlift használatbavételi engedélyezési eljárása már elkezdődött, várhatóan március végéig lezárul, és azt követően megnyitjuk az utasok számára” – emelte ki válaszlevelében a társaság. Az új peronliftek egyébként 1000 kilogramm teherbírású, acél tartószerkezetű, aknával szerelt villamos meghajtású, „vandálbiztos kialakítású” felvonók lesznek.

Tavasszal jöhet az aluljáró

Hozzátették: „a keresztaluljáró munkálatai a tervezett befejezésnek megfelelően haladnak, tavasszal szintén befejeződhetnek, és az utasok újra használhatják majd a felújított aluljárót”. A MÁV közlése szerint egyébként nem is kell megvárni a két felújítást, hiszen szerintük a lift és az aluljáró a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően egymástól függetlenül is megnyitható.

A pénztárakra még várni kell

Egy terület viszont még várat magára. „A pénztárcsarnok felújítását is az örökségvédelmi engedélyek, tervek rendelkezésre állása után, a szükséges pénzügyi források meglétét követően tudjuk megvalósítani” – közölte a MÁV kommunikációs osztálya. Egyelőre tehát maradnak az állványok a régi pénztárcsarnokban, az ideiglenes pénztárak pedig a konténerekben.

(Borítókép: Vágányvég ütköző és jelzőlámpák a Nyugati pályaudvar felállványozott és betakart csarnoka előtt. Fotó: Róka László / MTVA / MTI)