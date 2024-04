Az MCC főigazgatója nem tágít, lesznek még konzervatív konferenciák Brüsszelben

Az MCC főigazgatója visszautasítja a konferenciát illető szélsőjobboldali vádakat. sZERINTE ELÉG CSAK ARRA GONDOLNI, HOGY A VOLT LENGYEL KORMÁNYFŐ, mATEUSZ Morawiecki is részt vett az eseményen. Úgy véli, hogy a jobboldali értékek és vélemények sokféleségén van a hangsúly rendezvényeiken. Szalai Zoltán szerint rendszeresen hívnak meg baloldali gondolkodókat is az általuk szervezett konferenciákra, és mivel az MCC-nek Frank Füredi vezetésével Brüsszelben is van központja, a blokád ellenére, további konzervatív rendezvényekre számíthatunk a belga fővárosban.