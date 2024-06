Mint írtuk, a Tisza Párt vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsor vendége volt hétfőn, amelyet követően összeszólalkozott a műsorvezetővel, Rónai Egonnal, és kivonult a stúdióból. Az ügy ezzel nem ért véget, ugyanis hétfőn késő este Magyar Péter egy újabb posztot tett közzé, amelyben személyes, a vallási-felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat közölt az ATV munkatársairól.

Hétfőn késő este, illetve kedd hajnalban több reakció is érkezett a történtekre. A csatorna közzétette a dokumentum tartalmát, miközben Rónai Egon, valamint Vicsek Ferenc, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) alelnöke is reagált a történtekre (ez utóbbi, bár csak egy Facebook-bejegyzés volt, hivatkozási alap lett Magyar Péter támogatóinak körében). Később a MÚOSZ elnöke is megszólalt, Magyar Pétert pedig feljelentették.

Most a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a BRFK a keddi feljelentést

már fel is terjesztette a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyetteséhez.

A listázás jelenségével kapcsolatban a minap egy cikkben idéztük fel a közelebbi múlt hasonló eseményeit. Bodolai László ügyvéd, az ELTE és a Pázmány Péter Tudományegyetem külsős oktatója és az Index jogi képviselője pedig egy véleménycikket közölt a történtekről lapunkban.