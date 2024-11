Egyre bátrabbak vagyunk, de még több életmentő kézre lenne szükség

Magyarországon évente átlagosan 27 ezer esetben következik be hirtelen szívhalál, sok tragédia elkerülhető lenne, ha azonnal, a keringésleállást követő 3-5 percen belül megkezdenék az újraélesztést a helyszínen tartózkodók – hívták fel a figyelmet a Te kezed is menthet életet! projekt szervezői, akik az újraélesztés világnapján rekordkísérlet keretében több ezer általános iskolai diáknak tanítják meg az életmentő alapismereteket.

Legutóbb az MVM Dome-ban tartott rendezvényen mondta el az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál, hogy csak az elmúlt év során 2400 embert élesztettek újra a mentősök. A sikerarányt azonban nagyban növelné, ha az emberek bátrabbak lennének az elsősegélynyújtásban, így a rohamkocsi megérkezéséig életben tudnák tartani a bajbajutottat.

A szóvivő leszögezte: biológiai élettani okok miatt nem lehet mindenkit megmenteni, de 60-70 százalékos sikerességi arányt el lehet érni. Jelenleg 30 százaléknál tartunk, ami nemzetközi összehasonlításban is szép eredmény, az elmúlt 6-7 évben sokat javult a helyzet. „Közvetlenül a járvány előtt végzett felmérésünkből kiderült, hogy az azt megelőző két évhez képest megduplázódott a civilek által közterületen elvégzett sikeres újraélesztések száma, ezerről kétezerre. A mentésirányítók minden esetben a mentők kiérkezéséig támogatják a folyamatot” ‒ húzta alá a szakember. A felmérés arra is rávilágított, hogy a magyarok 78 százaléka szeretne ismereteket szerezni elsősegélynyújtásban, hogy egy váratlan vészhelyzetben tudják, mit kell tenni.

Életmentő rekordkísérlet

A Te kezed is menthet életet! projekt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZTE SZAKK) Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály (SBO) dolgozóinak kezdeményezése. Osztályvezető orvosuk, Pető Zoltán a helyszínen az Indexnek beszélt az életmentő akció jelentőségéről. A budapesti BLS- (Basic Life Support), azaz az alapszintű újraélesztés technikát már több alkalommal oktatták 8–18 év közötti diákoknak.

A 2018-as szegedi eseményen 982 fő vett részt, egy év múlva három gimnázium diákjai, összesen 2450-en sajátították el a módszert, 2023 októberében pedig már 7351-en. Budapesten október 17-én új rekord született, majd 80 iskola által delegált, közel 9 ezer résztvevővel. A főszervező Buresch Györgyi, az SZTE SZAKK diplomás ápolója évfolyamtársaival álmodta meg az eseményt, amiből immár az újraélesztés világnapjához köthető hagyomány lett.

„Reménykedünk abban, hogy ezzel a hirtelen szívhalál kedvezőtlen statisztikája megtörhető” – emelte ki az osztályvezető orvos.

Naponta 70 magyar ember esik össze hirtelen szívhalál miatt, évente 27 ezer tragédia történik.

„Az emberek többsége mégsem mer cselekedni, mivel attól tartanak, hogy rosszat tesznek, pedig ilyenkor az egyetlen helytelen lépés az, ha nem teszünk semmit” – nyilatkozta lapunknak korábban Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológus igazgatója.

A fiatalok bátrabbak

Pető Zoltán tapasztalatai szerint a fiatalok valamivel bátrabbak. Elmondta, hogy mikor egy szegedi középiskolában egy 16 éves diáknak megállt a szíve, a rekordkísérletben korábban részt vett évfolyamtársai élesztették újra. A hirtelen szívmegállás ritka a gyerekeknél, de minden évben lehet hallani egy-egy esetről. A sürgősségi orvos szerint már egész kicsi korban meg lehet tanítani a gyerekeket az életmentés alapjaira, akár 7-8 éves kortól. „Maga az izommunka nem bonyolult, már általános iskola vége felé képesek sikeres mellkaskompressziót végezni” – emelte ki, hozzátéve: telefonon ma már az óvodások is segítséget tudnak kérni, mivel magabiztosan tudják kezelni a technológiai eszközöket, így a vészhívást is könnyen megtanulhatják.

A gyerekek alapszintű újraélesztés-oktatásának hatalmas jelentősége van, csakúgy, mint a vészhelyzetek elkerülését illető tájékoztatásnak. Például, aki nem tud úszni, ne menjen vízbe, nem szabad a tűzzel játszani, vagy hogy a konyha különösen veszélyes terület kisgyermekek számára – sorolta a sürgősségi orvos. Az elsősegélynyújtás alapvető szabályairól elmondta, hogy biztonságos környezetben kell segítséget nyújtani, ha nem reagál és nem lélegzik az illető, el kell kezdeni az újraélesztést, közben értesíteni kell a mentőket.

