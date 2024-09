Telex: Féltékenység miatt robbanhatott ki a Bese-ügy

Mint ismert, az utóbbi napokban nagy port kavart Bese Gergő volt dunavecsei plébános ügye, akit Bábel Balázs érsek felmentett a papi szolgálat alól, miután kiderült, hogy a NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Miután a felvételek eljutottak az érsekséghez, Bese Gergőt szinte azonnal felfüggesztették. Állítólag a karkötői buktathatták le.

Néhány nappal a botrány kirobbanása után a plébános közleményében arról írt, hogy rászedték, naivságát kihasználták, és elveszítette józan ítélőképességét. Ezt követően egy TikTok-videóban jelentette ki, hogy eddig Gergő atyaként vitt mindenkit közelebb Istenhez, ezentúl Gergőként teszi ugyanezt. A katolikus pap arról is beszélt, hisz abban, hogy ami vele történt, az nem a véletlen műve, hanem Isten szándéka. A történtek után kormányzati körökben próbálják eltüntetni a katolikus pap emlékét, Orbán Viktor Facebook-oldaláról az összes olyan kép eltűnt, amelyen szerepelt Bese Gergő dunavecsei plébános.

A botrány kirobbanása óta találgatások tárgya, hogy kinek az érdeke lehetett Bese Gergő bukása. A Telex azonban szerdán több, egymástól független, egyházi világban jártas forrástól úgy értesült, hogy szerelmi féltékenység vezetett a volt dunavecsei plébános országos botrányához, és nem feltétlenül kellettek titkosszolgálati eszközök vagy a megtisztulásra vágyó egyház nyomozása a pap magánéletéről szóló információk összegyűjtéséhez.

A lapnak elmondták, hogy Besének volt egy eltitkolt kapcsolata egy olyan férfival, akit egy kormányközeli újságnál ismert meg. Az illető, aki már rég nem dolgozik annál a lapnál,

megdöbbent, amikor felismerte Besét az internetre felkerült videókban, ugyanis ő úgy tekintett a kapcsolatukra, hogy egy párt alkotnak.

A Telex egyik forrása szerint az illető annyira megbántódott a videó láttán, hogy másokkal is megosztotta ezt az információt. Egy másik verzió szerint viszont Bese barátjának egy női ismerőse terítette a lapokat, mert féltékeny volt a papra, és a felvétel kapóra jött neki.

S ha valóban létezik az az akta is, amely ezt az információt bizonyítja, valamint a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta, akkor annak a forrása egész biztosan a pap közvetlen környezete lehetett.

Ezért várhatott az érsek a felfüggesztéssel

Bese Gergő egyébként már hónapokkal ezelőtt felkereste Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, és arról számolt be, hogy egy alkalommal úgy leitatták és elkábították, hogy másnap reggel egy padon ébredt fel, és nem emlékezett az éjszaka történtekre. Azt is elmondta, hogy felvételek készülhettek róla szexuális aktus közben, de a püspök ekkor még megértéséről biztosította.

A Telex úgy tudja, Bese valóban tájékoztatta az érseket a történtekről, ám Bábel Balázs eltiltotta a papot a médiaszereplésektől, emellett lelkigyakorlatra és bűnbánatra küldte. A lap forrásai szerint az érsek azért nem függesztette fel rögtön, mert nem szerette volna elengedni a NER-ben jól beágyazott és az egyházon belül a hívek körében is népszerűnek számító pap kezét, és mivel mérlegelési joga van, ezt meg is tehette. Csak pedofíliavádak esetén nem mérlegelhetett volna, de ez nem merült fel, és bár tabutémának számít, ha kettős életet élnek a papok, nem példa nélküli a katolikus egyházban.

A lap szerint az érsek végül azért függeszthette fel a papot a Válasz Online cikkének megjelenése után, mert egyértelművé vált, hogy a botrányt nem lehet elkerülni. A források szerint azonban az is csoda, hogy csak most robbant ki az ügy, hiszen Bese korábban is meglepően óvatlan volt. Egy másik forrás már fél évvel ezelőtt is látott Besétől származó szexuális tartalmú üzeneteket. Sokak szerint azért nem volt elég óvatos, mert azt hihette, hogy a NER védelme alatt bármit megtehet. A lap Bese Gergőt telefonon is kereste, amit egy nő vett fel, és jelezte, hogy a plébános nem szeretne beszélni.

(Borítókép: Bese Gergő Újhartyánban 2022. október 22-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)