Csókay András: A gyűlölködő fideszes megmondóemberek rosszabbak, mint Bese Gergő

Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

Az ATV megkereste Bábel Balázst, a Kalocsai-Kecskeméti főegyházmegye érsekét, hogy ha már régebben is tudtak az ügyről, akkor miért nem függesztették fel korábban a szexbotrányba keveredett papot.

Arra is kíváncsiak voltak, tudják-e, kik vették rá Bese Gergőt arra, hogy homoszexuális viszonyokba keveredjen.

Bábel Balázs érsek közleményében azt írta, egyetlen médiumnak sem kíván nyilatkozni, és hozzátette, hogy a felfüggesztés a legsúlyosabb kiszabható büntetés, amely kifejezi, hogy súlyosan elítélik Bese Gergő cselekedeteit.

Az ATV Híradójában megszólalt Lukácsi Katalin hitoktató, egykori KDNP-s politikus, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Bese Gergő egyvalakiktől nem kért bocsánatot: „a sorstársaitól, akik ellen ő gyűlöletet keltett, az LMBTQ-mozgalom tagjaitól, a szexuális és nemi irányultságú kisebbségektől. Tőlük kellene, és egyben saját magától is”.

Gyűlölhette a homoszexuális hajlamait

A hitoktató úgy látja, hogy Bese Gergő valószínűleg gyűlölte saját magában homoszexuális hajlamait. A katolikus egyetemi tanár szerint a lelkipásztoroknak ki kell állniuk az egyház tanítása mellett, de a hatalommal való összefonódás nem elfogadható.

A Bese Gergő-ügyről Heidl György egyetemi tanár és filozófiatörténész is elmondta a véleményét.

Az, hogy pártok mellett valaki kiálljon, hogy a párt kampányával teljesen azonosulva akár a gyűlöletig menően akár az ellenfelet szidalmazza, bírálja, mindezt leöntve egy ilyen ájtatos mázzal, ez biztosan megengedhetetlen, és itt van azért főpásztori felelősség is

– magyarázta a tanár.

Csókay András katolikus idegsebész úgy látja, hogy Bese Gergő bűnt követett el, de mindenkinek azt tanácsolja: ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Az idegsebész szerint „vannak olyan fideszes megmondóemberek, akikből olyan gyűlölet árad, hogy az sokkal rosszabb, mint amit Bese Gergő csinált”.

Az ATV egy egyházjogászt is megkeresett, akitől megtudták: most egy belső kivizsgálás következik, mely azt célozza, hogy kiderüljön, vannak-e további egyházi érintettjei az ügynek, illetve történt-e bűncselekmény. Amennyiben igen, az egyházjog előírja, hogy feljelentést tegyenek a rendőrségen.

Régóta mozgott fideszes körökben

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője volt a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.