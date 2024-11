Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart „a magyar Watergate-botrányról”

Cikkünk frissül...

Mint ismert, a politikus a Völner–Schadl-ügyben már nyújtott át hangfelvételt az ügyészségnek. Akkor kihallgatták Varga Judit volt igazságügyminisztert és több magas rangú kormányzati politikust.

Magyar Péter a vasárnap délutánra, a magyar Watergate-botrány címen meghirdetett sajtótájékoztatóján először ismertette, hogy miért ezt a címet választották. Mint mondta, az 1972-es amerikai politikai viszonyok között eldöntötték, hogy az egyik párt irodáját bekamerázzák és lehallgatják. De rajta kapták őket, és Nixon elnök ebbe belebukott.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta, hogy a Partizán műsorában még nem sejtette mi vár rájuk. Azt mondta akkor, mostantól miden lesz, bűnöző, drogos, pedofil. Rogán Antal mindent el fog követni, hogy ellehetetlenítsék, és mindenki mást is. Nem sejtette, hogy a rendszerváltás utáni legnagyobb politikai földindulása kezdődik.

Azt sem sejtette, hogy olyan politikai közösséget fog vezetni, amely 14 év után megelőzi a Fideszt a közvélemény kutatások szerint. Szerinte Rogánék már márciusban megkezdék a lejáratását, de nem tudták keresztbehúzni a magyar emberek bizalmát. Az állampártot meglepetésként érte a júniusi eredmény. Egyre inkább használták fel a propagandát, a lejáratásukra. Orbán és Gyurcsány is – tette hozzá.

Magyar Péter szerint a Watergate-botányhoz azért hasonlít, mert itt is a titkosszolgálattal dolgoznak.

A Tisza Párt elnöke ezután kitért volt barátnője, Vogel Evelinre, aki az Indexnek adott interjújában beszélt Magyar Péterről. Vogel Evelin elárulta lapunknak, mikor és miért félt Magyartól, de mesélt a Tisza Párt megalakulásáról és arról is, miként viselkedett korábbi kedvese az EP-választás kampányában.

Magyar Péter feljelentést tesz Vogel Evelin ellen

Magyar Péter szerint Vogel Evelin titokban feltételeket készített, majd Magyart és a párttársakat zsarolta. 30 milliót követelt a hallgatásáért cserébe. Már az Index-interjú előtt jelezte, hogy tudja bizonyítani, hogy Evelin zsarolta őket.

Mint mondta, nyár végén tudták meg, Vogel mindenben megállapodott Kubatov Gáborral, a Fidesz alelnökével. Magyar Péter szerint a hallgatásáért lakást és több millió forintot biztosítanak Vogel Evelinnek.

Magyar arról is beszélt, hogy Vogel egy párt körül segítő barátjukat is megkereste, aki erről a beszélgetésről hangfelvételt készített. Ezt a felvételt a sajtótájékoztatón is lejátszották, amelyen elhangzott, hogy Vogel 30 millió forintot követel, és kijelentette, hogy elege van, „felborítja az egészet”.

Mikor tudomásunkra jutott, hogy megállapodott a Fidesszel, találkozót kértünk Evelintől és jeleztük neki, hogy mindent tudnak. Evelin semmit sem tagadott, és azt állította, hogy nem adta át a felvételeket. De ez nem volt igaz, mert átadta azokat

– fogalmazott Magyar Péter, aki ezt követően hozzátette, hogy korábban azt mondta feljelentést tesz, de ezt még nem tette meg. Hétfőn azonban ezt megteszi.

A Tisza Párt tagjait, és közeli ismerőseik is fenyegetéseket kapnak

A Tisza Párt elnöke arra is kitért, hogy a „propagandamédia” eddig két korábban, hozzá közel álló hölggyel készített interjút, akiket rajta kívül Vertán György, a Tigra Kft. tulajdonosának személye köt még össze. Hozzátette, hogy Vertán György Kubatov Gábor „intézőembere”, és egy róla szóló újságcikket is bemutatott a sajtótájékoztatón jelenlévő újságíróknak.

