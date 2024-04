Durvul a kampány, megszólalt a győri polgármester felesége

A Borkai Zsolt csapatát erősítő, a Fidesz–KDNP-frakcióból korábban kizárt, a pártból önként távozó önkormányzati képviselő, Hajtó Péter az állítása szerint valós poligráfos vizsgálati anyagot és Dézsi Csaba András polgármester feleségével folytatott üzenetváltásokat is közzétett az állítólagos bántalmazásról. Majd egy nappal később, április 5-én az RTL Klub Híradójában megismételte állításait.

Korábban erre már Borkai Zsolt, a szexbotránya után lemondott expolgármester is tett utalást az ATV-ben. Hajtó Péter először akkor hívta fel magára a figyelmet, amikor az elmúlt évben Győr díszpolgárának Borkai Zsoltot javasolta, majd egy kampányrendezvényen láthatóan részegen mondott beszédet. A győri Fidesz-frakcióból kizárták, a pártból önként lépett ki.

Dézsiné Szentes Veronika Hajtó Péter RTL Híradónak adott nyilatkozata után döntött úgy, hogy megszólal a történtekről, mondván, megelégelte, hogy családját kampánycélokra használják fel. A polgármester felesége korábban is támadásoknak volt kitéve, és összeférhetetlenség miatt távoznia kellett a győri kardiológiai osztályról, ahol a szívkatéteres laboratórium vezető asszisztense volt, mivel Dézsi Csaba András is tovább dolgozott ott polgármesterré választása után. A városvezető akkor Facebook-oldalán azt írta, gyalázat, hogy a felesége nem folytathatja a munkáját, és ennek egyetlen oka az, hogy ő a férje. Felesége akkor nem kommentálta az ügyet, a mostani vádakra azonban reagált.

„Korábban kiderült, hogy rosszindulatú hasnyálmirigy-daganatom van, emiatt egy részét hét éve sebészileg el is kellett távolítani – kezdte lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatában Dézsiné Szentes Veronika. – A 2022-es év egyébként is hatalmas krízis volt az életemben. A lányom a 21. hetében járt a terhességének, amikor nyirokmirigyrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok javaslata ellenére a lányomék úgy döntöttek, hogy megtartják a kisbabát, és a terhesség alatt megkezdődött a sugár- és kemoterápia. Rettegtünk, hogy vajon épségben születik-e meg majd a csöppség, és persze a lányomat is féltettük. Szerencsére az unokánk egészségesen jött a világra, amiért roppant hálásak vagyunk, egy igazi tünemény a kislány.”

A győri polgármester felesége szerint ezzel még nem ért véget a család kálváriája, mert a lányának csontvelő-transzplantációra volt szüksége. Ezek után rátért arra a bizonyos rendezvényre, amelyen az állítólagos bántalmazás történt.

Rosszullét a születésnapon

„Míg az orvosok a lányom gyógyulásáért küzdöttek, a másik nagymamával közösen neveltük a korábban született fiúunokánkat és a nemrég megszületett kislányt egyhetes korától kezdve. Ám nem vonhattuk ki magunkat Csabával minden alól, így elfogadtuk azt a születésnapi eseményre szóló meghívást is, amelyre Bodajkon került sort. Jó napunk volt, mert biztató hírek érkeztek a kórházból, a lányom leletein javuló értékeket fedeztek fel az orvosok.”

Mint elmondta, kicsit fellélegeztek a férjével, hogy kikapcsolódhatnak, a rendezvényen azonban váratlanul rosszul lett a koccintás után. Vélhetően a vércukorszintje esett le, ami egy hasnyálmirigy-daganattal műtött beteg esetében okozhat rosszullétet, zavart viselkedést.

