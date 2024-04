Publikálták a jegyzőkönyvet: minden részlet kiderült Varga Judit és Magyar Péter veszekedéséről

Magyar Péter és Varga Judit 2020 végi vitája még azelőtt lett sajtótéma, hogy a volt igazságügyi miniszter Hajdú Péternek interjút adott. Az erről készült rendőrségi jelentést Dezső András, a HVG (azóta távozó) újságírója is megszerezte korábban, és a HVG bizonyos részleteket már közölt belőle. Magyar Péter akkor azt állította, hogy a dokumentumban hamisan írták le a vitájukat volt feleségével.

Most a Mandiner szinte teljes terjedelmében nyilvánosságra hozta a többoldalas jelentést, amelyből csak itt-ott takartak ki bizonyos személyes adatokat. A lap azt írta: azért döntöttek a publikálás mellett, „mert hosszas mérlegelés után úgy gondoljuk, hogy a közvéleménynek [...] joga van megismerni, hogy a hatóság részéről közvetlenül eljáró, szem- és fültanú rendőr mit tapasztalt azon az ominózus decemberi napon” (egyben azzal is megvádolták a HVG-t, hogy a lap „tompította” annak a tartalmát).

Varga Judit eredetileg lemondott a személyi védelemről – majd meggondolta magát

A lap által ismertetett jelentés elején szerepel, hogy Varga Judit eredetileg a családi veszekedés előtt, a 2020. december 24. és 2021. január 3. közti időszakra vonatkoztatva egy hivatalos nyilatkozatban lemondott a személyi védelemről,

azonban 2020. 12. 28-án jelezte az aznapi személybiztosító [...] felé, hogy másnap délelőtt várhatóan szüksége lesz a szolgálatunkra

„2020. 12. 29-én 09 óra 48 percről a védett személy SMS-ben kérte, hogy menjünk el érte a Budapest [...] szám alatt található magánlakásba, ahova 10 óra 25 perckor érkeztünk meg. Ekkor a lemondó nyilatkozatát szóban visszavonta, és arról tájékoztatott, hogy a délután folyamán magánprogram keretében Miskolcra utazik 2 kisebb gyermekével, ahol a szüleit látogatják majd meg”. Ezután mentek vele a rendőrök ahhoz a házhoz, ahol később a veszekedés lezajlott.

Miután a gépjárműből kiszállt, félre hívott, és megkért, hogy kísérjem fel a lakásba, mivel a házasságával komoly problémák vannak, és a férje várhatóan agresszívan fog reagálni arra, hogy Ő el akarja vinni a gyerekeket Miskolcra a nagyszülőkhöz

– írták a jelentésben, amely szerint Varga Judit azt is megjegyezte: lehet, hogy a férje nem akarja majd be- vagy kiengedni a házból.

Zajokat lehetett hallani a lakásból a veszekedés közben

Ezután kezdődött a veszekedés, amellyel kapcsolatban a a jegyzőkönyvet rögzítő rendőr közölte:

A LAKÁSBÓL FOLYAMATOSAN, EGYRE ERŐTELJESEBBEN KIABÁLÁST, KOPPANÁST, CSATTANÁSOKAT LEHETETT HALLANI, VARGA JUDIT PEDIG EGYSZER AZT KIÁLTOTTA, HOGY „ENGEDJ EL!”.

A jelentést készítő rendőr ezután azt is látta, hogy Varga Judit a hálószoba ablakpárkányára „ruhákat és csomagokat próbál pakolni”, miközben Magyar Péter ezt próbálta megakadályozni és visszahúzni őt a lakásba.

Erre Varga Judit tovább kiabálta azt, hogy „Engedj el! Ha rám zárod az ajtót, és nem engedsz ki, akkor majd kimászom az ablakon!”.

„Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!”

A jegyzőkönyvben az is szerepel, hogy Magyar Péter trágár kifejezésekkel illette Varga Juditot, a rendőri felszólításoknak nem engedelmeskedett és a rendőr munkáját is akadályozta. A jelentés szerint Magyar azt mondta: szerinte Varga Judit a rendőrök segítségével el akarja rabolni a gyerekeit, és az ebben közreműködő rendőröket is azzal fenyegette, hogy feljelenti őket a feletteseiknél.

Ezen a ponton fogalmazta meg azt a (korábban már a HVG által ismertetett) mondatot is, hogy meg fogja buktatni az egész kormányt. A vele szemben intézkedő rendőrnek – aki közölte vele, hogy szolgálati kötelessége megóvni a miniszter életét, testi épségét és emberi méltóságát – azt mondta:

Maga meg mit szól bele? Semmi közöd az egészhez. Menjen el a lakásomból. Nem megy el? Óriási botrány lesz, amiről maga is tehet. Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!

– mondta a rendőrnek Magyar Péter. Eközben a jelentés szerint Varga Judit igyekezett nyugtatni férjét, és azt mondta neki: a nagyszülők a gyerekeknél biztonságban lesznek, amíg ők megbeszélik a nézeteltéréseiket. „A férje eközben végig agresszívan és egyre hangosabban kiabált vele” – olvasható a jelentésben.

A jelentés szerint Magyar Péter ezen a ponton arról is beszélt, hogy azonnal felhívja az ismerőseit a médiában, kihívja az RTL Klub stábját, és a Facebookon élőben közvetíti az eseményeket, ha Varga Juditék nem állnak le.

Mit keresett Magyar Péter telefonja Varga Juditnál?

A dokumentumban ezután azt írták, hogy az intézkedő rendőr végül Varga Juditot beültette a rendőrautóba, mire a jelentés szerint Magyar Péter beült a saját autójába, és keresztbe állt a rendőrség kocsija előtt. Az autóból továbbra is folyamatosan „kiabált és fenyegetőzött”, azt állítva, hogy a testőrök el akarják rabolni a gyerekeit.

