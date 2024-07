A Karácsony Gergely főpolgármester által egy éve előrebocsátott több mint negyven traffipax helyett egy sebességmérő működik Budapesten az Árpád hídon történt tragédia évfordulója után. Kiderült, hogy kevesebb is lesz a tervezettnél, ugyanis most Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt közölte, hogy a kamerák 45 sávot fognak figyelni a városban, és nem 45 kameráról van szó, hanem mindössze két tucatról.

A fővárosi önkormányzat a tervezettnél jóval kevesebb traffipaxot telepít Budapest útjaira – számolt be róla az RTL Híradó. Mint kiderült, hogy

a főpolgármester által előrebocsátott több mint negyven kamera helyett körülbelül csak kéttucatnyi várható, amelyek közül egyelőre egy darab működik élesben.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2023. július 1-jén hajnalban egy autós a szalagkorlátot is áttörve halálra gázolt egy szabályosan közlekedő kerékpárost az Árpád hídon. A balesetet egy nagy értékű Mercedes és egy BMW okozta, amelyek egymással versenyeztek, 150 kilométer per órás sebességgel. A biciklis a kórházban belehalt sérüléseibe.

Karácsony Gergely főpolgármester akkor felfoghatatlannak nevezte a tragédiát, valamint egy Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy szerinte a gázolás rendszerszintű probléma tünete, és lépéseket kell tenni ellene. „A főváros 48 sebességmérő kihelyezését készítette elő. Remélem, hamarosan működésbe is tudjuk hozni őket” – írta akkor posztjában.

Később ezt a számot 45-re módosította a főpolgármester.

Tudjuk, melyek azok a pontok, ahol közlekedésbiztonsági szempontból indokolt és létezik az az optikai hálózati rendszer, tehát az infrastruktúra, hogy ezeket a kamerákat gyorsan be lehessen üzemelni

– közölte Karácsony Gergely egy évvel ezelőtt.

Ez azonban azóta sem történt meg. Ráadásul kiderült, hogy a beharangozott sebességmérő eszközökből jóval kevesebb lesz, mint amennyit a főpolgármester írt. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes ugyanis közölte, hogy a kamerák 45 sávot fognak figyelni a városban, és nem 45 kameráról van szó, hanem csak két tucatról. Eddig azonban mindössze egy működik élesben, a Váci úton.

A főpolgármester-helyettes tájékoztatása szerint a többi eszköz hivatalosan csak az ORFK tesztelése után mérheti az autók sebességét. A Híradó érdeklődésére a rendőrség azt a választ adta kedden, hogy „a beruházó Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága a mai napon küldte el a fejlesztés jelenlegi állapotáról szóló tájékoztató levelét a rendőrségre”.

Vitézy nem érti, de már vannak előremutató ellenzéki kerületek

Az RTL Híradó megkérdezte Vitézy Dávidot, a 41 szavazattal alulmaradt főpolgármester-jelöltet is minderről, aki azt válaszolta, hogy szerinte ez elfogadhatatlan.

Én nem tudom a magyarázatát annak, nem tudom megérteni sem, hogy nem sikerült Karácsony Gergelyéknek egy év alatt ebben eredményt elérni, különösen úgy, hogy ellenzéki vezetésű kerületek sikeresen tudtak eredményre jutni

– fogalmazott Vitézy.

A II. kerületben például a rendőrséggel együtt már próbaméréseket végeztek, hatvanmillió forintot fordítottak hét kamera vásárlására.

Volt, ahol 156, volt, ahol 160 kilométer per órás sebességgel száguldoztak, ezek gyakorlatilag megszűntek. Azt is tudni kell, hogy ebben az időszakban az áthaladó autók 15 százaléka lépte túl érdemben a megengedett sebességet. Ez a szám most visszaszorult egy százalékra

– mondta Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság információi szerint a II. kerületi traffipaxok mellett a III. kerületben a kerület által biztosított kamerákkal két helyen is elindul az állandó sebességmérés ezen a nyáron.