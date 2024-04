„Tájékoztatásul szívesen elmondom önnek, hogy reményeink szerint az önök koalíciós partnere által eladott ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül az állam többségi tulajdonába” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Kedden Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert is megkérdezték a tranzakcióról a Versenyképességi Konferencián.

A vételárat nem tudom megerősíteni, hiszen még nincs aláírva a szerződés. Azt tudom megerősíteni, hogy 80:20-as a vásárlás, tehát ez az arány lesz a francia és magyar részről. Ha megtörténik a megállapodás, akkor tárgyalásokat kezdünk a katari hatósággal, amely közben is be akart lépni. Ugyanakkor mi most azt mondtuk, hogy előbb írjuk alá a megállapodást.