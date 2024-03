Összeomlott a rendszer az országos kompetenciamérésen

Hétfőn kezdetét vette a digitális országos kompetenciamérés, a tanulók és pedagógusok értelmetlen mérésről és rendszerhibáról beszéltek. Több iskolaigazgató jelezte, hogy ebben a formában az egész felmérésnek semmi értelme, a diákok arról számoltak be, hogy nem jelentek meg a feladatok a képernyőn, ahol mégis, ott nem lehetett továbblépni a következőre, vagy hibaüzenet jelent meg.

A digitális országos kompetenciamérés 2024. március 4-én, hétfőn vette kezdetét, azonban – ahogy arról a hvg.hu beszámolt – az érintett tanulók és pedagógusok értelmetlen mérésről és rendszerhibáról beszéltek.

Az Oktatási Hivatal tavaly vezette be, hogy az országos kompetenciamérést digitális formában bonyolítják le. A hírportálnak „legalább négy” iskolaigazgató megerősítette, hogy értékelhető eredmények a tavalyi problémák után most sem születtek, hiszen a rendszer továbbra sem működik megbízhatóan.

A jogszabályban is benne van, hogy mikor, kinek kell megírni a tesztet, ehhez képest ma a gyerekek elkezdték kitölteni azokat, majd, mintha terheléses támadás érte volna Oktatási Hivatalt. Így semmi értelme az egésznek!

– fogalmazott az egyik iskolaigazgató a hírportál szerint.

„Azoknak a diákoknak, akik nem tudták megírni, egy újabb napot jelöltek ki. Ez elképzelhető forgatókönyv idén is” – mondta az egyik iskola vezetője, aki szerint tavaly ugyanez történt, akkor 1-2 nap alatt rendbejött a rendszer.A diákok hibaüzenettel találkoztak a képernyőkön – képernyőfotót is küldtek a HVG-nek az egyik belvárosi iskolából, ahol a ma tesztet író tanulók közül többeknek rendszerhiba-üzenet jelent meg a kijelzőn. Ezt más iskolákból is megerősítették.

A magyarteszt első része nálunk még simán ment, azt mindenki be is fejezte. A magyar második részénél már néhány osztálytársaménál volt probléma

– mondta egy budai gimnáziumba járó forrás.

Lesújtó adatok jöttek az előző évben

A tavalyi mérés – amely eredményeit az Oktatási Hivatal még nem tette közzé – lesújtó adatokat közölt a diákok szövegértéséről.

Az igazi problémák a matematika felmérésnél jelentkeztek, a 11. évfolyamos gimnazista szerint: „Az első részben már sokan azt tapasztaltuk, hogy nem jön be egy-egy kép vagy grafikon, ami alapján dolgoznunk kellett volna, de a többség talán azt még be tudta fejezni. A második részen viszont a harmincnégy tanulóból mindössze egy tudott végigmenni, nem jöttek be a feladatok, nem lehetett továbblépni a következőre, hibaüzenet jelent meg stb. Ennek így semmi értelme.”

Az Oktatási Hivatal szerint a digitális országos kompetenciamérést az iskoláknak 2024. március 4. és 2024. június 3. között kell lebonyolítani:

a 11. és a 7. évfolyamon 2024. március 4. – március 22.,

a 10. és a 6. évfolyamon 2024. március 25. – április 24.,

a 9. és a 8. évfolyamon 2024. április 25. – május 15.,

a 4. és az 5. évfolyamon 2024. május 16. - június 3.

A hvg.hu úgy fogalmaz, hogy nincs sok értelme a méréseknek akkor, ha a rendszer ennyire megbízhatatlan: sem a tanulók, sem az iskolák, sem az egész magyar közoktatás teljesítményéről nem adhat megbízható adatokat.