Kocsis Máté kiakadt Karácsony Gergely bulizós szelfijén

Ahogy az Index beszámolt róla, szombat este Magyarország–Magyarország 0:0 (A meccs előre el van döntve) címmel adott koncertet az MVM Dome-ban Beton.Hofi. Az eseményen ott volt Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a stadion előtt állva egy szelfit is lőtt, amit megosztott a közösségi oldalán.

A városvezető fotójára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált. A Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy Karácsony Gergely „boldogan bulizgatott” abban az épületben, amit 5 évvel ezelőtt még ellenzett.

A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergely a 2019-es kampányát „végigfutkározta azzal, hogy majd ha ő nyer, akkor megakadályozza az építkezést, mert hát, ugye, a stadionstop az nagyon fontos dolog”.

Hozzátette, hogy hiába hangsúlyozták, hogy a létesítmény számtalan nagyszerű programnak ad majd otthont, hiszen „a dollármédiával felsorakozva nem értettek a szóból, keltették a rossz hangulatot és a gyűlöletet minduntalan”.

Karácsony megválasztását követően a főváros számos adminisztratív akadályt gördített a beruházás elé, melyek ellenére, ha késve is, de elkészült az Eb-re. Azóta csend van. Most meg már Karácsony is boldog használója, aminek ugyan örülünk, de azt azért szögezzük le: ha rajta múlt volna, akkor ez az épület nincs. Az a buli sincs, számtalan koncert- és sportélmény sincs Európa legnagyobb csarnokában. Nem felejtünk, főpolgármester úr!