„A férjem, aki belgyógyász- és kardiológus-orvosprofesszor, pillanatok alatt felmérte a helyzetet, és a segítségemre sietett, és a sofőrünkkel együtt a hónom alá nyúlva elkezdtek minél gyorsabban kivinni a tömegből. Tulajdonképpen felnyaláboltak, mint egy rongybabát. A sofőr kint elszaladt a jóval messzebb parkoló autónkért, mert Csabával úgy döntöttek, hogy közel 200 ember szeme láttára nem vonszolnak végig a kocsihoz. Be kellett segíteni a kocsiba, mert még arra sem voltam képes, hogy egyedül beüljek, annyira rosszul voltam. A kocsiban rögtön kaptam cukrot, ami szép lassan hatni kezdett, s körülbelül egy óra múlva már összeszedtem magam.”

Elmondása szerint otthon tudta meg, hogy unokája is rosszul lett, ezért a férje azonnal a kórházba sietett a kislánnyal.

„Váltottam néhány elkeseredett üzenetet Péterrel”

„A kislányt három napig bent is tartották. A férjem még onnan a kórházból küldött egy fotót a vizsgálóágyon fekvő babáról Hajtó Péternek, aki szintén hivatalos volt a fentebb említett születésnapra. A fotó mellett üzenetben kérte, hogy a helyzetre való tekintettel mentse ki a többiek előtt, hiszen nemcsak az én rosszullétem, hanem a kis unokánk rosszulléte miatt is el kellett jönnünk. Én is váltottam néhány elkeseredett üzenetet Péterrel” – elevenítette fel a történteket Dézsiné Szentes Veronika.

Felmerül a kérdés, hogy Hajtó Péter hogy jött egyáltalán a képbe, és miért kellett értesülnie mindarról, ami a Dézsi családnál ezen az estén történt. A polgármester felesége szerint ennek magyarázata a korábbi kapcsolatukban rejlik.

„Hajtó Péter folyamatosan körülöttünk próbált lenni, igyekezett a bizalmunkba férkőzni azóta, hogy a férjem lett a polgármester. Csaba óvatosabb ember, én nagyon jóhiszemű vagyok. Miért feltételezzek rosszat egy olyan emberről, aki karácsonyra az unokáink nevével feliratozott karácsonyfadíszt ad nekünk? Most már tudom, hogy nagyon naiv voltam. Csaba mindig mondta, hogy legyünk óvatosak, de akkoriban mindig megvédtem Pétert, hiszen nagyon figyelmes, kedves volt.”

Visszautasítja, hogy bántalmazás áldozata lett volna

Dézsiné Szentes Veronika szerint Hajtó Péter Borkai Zsolt megbízásából férkőzött a bizalmukba, és nem ez volt az első eset, hogy megsértette a személyiségi jogaikat azóta, hogy politikailag ellentétes oldalra kerültek.

„A lányomék is feljelentették, mert a babájukról képet tett ki a közösségi médiába a mostani gyalázkodó posztjánál. Mi is feljelentettük, hiszen olyan üzenetváltást hozott nyilvánosságra, amit én jóhiszeműen, benne megbízva, a szeretteimért rettegve írtam neki. Arról nem is beszélve, hogy a férjemet azzal rágalmazza, hogy engem bántalmaz. A leghatározottabban visszautasítok minden ilyen vádat! Csaba soha nem emelt még rám kezet, nincs sem fizikai, sem verbális erőszak a családunkban!” – hangsúlyozta Dézsiné Szentes Veronika, aki szerint Hajtó Péter tönkre akarja tenni a férjét és rajta keresztül a családját is.

„Nem tűrhetem, hogy egy olyan férfi alázzon engem, aki augusztus 20-án totál részegen sok-sok édesanyára tett becsmérlő kijelentést. Mindenkorra zárjuk le ezt a hazugsággyárat: nem élek bántalmazó kapcsolatban!” – zárta nyilatkozatát Dézsiné Szentes Veronika.

(Borítókép: Dézsi Csaba András a győri városházán egy sajtótájékoztatón 2024. február 26-án. Fotó: MTI/Krizsán Csaba)