Vitézy Dávid az Indexnek: Rendszeresen zaklatják a járművezetőket és a tömegközlekedőket

Az Örs vezér tere Budapest egyik neuralgikus pontja, három évvel ezelőtt olvasói visszajelzések alapján számos cikket írtunk az ottani közállapotokról.

Az Index olvasói arról számoltak be, hogy rendszeresek a közlekedőket érő inzultusok, egy rossz kinézetű tagokból álló, agresszív társaság zaklatja a járókelőket a metróállomás, a buszpályaudvar és a bevásárlóközpontok környékén. A közfigyelem és a hatósági fellépés hatására a társaság eltűnt, és ígéret született rá, hogy rendszeres rendőri járőrözés, illetve ellenőrzés lesz az Örs vezér terén.

Egy időre valóban elfogadhatóbbá vált a helyzet a környéken, tényleg gyakrabban látni rendőröket, köztereseket vagy polgárőröket, azonban az Örs vezér tere továbbra is az a csomópont, amelyen csak minél előbb át akar vágni az ember. Leginkább a buszpályaudvar terhelt: rendszerint szemetes, és a megálló környékén lévő padokat rossz kinézetű, italozó, olykor üvöltöző, részeg társaságok szállják meg, akik gyakran zaklatják vagy zavarják a buszokra várókat. Az Örs vezér téri aluljáró is többnyire úgy néz ki, és olyan hangulat uralkodik ott, mintha a Mad Max egyik jelenetét készülnének ott forgatni. A Fedél Nélkül című újságot árusítók szerint is rossz társaságok vannak az Örsön, emiatt őket is sokszor elkerülik a járókelők, mert mindenki csak szeretné inzultus nélkül átvészelni az áthaladást.

Randalírozókból, vagyis olyanokból, akik a kulturált viselkedést hírből sem ismerik, bőven akad a tömegközlekedési járműveken (busz, villamos, metró, HÉV). Nem is olyan régen írtunk arról, hogy verekedés közben nyakon szúrtak egy férfit az Örs vezér téri HÉV-megállóban.

Vita és üzengetés vette kezdetét

Vitézy Dávid korábban főpolgármesteri programja részeként jelentette be, hogy megválasztása esetén létrehozza a BKK-rendészetet, amelynek feladata lesz, hogy az utazók vagy a járművezetők riasztása esetén 15 percen belül a helyszínre érve intézkedjenek, biztosítsák az utasok biztonságos eljutását és a közösségi közlekedés rendeltetésszerű használatát. Vitézy ígérete ellenzéki részről támadások célkeresztjébe került. Karácsony Gergely a javaslattal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Amikor azt mondja Vitézy Dávid, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalanszálló, akkor én elküldöm a fenébe.”

A főpolgármester egy interjúban azt is kifejtette, hogy nem szereti a hangulatkeltést, márpedig Vitézy Dávid összemossa a hajléktalanokat az erőszakos emberekkel. Továbbá veszélyesnek is nevezte riválisa javaslatát, mert Karácsony Gergely szerint nem lehet megcsinálni, hogy ha valaki megnyom egy gombot a tömegközlekedésben, akkor kijön a rendőr.

A Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségét támogató LMP társelnöke, Ungár Péter szerint nincs igaza a főpolgármesternek és „politikailag korrekt szövetségeseinek”, amikor arról beszélnek, hogy „a tömegközlekedés nem lehet hajléktalanszálló”, mert ez megfogalmazás kirekesztő és morálisan vállalhatatlan.

Nem érdemes divatos érzékenységekért tagadni valós problémákat. A valóság – valamelyest ismerve a magyar szociális szektor problémáit – az, hogy a hajléktalanság jelentős részt a szinte nem létező rehabilitációs rendszer, illetve a nem létezés határára romlott pszichiátriai hálózat miatt alakul ki. Alkoholbeteg, drogfüggő vagy mentális betegségekkel elő emberek pedig ritkábban tartják be a közösségi közlekedés alapvető viselkedési szabályait. Ez egy tény. És igen, a hajléktalanok körében nagyon nagy arányban találhatóak meg ilyen emberek. Ezeket a problémákat ugyanakkor nem azzal kell megoldani, hogy azt mondja a főpolgármester a BKV-n utazóknak, hogy tűrniük kell a részegen taperoló, ordító embereket. Ha van fedél a fejük fölött, ha nincs, ha holland turisták, ha a magyar pszichiátriai rendszer csődjének az áldozatai. Attól még joga van az utazóknak a békéhez és a biztonsághoz

– fejtette ki Ungár Péter a Facebook-oldalán.

Vitézy nem hajlandó beletörődni

Vitézy Dávid az Indexnek hangsúlyozta: szó sincs hajléktalanellenességről, de gyakran előfordul, hogy emberek rossz higiéniai állapotban, testnedvekkel borított ruhában utaznak a tömegközlekedésen. Ezzel közvetlenül nem zaklatnak senkit sem, de mégis zavarják a többi utast, hiszen például beszennyezik az üléseket.

