A Tisza Párt alelnöke követeli a kormánytól, hogy „ne titkolja el a magyar választók elől a tervezett megszorításokat”. Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a kormány a június 9-i választások miatt nem jelentette még be, hogy óriási megszorításokat terveznek. A jogász úgy látja, hogy nagy a baj az államháztartás körül, és az sem véletlen, hogy a jövő évi költségvetés tervezetének benyújtását a májusi időpontról novemberre tették át.

A Tisza Párt alelnöke szerint az első negyedéves adatok alapján még soha nem hiányzott annyi pénz a magyar államháztartásból, mint most. Hozzátette, „a szakértők szerint hazánk úton van a technikai államcsőd felé. A kormány már be is jelentette 650 milliárd forintnyi beruházás leállítását, de ez nyilván nem lesz elegendő az egyensúly helyreállítására”.

Magyar Péter felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök „mindig büszke volt arra, hogy májusban benyújtják a következő évi költségvetés-tervezetet”. Mint írta, a kormányfő „mondvacsinált okkal kihátrált”, és az amerikai elnökválasztásra hivatkozva novemberre ígéri a tervezetet.

Követeljük, hogy a kormány ne titkolja el a magyar választók elől a tervezett megszorításokat! Valljon színt a pénzügyminiszter és a miniszterelnök, hogy várható-e további vasúti szárnyvonalak megszüntetése, posta- és kórházbezárás, illetve milyen adók emelését tervezik a felelőtlen gazdálkodásuk következményeinek enyhítésére

– fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, arra is választ várnak, hogy „milyen családi és haveri összefonódás miatt” olyan sürgős a jelenlegi költségvetési helyzetben visszavásárolni a budapesti repülőtér egy részét.

Varga Mihály szerint az amerikai elnökválasztás döntő hatású lehet

Mint írtuk, az április 11-én tartott Kormányinfón Varga Mihály pénzügyminiszter a költségvetéssel kapcsolatban két fontos intézkedést ismertetett. A legfontosabb, hogy a gazdaságpolitikánál mérlegelték egy hosszú háborús korszak lehetőségét is. Így költségvetési kérdésekben jelentős változás lesz az előző évekhez képest: idén a kormány november 5-e után nyújtja be a jövő évi büdzsét. Varga Mihály azzal indokolta, hogy

AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁS DÖNTŐ HATÁSSAL LEHET A GAZDASÁGPOLITIKA VÉGKIMENETELÉRE, ÍGY AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA IS.

A pénzügyminiszter részletezte, hogy az infláció letörése után a növekedésre fókuszálnak, amely idén már megindulhat, akár 2,5 százalék is lehet. A legfontosabb a hiány menedzselése lesz, ez idén 4,5, jövőre 3,7 százalékos lehet. Viszont ennek az eléréséhez mintegy 675 milliárd forintnyi beruházást elhalasztanak. Fontos, ezeket nem törlik el, nem vesznek el, csak a jövőben valósulnak meg.