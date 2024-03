Jelentősen megcsappant a felvételizők száma

Idén 121 ezren adták be jelentkezésüket felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra, a felvételiző korosztály alacsonyabb létszáma miatt, ez ötezerrel kevesebb pályázót jelent a 2023-as évhez képest – ezt még Csák János kulturális és innovációs miniszter jelentette be a pályázatok összesítését követően. Az Oktatási Hivatal közlése szerint idén is a gazdaságtudományi, majd a pedagógusképzések a legnépszerűbbek, utóbbira a tavalyihoz hasonló a jelentkezők száma.