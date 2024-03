Megjelent egy új dohánytermék Magyaroroszágon: életveszélyes lehet a fiataloknak

A „manórúdként” is emlegetett, sokak által veszélyesnek tekintett Elf Bar még 2022-ben jelent meg Magyarországon. Bár a forgalmazása a kezdetektől fogva tilos volt idehaza, interneten bárki megrendelhette, életkortól függetlenül.

A Poco Barról – amely tulajdonképpen az Elf Barnak a szinte kifogyhatatlan verziója – az utóbbi hónapokban érkeztek az első bejelentések. Az Indexnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészségfejlesztési referense, Kimmel Zsófia már korábban is beszélt arról, milyen veszélyeket rejthet.

Most a 24.hu járt utána annak, hogy az ügyben illetékes hatóságok miként próbálják megakadályozni a terjedését. Mint írták, a Poco Bar már csak azért is kockázatos lehet, mert gyakorlatilag még mindig nem lehet tudni róla semmit: a készülék eredete lenyomozhatatlan, és azt sem tudni, milyen folyadék van benne.

Fel sem tűnik, ha a gyerek elszív belőle tíz dobozt

Várdi Katalin tüdőgyógyász, szomnológus azt mondta a lapnak, hogy a legfontosabb és legijesztőbb információ a Poco Barral kapcsolatban az, hogy

GYAKORLATILAG A VÉGTELENSÉgIG LEHET SZÍVNI, AMI NIKOTIN-TÚLTELÍTETTSÉGET OKOZHAT.

„A fogyasztó ebből a típusú termékből tulajdonképpen bármennyit tud szívni. A gyerek nem áll neki spórolni, hogy beossza a cigit. Nincs olyan, hogy ez most egy hétre van vagy három napra, fel sem tűnik neki, hogy egy délután alatt elszívott egy-, öt- vagy akár tízdoboznyit belőle” – fogalmazott.

Az NNGYK eközben azt közölte a lappal, hogy a termékeken, patronokon feltüntetett nikotinkoncentráció sok esetben jelentősen – a hibahatárnak számító 10 százaléknál többel – eltér a folyadékban lévő tényleges mennyiségtől. Ráadásul már a terméken adott esetben jelzett, jellemzően 3-5 százalékos nikotinkoncentráció is azt jelenti, hogy

egyetlen patronban olyan mennyiségű nikotin van, mint egy hagyományos cigaretta esetén 2-5 dobozban összesen.

Várdi Katalin szerint a gyártóknak az lehet a célja, hogy a fiatalok rászokjanak a termékre. Ha viszont már valakit le kell szoktatni róla, az további nehézségeket okozhat, mert hiányozni kezd a Poco Bar a gyereknek, amitől szorongás, később depresszió alakulhat ki, és folyamatos családi feszültséget szülhet.

Hozzátette, mint minden más dohányterméknél, úgy a Poco Barnál is nagyon fontos kémiai tényező a hőmérséklet. De mivel a készülék és az oldat sincs bevizsgálva, és bármikor módosíthatnak rajta a gyártók,

ezért a szervezetre gyakorolt hatásait is lehetetlen konkrétan megállapítani.

A szakember ezenkívül problémásnak ítélte, hogy mivel a gyerekek köztudottan kreatívak, ezért változtathatnak is a terméken, és tölthetnek bele például marihuánát vagy bármi egyebet, amivel legsúlyosabb esetben elégethetik a tüdejüket, ahogy a vízipipázás esetében erre már volt példa. Arról nem is beszélve, ha valaki bármilyen megfontolásból megissza a betöltött oldatot, azzal öngyilkosságot követhet el.

Példaként felhozta azt is, hogy ő maga sem tudott a Poco Bar létezéséről addig, amíg a gyermeke nem szólt neki róla. Ebből az látszik, hogy a fiatalok egy lépéssel előrébb járnak a felnőtteknél, ezért az edukáció lenne a legfontosabb, hogy a szülők és a pedagógusok időben felismerjék, ha a gyermekeik, a diákjaik ezzel a dohánytermékkel élnek, vagy jobb esetben meg tudják előzni, hogy egyáltalán rászokjanak arra. Az NNGYK ezt felismerve továbbképzést is tartott már a területen dolgozó szakembereknek, akik helyi szinten folytattak edukációt ebben a témában. Közlésük szerint rendszeresen tájékoztatják a pedagógusokat is, hogy ők is megismerjék a legújabb nikotinfogyasztási trendeket.

Akár fel is robbanhat?

A 24.hu-nak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is megerősítette, hogy a Poco Barhoz hasonló termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen.

Az illegális termékek esetében tehát nemcsak a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak, ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. További kiemelt kockázat, hogy a veszélyes termékeket sok esetben kifejezetten a fiatalok számára kívánják vonzóvá tenni, és gyakran fiatalkorúak részére is értékesítik

– hívták fel a figyelmet.

A SZTFH a megyei jogú városok polgármestereit, a közterület-fenntartókat, a futárcégeket, de a Facebookot és a Google-t is arra kérte, hogy segítsenek az Elf Bar-árusítás felszámolásában, vagy legalább ne vegyenek részt az illegális termékek reklámozásában, forgalmazásában. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012-es törvényt is módosították az SZTFH kezdeményezésére, és a hatóság 2024. január 20-tól elkezdte blokkolni az illegális dohánykereskedelmet bonyolító webshopokat is.

A NAV annyit árult el ezzel kapcsolatban, hogy az Elf Bar és a Poco Bar illegális kereskedelmét is szigorúan ellenőrzik. Azt is elárulták, hogy Elf Bart eddig összesen több mint 860 millió forintnyi értékben foglaltak le, és 20 millió forintnyi bírságot róttak ki miatta (a Poco Barnál még minden eljárás folyamatban van, ezért nem hoztak nyilvánosságra adatokat).

Az Országos Mentőszolgálat eközben azt írta a lapnak, hogy 2023. január 1-je óta a rendelkezésre álló dokumentáció alapján 96 olyan esethez riasztották a mentőket, ahol a panaszok, tünetek összefüggésbe hozhatók voltak a nikotinfogyasztással.

Ebből 93 esetben kiskorú volt az érintett, halálos kimenetelű esetről nincs adatunk. A dokumentációban három 2023. évi esetben szerepel az Elf Bar kifejezés, Poco Bar nem került említésre

– közölték.