Aztán kiugrott a kocsiból, és megpróbálta kinyitni a rendőrségi autó ajtaját. A jelentés szerint Magyar Péter ekkor azt követelte, „hogy adjuk oda neki a mobiltelefonját, amely a feleségénél van”. Ekkor a felesége odaadta rendőrtársának a telefont, „aki a gépjárműből kiszállva” odaadta azt Magyarnak.

Ezután a rendőrautó oldalazva megpróbálta megkerülni Magyar Péter autóját, mire ő egy „hirtelen manőverrel újra keresztbe állt”.

Közben folyamatosan „ordibált és fenyegetőzött”. Végül a kukákat félretéve sikerült elindulnia a rendőrségi járműnek, de Magyar Péter üldözőbe vette őket, a Kútvölgyi úton egy hirtelen manőverrel eléjük vágott, és nagy sebességgel megelőzte. Mindannyian ahhoz a lakáshoz mentek, ahonnan Varga Judit el akarta hozni a gyerekeit, hogy a szüleihez vigye őket.

A rendőrnek el kellett állni Magyar Péter útját – aki azzal vádolta meg Varga Juditot, hogy lefeküdt vele

„A gépjárművekből kiszállva mindhárman a lakás kapujához mentünk, ahol dr. Magyar Péter tovább folytatta a trágár kiabálását, melyben az eddigi fenyegetéseket ismételte, illetve engem bűncselekmények elkövetésével vádolt. Én tájékoztattam, hogy nem fogom beengedni a lakásba, mire Ő megpróbált engem kikerülni, ezért megfogtam a kapu oldalát, és a karommal tartottam őt kívül, amíg a védett személy bement és visszazárta a kaput” – írták a jelentésben.

Magyar Péter ezután ismét azzal fenyegetőzött, hogy kihívja az RTL Klubot és megszégyeníti feleségét. Sőt, ezután egy meglepő kijelentést tett magára a rendőrre vonatkozóan is.

Ezután hozzám fordult, és tovább ordítozott. Fenyegetőzött, hogy ha nem engedem be a lakásba, akkor az elkövetett bűncselekményekért felelni fogok, majd azzal vádolt, hogy a feleségével szexuális kapcsolatot létesítek

– írta a jelentést készítő rendőr.

Ezt követően Magyar Péter elővette a telefonját, és – miközben ismételten a kormány megbuktatásával fenyegetőzött –, videófelvételt készített a rendőrről. A rendőr felszólította, hogy hagyja abba, mire Magyar „menekülni kezdett” előle, de folytatta a videózást. Az egyenruhás arra hivatkozott, hogy azért nem készíthet videót, mert „ezen cselekményével a felesége méltóságát súlyosan sértené”, és ezt nem engedheti meg neki.

„Ekkor a jobb kezemmel erősen ráfogtam a mobiltelefonjára, és megpróbáltam kivenni a kezéből, miközben újból felszólítottam, hogy azonnal állítsa le a közvetítést, melynek hatására ennek eleget tett, majd a telefont eltette és tovább inzultált és fenyegetőzött” – írta a rendőr. A házból eközben kijött Varga Judit sógora, aki szintén próbálta lenyugtatni Magyar Pétert, de nem sok sikerrel.

Végül a rendőröket Varga Judit a lakásából hívta fel telefonon, és arra kérte őket, hogy távozzanak „valamelyik környező utcába, ahol a férje nem lát minket”, mert amíg ott vannak a ház előtt, addig Magyar sem fog elmenni. Ezután Magyar Péter távozott a helyszínről, Varga Juditot pedig a rendőrök MIskolcra vitték.

Varga Judit elmondta a rendőrnek, hogy már régóta rossz a viszonyuk – őt pedig tájékoztatták, hogy elkészül ez a jelentés

A dokumentum végén az is szerepel, hogy Miskolcon a miniszter átbeszélte a jelentést készítő rendőrrel a történteket. „Tájékoztatott arról ,hogy a férjével való kapcsolata már nagyon régen megromlott, és az ilyen esetek állandósultak az otthonukban, amelyek során Ő folyamatos verbális agressziónak van kitéve, és a gyermekek is rosszul viselik ezt az állapotot” – olvasható a dokumentumban.

Ekkor a minisztert tájékoztatták arról, hogy az esetről írásos jelentés fog készülni, de „a történtek rendkívül szenzitív tartalma miatt az a titkos ügyiratkezelés szabályainak” megfelelő minősítéssel lesz ellátva, és csak az arra jogosultak ismerhetik majd meg. Varga Judit ezt tudomásul vette és megköszönte, majd megegyeztek abban is, „hogy amennyiben a férjével találkozunk, arról minden esetben értesíteni fogjuk, és csak abban az esetben engedjük be a szülei, illetve a sógora magánlakásába, amennyiben ehhez ők is hozzájárulnak”.

A rendőr a jelentés legvégén azzal összegzett, hogy szerinte Varga Judit „végig próbálta higgadtan kezelni” a helyzetet, „az eset súlyosságához képest megőrizte nyugalmát”, de „elmondásának is megfelelően láthatóan félt, és a jelenlétünk nélkül rendkívüli kiszolgáltatott helyzetben lett volna”.

Ezzel szemben Magyar Péter „folyamatosan agresszívan viselkedett, fenyegetőzött”, veszélyeztette a környezete épségét, és „agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsen” – írták.

(Borítókép: Varga Jusit és Magyar Péter. Fotó: Kaszás Tamás, Szollár Zsófi / Index)