Én ebbe nem vagyok hajlandő beletörődni

– jelentette ki lapunknak a főpolgármester-jelölt, majd azt is hozzátette, hogy a rossz higiéniai állapotban lévő embereket segíteni kell, zuhanyzási lehetőséget és tiszta ruhát kell nekik biztosítani a szociális ellátórendszerben. Vitézy Dávid ugyanakkor azt is megjegyezte: az nem megoldás, ha becsukjuk a szemünket, és hagyjuk, hogy minden úgy menjen tovább, ahogy eddig. „Ez nincs rendben” – mondta a főpolgármester-jelölt.

Arról is beszélt, egyre gyakrabban fordul elő olyan estet a tömegközlekedési eszközökön, hogy drogos és ittas állapotban lévő személyek zaklatják az utasokat.

Hogy hajléktalanok vagy nem hajléktalanok, ezt én nem akarom elemezni, de olyan személyek, akik egyszerűen nem tartják be az utazási szabályokat

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Azt is mondta, hogy a BKV statisztikái szerint a konfliktusos esetekből 60-70 is történik havonta.

BKV-soktól majdnem mindennap hallok olyan történeteket, hogy járművezetőket zaklattak, és megpróbálták betörni a járműveik szélvédőjét, mert be akarták tartatni az első ajtós szabályokat. Máskor meg ittas, drogos állapotban lévő személyek zaklatják, fogdossák az utasokat, vagy megpróbálják elvenni a telefonjaikat

– nyilatkozta a főpolgármester-jelölt, aki tömegközlekedve saját maga is tapasztalt már atrocitásokat.

Vitézy szerint 30 százalékkal csökkent a Fővárosi Önkormányzati Rendészet létszáma Karácsony Gergely városvezetése alatt. A saját egyesülete (Vitézy Dáviddal Budapestért) és az LMP támogatásával induló főpolgármester-jelölt azt ígéri, hogy nem csupán helyreállítanák a létszámot, hanem növelnék is a BKK-rendészet létrehozásával.

Körülbelül egy 200 fős egységre lenne szükség ahhoz, hogy bármely időpontban (a szabadságolásokat, a betegállományt és a műszakokat figyelembe véve) 30 rendész legyen szolgálatban Budapesten. A BKK-rendészet szorosan a rendőrséggel együttműködésben tevékenykedne.

Vitézy programjában az alábbi 5 pontban van összefoglalva, hogyan tenné biztonságosabbá a budapesti közlekedést:

A munkaerőhiánnyal küzdő önkormányzati közterület-felügyeletet megerősítve létrehozzuk a gyors reagálású intézkedésre képes és jogosult BKK-rendészetet. A kivonulószolgálat együttműködik a BKK diszpécserszolgálatával és kéklámpás autóival, hogy mielőbb odaérjenek, ha az utasok vagy járművezetők segítséget kérnek. 200 fővel bővítjük a közterület-felügyelők létszámát a BKK-rendészet létrehozásával, akiket testkamerával szerelünk fel, hogy az intézkedések jogszerűsége mindig ellenőrizhető legyen. A BudapestGo applikációt segélyhívó gombbal és chatfunkcióval bővítjük annak érdekében, hogy ne csupán a járművezetők, hanem az utasok is közvetlenül jelezhessék a BKK-rendészetnek, ha valami nincs rendben a járművön vagy a megállóban. Ma a villamosok többsége és a kisföldalatti szerelvényei nincsenek bekamerázva. Biztosítjuk, hogy a BKK valamennyi közösségi közlekedési járművén legyen kamera. A szociális ellátórendszer segítségével tisztálkodási lehetőséget, tiszta ruhát és ellátást biztosítunk azok számára, akik a tömegközlekedési járműveken higiéniás okokból nem maradhatnak.

A főpolgármester-jelölt lapunknak leszögezte: a BKK-rendészet létrehozása végre egy érdemi előrelépés lenne.

Szelektív tárolókat vezetne be

Keddi Örs vezér téri sajtótájékoztatóján Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a budapesti köztisztaság szempontjából is látható és érezhető a visszalépés: Karácsony Gergely városvezetése alatt, 2020-ban 3000 hulladékgyűjtőt szereltek le a fővárosban. Ennek köszönhetően a megmaradt közterületi gyűjtőedények gyorsan megtelnek, a szemetet gyakran már csak mellé dobálják. „Szükség lenne arra, hogy megfelelő méretű, számú és kapacitású utcai hulladékgyűjtés legyen” – jelentette ki a főpolgármester-jelölt.

Programja szerint nyugati mintára meghonosítaná, hogy az utcán is szelektív tárolókban legyen gyűjtve a hulladék. A következő önkormányzati ciklus végéig 10 000 új szemetest helyeznének ki a fővárosi kezelésű utcákon és tereken.

Sajtótájékoztatója végén Vitézy Dávid azt is bejelentette: május 22-én egész napos városjárásra indul, és 24 óra alatt mind a 23 kerületet felkeresi, hogy felhívja a figyelmet egy-egy, a fővárosban tapasztalható problémára, amelyekre 101 pontos programjában megoldást ajánl.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2024. április 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)