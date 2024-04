Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón- és rakétatámadást, kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is – mondta a Facebookon élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

A tárcavezető felidézte: Irán drónokkal és rakétákkal súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten, és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti – írja az MTI. „Magyarország határozottan elítéli az Izrael ellen indított támadást” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. „Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is.”

„Nekünk ebben a konfliktusban természetesen a legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságáról gondoskodjunk. Éppen ezért a nagykövetségeink a térségben természetesen 24 órás szolgálatot teljesítenek. Az izraeli, az iráni, a szíriai, a jordániai, a libanoni képviseleteink is érintettek ebben a munkában” – mondta Szijjártó Péter.

Az adatokat ismertetve közölte: Izraelben 24 magyar állampolgár lépett közvetlenül kapcsolatba a nagykövetséggel az éjszaka folyamán, valamennyien jól vannak.

a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak.

„Ha valaki mégis bajba kerül, akkor tőle azt szeretném kérni, hogy a nagykövetségünk ügyeleti számán, illetve a konzuli szolgálatnál azonnal jelentkezzen” – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Iránban jelenleg 74 magyar állampolgárról tudnak, velük a lehetőségekhez mérten folyamatosan veszik fel a kapcsolatot telefonon.

A külügyminiszter már korábban is elítélte Irán támadását egy rövid Facebook-posztban.

A példátlan támadás eddigi fejleményei

Mint megírtuk, az izraeli hadsereg (IDF) szombat éjjel jelentette be, hogy Irán támadást indított ellenük. Daniel Hagari szóvivő televíziós bejelentkezésében először azt közölte, hogy Irán egytucatnyi pilóta nélküli, úgynevezett öngyilkos drónt küldött Izrael légtere felé.

A legfrissebb adatok szerint 185 drónt, 110 ballisztikus rakétát és 36 cirkálórakétát lőtt ki Irán Izrael ellen – ezt két izraeli tisztviselő közölte a The New York Timesszal. A tisztviselők azt is hozzátették, hogy a legtöbbet valóban Irán területéről indították, de a drónok és cirkálórakéták egy kis része Irakból és Jemenből érkezett.

Azóta az is kiderült,