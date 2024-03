Vitézy Dávid keményen beszólt Lázár Jánosnak

Mint megírtuk, mindössze harminc napot kaptak a kiköltözésre azok a családok, amelyek a zuglói Tatai út környékén lévő MÁV-telep szolgálati lakásait bérlik. Az állam ugyanis erre a területre tervezi a 2300 milliárd forint értékű mini-Dubaj-projektet.

Az egyik család több mint harminc évvel ezelőtt költözött ide, és idővel saját pénzből kezdték el felújítani az ingatlant. Azonban hiába a bejelentett lakcím és a határozatlan idejű szerződés, ha nem költöznek ki időben, a MÁV polgári peres eljárást indít ellenük, amelynek a költségeit is rájuk terhelik.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a közösségi oldalán arról írt, két okból is elfogadhatatlannak tartja az eljárást. Szerinte embertelen 30 napot adni otthonaik elhagyására az ott élőknek, különösen úgy, hogy semmi nem fog történni a területen még évekig.

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Mint írta, a MÁV szolgálati lakásai jó mintát szolgáltatnak arra, hogy még sok ezer szolgálati lakásnak adhatna helyt Rákosrendező felhagyott vasúti területe, például ápolók, tanárok, szociális dolgozók, rendőrök számára, akiknek a fizetése már aligha alkalmas a budapesti piaci lakbérek megfizetésére.

Szerinte ez minden budapestit érint, hiszen ezekben a kulcsszakmákban állandó létszámhiányt okoz a budapesti megélhetés magas, immár 250 ezer forint havi átlagos albérleti árszintje.

Tehát nem a meglévő szolgálati lakások felszámolására, hanem új, akár több ezer szolgálati lakás építésére lenne szükség Rákosrendezőn. Pont ez a fő kritikám az arab befektetőknek bármiféle funkcionális előírás nélkül átadni tervezett fejlesztési területtel, amit részletesen megírtam az építési és közlekedési miniszternek – válasz persze nem jött. Ha Rákosrendezőn felhőkarcoló helyett például szolgálati lakások is épülnének, azoknak is lehetne a korszerű épületekben új szolgálati lakást biztosítani, akiket Lázár János utasítására a MÁV most embertelen eljárással, 30 nap alatt tesz utcára