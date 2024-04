Vitézy Dávid reagált Tarlós István perrel való fenyegetésére: Állok elébe!

Vitézy Dávid a bejegyzésben azt írja, Tarlós István volt főpolgármester rágalmazásért fel akarja jelenteni, amiért az Indexnek adott csütörtöki interjúban felhozta az orosz metrófelújítás körüli visszásságokat.

Vitézy Dávid a műsorban hangsúlyozta, ő a 3-as metró ügyében a kezdetektől fogva azon az állásponton volt, hogy új metrókocsik beszerzésére van szükség, nem pedig arra, hogy az oroszok újítsák fel a régi szerelvényeket.

Elmondása szerint az elmozdításában ez játszott szerepet, nem pedig az, amiről Tarlós István beszél, hogy megelégelte a kommunikációját, és nem szeretett volna együtt dolgozni vele.

Tarlós István a hvg.hu-nak elmondta, hogy Rónai Egon műsorán kívül Vitézy Dávid a Szabad Európának is olyat állított, ami valótlan. A volt főpolgármester azt ugyanakkor nem részletezte, hogy Vitézy Dávid mely állításait tartja valótlannak, ám utalt arra, hogy az egyik azzal kapcsolatos, ahogy Vitézy Dávid a 2014-es elbocsátást interpretálja.

Vitézy Dávid az Indexen megjelent, Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban azt állította, hogy Tarlós István külső nyomás miatt vált meg tőle 2024-ben, és nem azért, mert nem akart együtt dolgozni vele.

„Állok elébe! Minden mondatomat, amit Rónai Egonnál csütörtökön az Indexen vagy korábban másutt elmondtam, alá tudom támasztani, és alá is fogom” – reagált bejegyzésében szombaton Vitézy Dávid.

A metrókocsik beszerzésének felelőssége szerinte megkérdőjelezhetetlenül Tarlós István időszakára esik.

Tarlós István most azt is rossz néven vette, hogy azt állítottam: az orosz metróbeszerzés idején külső nyomásra távolított el a BKK éléről. Ezt most vehemensen tagadja