„Már órák alatt el lehet sajátítani olyan készséget, hogy komplexebb szituációkat is képes legyen megoldani az ember, az alapok elsajátításához ennél rövidebb idő is elég” – jegyezte meg. A mentőszolgálat diszpécserei a mentőautó kiérkezéséig tanácsokkal tudják támogatni a sikeres újraélesztést.

Kulcsfontosságú az időfaktor

Az SBO szakorvosa szerint 100-ból nagyjából 18 esetben sikeres az újraélesztés. Azt tekintik sikernek, mikor az illetőt úgy lehet visszahelyezni a társadalomba, hogy minimális segítséggel vagy segítség nélkül tudja folytatni az életét. Az időfaktor azért is fontos, mert a helyszínen lévőknek mindössze pár percük van arra, hogy az agykéreg károsodása nélkül újra tudják éleszteni a bajbajutottat – hangsúlyozta a szakember. Elmondása szerint

a hirtelen szívhalál minden korosztályban jelen van, a betegségek kialakulásával ötven év felett jellemző igazán.

A sürgősségi orvos tapasztalatai szerint sok magyar van rossz állapotban, magas a dohányosok, a kezeletlen cukorbetegek és magas vérnyomásosok aránya, miközben kevesen járnak szűrővizsgálatra.

A népbetegségekre utalva megemlítette, hogy még mindig sok a stroke-os eset, gyakoriak a diabétesz szövődményei vagy a dohányzáshoz köthető COPD-s esetek. Tájékoztatása szerint a sürgősségi ellátást igénylő történések nagy része megelőzhető lenne megfelelő aktív életmóddal és rendszeres orvosi kontrollal. Pető Zoltán megjegyezte, hogy a fiatalok szemléletét lehet leginkább formálni, éppen ezért programjukkal rájuk koncentrálnak, akik reményeik szerint hazavisznek valamit tapasztalataikból, és bátrabban mernek segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. A MVM Dome-ban megkérdezett nyolcadikosok lapunknak azt mondták, hogy most először végeztek mellkaskompressziót, de a szakemberek szerint jól csinálták. „Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, ha mégis, már tudjuk, mit kell tenni” – fogalmaztak a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium diákjai.

Gyakoribbak az elsősegélyprogramok

A sürgősségi orvos azt is megjegyezte, hogy a félautomata defibrillátorok szegedi kihelyezésekor sok embernek megmutatták ezek helyes használatát, térképet készítettek a készülékek elérhetőségéről. Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) már az ország 742 pontján bárki számára hozzáférhető. Az Országos Mentőszolgálat Szív City életmentő applikációja is informálja a felhasználót arról, hogy életmentő készülék helyben hol érhető el.

„Az elmúlt két évtizedben számos hasonló kezdeményezés volt: Szombathelyen 2011-ben indult útjára a Segítés városa mintaprojekt, ami azt tűzte ki célul, hogy a lakosság 30 százalékát tanítsák meg újraéleszteni, ami 1-3 évente huszonezer ember BLS-oktatását jelentette, 30-40 szakember vezetésével”– mondta a rendezvényen Köcse Tamás, a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány elnöke, hozzátéve: az ilyen programok is hozzájárultak ahhoz, hogy 20 év alatt 10-ről 30 százalékra emelkedett a sikeres újraélesztések aránya. Véleménye szerint az iskolások nyitottabbak a készség elsajátítására, annak ellenére, hogy ritkább a környezetükben a keringésmegállás. „Bár volt olyan példa, mikor az unokának sikerült újraéleszteni a nagyszülőt” – tette hozzá. Ezt támogatva a rekordkísérlethez az alapítvány szolgáltatta a közel 200 bábut idén is.

A középiskolások tömeges újraélesztés-oktatásában részt vevő szegedi orvos, Pető Zoltán is tagja volt a tavalyi törökországi földrengés áldozatait segítő TEK magyar egészségügyi alakulatának. A speciális egység a felállított sátorkórházban sürgősségi műtéteket is végzett, ugyanis még aneszteziológus is volt a körükben. Lapunknak akkor azt nyilatkozta, hogy amit ott átéltek, örökre bennük fog maradni. Ma már úgy értékeli az átélteket: „a szomorú emlékek mellett megerősít mindannyiunkat, hogy egy jó egészségügyi csapattal akár egy romhalmaz közepén is nagy dolgokat tudunk véghez vinni”. Mint mondta: 32 éve van a szakmában, de a tragédiákat nem lehet megszokni, „belül mindannyian könnyezünk”.

(Borítókép: Résztvevők az újraélesztés világnapja alkalmából szervezett rekordkísérleten a fővárosi MVM Dome-ban 2024. október 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)