Karácsony Gergely épp beletörődött a győzelmébe, amikor jött az újabb fordulat

Karácsony Gergely a június 9-i választáson 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot, de a történetnek ezzel nem volt vége: Vitézy Dávid kezdeményezésére újraszámolták az érvénytelen szavazatokat – több mint húszezer ilyen volt –, ami a sorrenden nem változtatott, de Karácsony Gergely előnye 41 voksra csökkent.

„Beleértve a nemzetközi jogorvoslatot is”

Karácsony Gergely június 13-án, a Nemzeti Választási Iroda előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be: „Bármi is lesz az eredmény, mindenképpen a választás egész Budapesten való megismétlését fogom kezdeményezni. Akkor is, ha ez a bizalmatlansággal kikövezett út oda vezet, hogy Vitézy Dávidot hirdetik ki győztesként, és akkor is, ha engem”.

A főpolgármester akkor közölte azt is, hogy több jogorvoslati lehetőség van, első körben megtámadja a Nemzeti Választási Bizottság eredménymegállapító döntését a Kúrián, és „az Alkotmánybíróság is ott van még”.

Karácsony Gergely az akkori sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt is kijelentette, hogy az összes létező jogorvoslati lehetőséget kihasználja, „beleértve a nemzetközi jogorvoslatot is, ami nyilván inkább jelent politikai, mint valós közjogi aktust”.

„Három a magyar igazság”

Karácsony Gergely június 14-re, a főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazatok újraszámlálásnak napjára hirdetett demonstrációt a Nemzeti Választási Iroda épülete elé. A főpolgármester ezen az eseményen is leszögezte, megnyugtatóan egy új szavazással lehetne lezárni a folyamatot.

„Három a magyar igazság, legyen egy harmadik, tisztességes mérkőzés, az egyik oldalon Vitézy Dávid és a NER, a másik oldalon pedig én és ez a nagyszerű város, Budapest közössége” – fogalmazott Karácsony Gergely.

„Természetesen elfogadom a független magyar bíróság döntését”

A Nemzeti Választási Bizottság az újraszámlálás után is Karácsony Gergelyt hirdette ki győztesnek, 41 szavazatnyi különbséggel. A főpolgármester június 17-én közölte: „Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem. Tudom, szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert. Tudom azt is, hogy sokan belefáradtak már ebbe a hosszúra nyúlt választási kampányba, de a választás demokratikus legitimitása nem múlhat azon, ki nyert és ki veszített. A Budapest köztársaságban biztosan nem”.

Karácsony Gergely akkor azt is leszögezte, nem az újraszámlálás tényét kifogásolja, de szerinte „az érvénytelen szavazatok újraszámolása során az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva az, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. Több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai. Nem állítom azt, hogy történt bárhol visszaélés. Azt állítom, hogy sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést”. Vitézy Dávid közben arra hívta fel Karácsony Gergely figyelmét, hogy új választás kiírását a lemondásával is el tudja érni.

A Kúria végül helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amit Karácsony Gergely így kommentált: „A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amelynek értelmében a következő öt évben is én leszek Budapest főpolgármestere. Természetesen elfogadom a független magyar bíróság döntését”.

A választási folyamat átláthatatlansága miatt még azt is vállaltam volna, hogy az egész városban ismételjük meg a főpolgármester-választást, immár mentesen minden politikai és jogi manipulációtól. A Kúria jogerős döntése azonban ezt a vitát lezárta. A főpolgármesterségről természetesen nem mondok le, mondjanak le azok, akik félre akarták vezetni a budapestieket és akik képtelenek voltak egy tisztességes újraszámlálást levezényelni

– jegyezte meg a politikus.

Karácsony Gergely azóta átvette a következő öt évre szóló főpolgármesteri megbízólevelét. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda lapunknak adott interjújában részletesen beszélt az újraszámlálás körülményeiről.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a döntést

„Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a Kúria elutasította az indítványát. A saját beadványának elutasítása után talán senki nem ünnepelte még úgy a független magyar bíróságokat, mint ahogy most ő teszi” – szúrt oda Karácsony Gergelynek Vitézy Dávid a Kúria döntése után. A Kúria egyébként Vitézy Dávid IV. és VII. kerületre vonatkozó panaszát is visszautasította.

Az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltje már akkor kilátásba helyezte: „A Kúria döntésének a korábbi általam bemutatott visszásságokat érintő része kapcsán a határozat jogi értékelését követően az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartom”.

