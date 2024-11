Ezer fő megkérdezésével készített telefonos közvélemény-kutatást a Republikon Intézet október 24. és 29. között. A válaszadók szerint a Fidesz–KDNP 26, míg a Tisza Párt 24 százalékon áll a teljes népesség körében – írja az Infostart.

Felmérésük szerint a Fidesz és a Tisza mellett még a Mi hazánk és a DK jutna be a parlamentbe, a biztos pártválasztók között 7-8 százalékos támogatottsággal.

„A Fidesz és a Tisza Párt közötti különbségek hibahatáron belüliek, és a kutatás alapján kijelenthető, hogy jelenleg döntetlenre állnak, ugyanakkor ha most lennének a választások, akkor a magyar választási rendszer sajátosságait figyelembe véve a Fidesz győzne″ – mondta a Republikon Alapítvány Kuratóriumi elnöke az InfoRádió műsorában adott interjúban.

Horn Gábor többek között arról is beszélt, hogy:

Az országgyűlési választások végeredményét a határon túl élők szavazatai is befolyásolják, amelyek általában 2-3 százaléknyi pluszt jelentenek a Fidesz–KDNP-nek.

A felmérés szerint a magyar társadalom, de még talán az ellenzéki érzelműek többsége sem gondolja azt Magyar Péterről, illetve a pártjáról, hogy már kormányzóképes erő lenne.

„Ha a következő bő másfél évben még inkább kiéleződik a helyzet, még inkább eltolódik a súlypont, és Orbán Viktor vagy Magyar Péter kérdéssé szűkül le a választás, a többi párt nagyon nehéz helyzetbe kerülhet” – mondta, megjegyezve, hogy ezzel az amerikai elnökválasztáshoz hasonló helyzet állhatna elő.

Jelenleg a Fidesz és a Tisza Párt is „néppárti jelleggel” hozza össze a legkülönbözőbb gondolkodású embereket”.

Az ellenzéki pártok akkor tudnának megerősödni, ha megpróbálnának karakteres, értékalapú politizálást felmutatni, ami felület, kommunikációs háttér hiányában nem könnyű feladat.

A Mi Hazánk és a DK „stabilan tudja tartani” az 5-7 százalék körüli támogatottságát, de még a Momentumnak és a Kutyapártnak is lenne esélye a parlamentbe való bejutásra a mostani felmérés alapján.

Továbbra is sok embernek fontos a különböző politikai, ideológiai értékek mellett való elköteleződés.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amely először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutatott, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

Ezzel szemben a Medián nemrég nyilvánosságra hozott felmérésében az áll, hogy Magyar Péter pártjának 7 százalékos fölénye van már a Fidesszel szemben.

A témával részletesen foglalkozó cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.