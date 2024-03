Magyar Péter ismét üzent

Magyar Péter szerint idén március 15-én a hatalom ismét zárt körben, válogatott közönség előtt, kordonok mögött fogja ünnepli „a szabadság ünnepét”.

– írja Varga Judit exférje, aki azt kéri követőitől, hogy március 15-én viseljenek kokárdát és vigyenek magukkal nemzeti színű zászlókat.

– tette hozzá Magyar.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk az Index hasábjain, Magyar Péter pártalapításra készül. A Diákhitel Központ korábbi vezetője már lázasan keresi a szövetségeseket egy új politikai formáció megalakításához, és állítólag már az idei európai parlamenti választáson is indulna a formációval.

Magyar Péter erről a közösségi oldalán is beszámolt, azt írta, hogy ideje létrehozni egy új erőt, amely mentes a kormányzati és ellenzéki politikusoktól is.

„Talpra magyar! Itt az idő, hogy elkezdjünk dolgozni közösen a hazánkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért és a jövőnkért. Itt az idő, hogy mindenféle ideológiától, kompromittálódott kormányzati és ellenzéki politikustól mentesen létrehozzunk egy új erőt, amit nem lehet megkerülni, megvásárolni, megfélemlíteni” – írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy „itt az idő megalkotni egy nemzeti minimumot, megszüntetni a magyarok közötti mesterséges megosztottságot”.

Magyar Péter politikusi szárnypróbálgatásaira reagált Facebook-posztjában Ceglédi Zoltán politikai elemző, publicista, jogász és humorista. Ceglédi Magyar Péter egyik neki szóló hozzászólását kiemelve azt írta, hogy ő Varga Judit volt férjével ellentétben eddig „egy forintot nem kapott a NER-től”.

De ami a legfontosabb: ha egy picit is komolyan gondolnád a rendszerváltó buzgalmat, és hogy komolyan vegyenek, akkor nem nálam kommentelgetnél péntek este (btw. a volt feleséged ezt az influenszerdolgot is mennyivel jobban csinálta). Mindenesetre szokj hozzá, hogy én mindig itt leszek, te meg már fél év múlva is csak egy rettenetesen cringe emlék leszel arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság hogy tud beleszeretni valakibe, majd ejteni. Sok sikert a választáson! Indulsz, ugye?