Vitézy Dávid végül valóban alkotmányjogi panaszt tett, ahogy az az Alkotmánybíróság honlapján olvasható: tizenhét oldalas alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt. Az LMP jelöltje panaszában a Kúria, a legfőbb bírósági fórumtól döntésének alaptörvény-ellenességének a megállapítását, valamint a megsemmisítését kéri a taláros testülettől.

Vitézy Dávid érveire válaszolva Karácsony Gergely is elküldte alkotmányjogi álláspontját, amiben kifejtette: mivel a panasz benyújtója érdemben nem merítette ki a rendelkezésére álló jogorvoslatot, a panasz visszautasításának van helye. A főpolgármester úgy látja, azért is vissza kell utasítani az indítványt, mert az indítványozó nem IV. vagy VII. kerületi választópolgár, azaz a feltételezett jogsértés nem érinti az aktív választójogát. Emellett úgy vélekedett, hogy a panaszos az indítványában nem adott elő érdemi alkotmányjogi érvelést.

Az Alkotmánybíróság végül pénteken hozott határozatában megsemmisítette a főpolgármester-választásról hozott kúriai döntést, így továbbra sem fejeződött be a Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közötti versenyfutás Budapest vezetéséért. Az ügyben a Kúriának új eljárást kell lefolytatnia és új döntést kell hoznia – írtuk pénteki cikkünkben.

Nincs egyetértés a felek között

Karácsony Gergely az Alkotmánybíróság döntésére reagálva közölte: „Vitézy Dávid nem tud belenyugodni a vereségébe. Az Alkotmánybíróságig futott azzal az abszurd érveléssel, hogy bár korábban maga által is elismerten nem kérte az érvényes főpolgármesteri szavazatok újraszámolását, az érvénytelen szavazatok átvizsgálása során kiderült számára, hogy a fel sem nyitott kötegekben levő érvényes szavazatokat jogsértően számolták. A Fidesz által három hete megválasztott új alkotmánybírósági elnök pedig lelkesen meghálálta a belé vetett bizalmat és asszisztált ehhez a képtelenséghez”.

A főpolgármester-választást mindenesetre megismételni már nem lehet, hiszen a törvény szerint annak utolsó lehetséges időpontja holnapután lenne. A Kúriának azt kell mérlegelnie az alkotmánybírósági határozat után, hogy szolgáltatott-e bizonyítékot arra Vitézy Dávid, hogy az érvényes szavazatok számlálása során az eredményre kiható jogsértés történt. Ha igen, akkor nyolc nap alatt a Kúria maga fogja a választási irodák segítségével újraszámolni a 782 ezer érvényes szavazólapot. Ha nem, akkor részletesebb indokolással helybenhagyja a főpolgármester-választás eredményét

– fogalmazott Karácsony Gergely, hozzátéve: „Nem baj. Legalább újfent kiderült, hogy Vitézy Dávid a Fidesz kitartottja. Én türelmesen kivárom az ámokfutásának végét”.

Vitézy Dávid is megszólalt a döntés után:

Az Alkotmánybíróság a Kúria újbóli döntését írta elő a benyújtott bizonyítékok újbóli értékelésével, mind a IV. és VII. kerületekben történt, a szavazással összefüggő visszásságok, mind egy teljes, az érvényes szavazatokra is kiterjedő újraszámlálás vonatkozásában. Karácsony Gergely főpolgármester egy hete független magyar bíróságként jellemezte a Kúriát, bízom benne, hogy a mai döntés nyomán következő újabb kúriai eljáráshoz is hasonló higgadtsággal viszonyul majd. Magam részéről biztosan így fogok, és türelemmel várom a Kúria újbóli eljárását és döntését, hiszen a most zajló jogorvoslati folyamat bár hosszadalmas, de a választási eljárásról szóló törvény által megszabott, minden magyar település önkormányzati választására vonatkozó jogorvoslati határidők és keretek között zajlik.

A főpolgármester-jelölt arra is felhívta figyelmet, hogy „ennyire szoros eredmény, és egy, ahhoz képest ilyen magas tévesztési arány az érvénytelen szavazatok megítélésében együttesen a világ bármely fejlett demokráciájában teljes újraszámláláshoz vezetne. Más kérdés, hogy jó eséllyel nem csak egy négy-öt héten át húzódó és sok lépcsős jogorvoslati folyamat eredményeképpen”.

Vitézy Dávid ugyanakkor leszögezte: „Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló törvény szerinti legmagasabb jogi fórum. Bárhogy is dönt a Kúria a megismételt eljárásában az Alkotmánybíróság mai döntése nyomán, a törvényben szabályozott jogorvoslati folyamat eredményeként így létrejövő végleges jogerős eredményt természetesen el fogom fogadni, ahogy ezt a választás estéje óta következetesen mondom”.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 14-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)