Még mindig nem hallgatta ki a volt fideszes politikust a rendőrség a nőverés ügyében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hvg.hu-nak adott válaszában mindössze annyit közölt az esettel kapcsolatban, hogy „a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt”. Nyilatkozta ezt annak ellenére, hogy október 15-én kapták meg az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészségtől. A képviselő mentelmi jogának kiadása után adhatták át az ügyet az V. kerületi Rendőrkapitányságnak.

Győrffy Balázs mentelmi joggal bírt EP-képviselőként, de miután augusztusban vitába keveredett ittas állapotban egy nővel, akit meg is ütött, és ezt közölte közösségi oldalán is, lemondott minden tisztségéről, többek között az Agrárkamarában betöltött elnöki pozíciójáról és EP-mandátumáról is.

A hatóságok csak azután tudták vizsgálni felelősségét, miután az Európai Parlament szeptember 16-i plenáris ülésén elfogadták lemondását, melyet már szeptember második napján benyújtott. Az ügyészség Győrffy Balázs mentelmi jogának meglétéig az ügy tanúit hallgatta ki, orvosi iratokat vizsgált meg, valamint bizonyítékokat foglalt le.

Sosem látták részegen a volt képviselőt

Szülőfaluja, Nemesgörzsöny lakói meglepetten vették tudomásul a képviselő lemondását, akit állításuk szerint sosem láttak részegen, sőt azt feltételezték, hogy valamit az italába keverhettek. Az ügyészség és a rendőrség azonban súlyos testi sértés vádjával vizsgálják Győrffy Balázs esetét, mely akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Korábban betöltött pozíciójaira a kormánypárt gyorsan jelölt ki új jelölteket, az Agrárkamaránál Papp Zsolt, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, az EP-képviselői székben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára váltotta, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság alelnöke pedig Pócs János lett helyette.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00).