A cikkből kiderült, hogy több cég kapcsolódik Vertán Györgyhöz. Egyrészt a Tigra Kft. és a Damit informatikai Kft. Szoros barátságban van Kubatov Gáborral. 1996-ban alapított cégeket, 2000-re már 602 közbeszerzést nyert az egyik cége, valamint az is, hogy rengeteg állami megbízást kapnak. Az írás arra is kitért, hogy a Damit üzemeltette a Fidesz honlapját is, irreálisan drágán, illetve Az Országgyűlés Hivatala is Vertán György ügyfelei között volt. De a Nemzeti Választási Iroda honapját is Vertán György cége üzemelteti.

Magyar Péter szerint Vogel Evelinhez Vertán Györgytől érkeznek az átutalások, és a lakását is tőle kapta.

Elmondása szerint a Tisza Párt tagjai több megkeresést is kaptak. Megfenyegetik őket, ismeretlen szám hívja őket és pénzt ajánlanak nekik, hogy károkat okozzanak a Tisza Pártnak.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy már áprilisban a kampány alatt, megkereste Magyart több titkosszolgálati vezető, és jelezték neki, kiemelt erőkkel dolgozik az Alkotmányvédelmi Hivatal a Tisza Párt és Magyar Péter ellen. Ezt akkor kétkedve fogadták, de a nyár végén konkrét információk erősítették meg ezt. Rogán Antal egy magántitkosszolgálatot is üzemeltet, ők intézik a piszkos munkákat – tette hozzá Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy nemcsak Magyart figyelik meg és gyűjtenek róla információkat, hanem a munkatársait és családtagjait is. Minden közeli ismerősét megkeresték, fenyegették, vagy pénzt ajánlottak nekik.

Magyar Péter lakása, irodája és autója is „be vannak technikázva”

Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Karmelitában megvásároltak egy több mint 1 milliárd forintba kerülő mesterséges intelligencia szoftvert, és ennek segítségével gyártanak lejárató felvételeket. A hét elején tudták meg, hogy jövő hét elejére időzítette „a rogáni-maffia” a példátlan lejárató akciót, amelyben az illegális eszközökkel szerzett információkat, felvételeket és hamisított felvételek kevernek, és töltenek fel az internetre november óta.

Állítása szerint azt is elmondták a titkosszolgálati vezetők, hogy mind Magyar lakása, irodáik és gépjárműik „be vannak technikázva” hónapok óta. Ezt Magyar nem tudja bizonyítani, de arra kérte a hatóságokat, hogy intézkedjenek és küldjenek szakembereket, és nézzék meg, hogy milyen technikai lehallgató eszközöket találnak. Hozzátette, hogy miután EP-képviselő lett, egyébként sem alkalmazhatnának ilyen eszközöket ellene.

Eljutott hozzá az is, hogy több 10 millió forintért készítenek lejárató felvételeket róla. Ez állítása szerint azoktól jutott el hozzá, akik ezeket készítik, és azt is elmondta, hogy YouTube és Facebook csatornát és készítenek Magyar lejáratására. Mint mondta, narratívagyártásról van szó. Ezeken az oldalakon nemcsak a Tiszával kapcsolatos dolgok lesznek, hanem az egész országot megdöbbentő és megrázó pedofil bűncselekményeket is ide keverik majd. Többek között Lakatos Márk, Alföldi Róbert és Varnus Xavér-ügye is.

Magyar Péter megismételte, hogy holnap „szomorúan, de megteszi a feljelentést” Vogel ellen, mert volt barátnője szerinte a hazájának akart ártani. A hatóságoknak is átadnak majd minden bizonyítékot ezzel az üggyel kapcsolatban.

A Tisza Párt elnöke szerint hetek óta pánik van a Karmelitában a közvélemény kutatások eredményei miatt, és illegális titkosszolgálati, maffiamódszereket alkalmaznak. Orbán Viktortól azt kérte ne bújjon el se Rogán, se Kubatov mögé, legyen benne bátorság és álljon ki vele szemtől szembe. Ő nem fog megijedni, bármit is bevetnek ellene. Mindenki tudja, hogy azért alkalmaznak ilyen módszereket, mert félnek, hogy összeomlik a hatalmuk, ugyanúgy, mint a gazdaság – tette hozzá.

Ezután Pintér Sándor belügyminiszterhez szólt, és arra kérte, hogy álljon ki a magyar emberekért és jelentse ki, hogy eddig és ne tovább.

A te kezedhez nem fűződnek ilyen cselekmények, kérlek, felszólítalak, hogy segíts a hazádnak. Itt már nem a Tiszáról, ellenzékről, hanem Magyarországról szól, ami pár oligarcha család túszul ejtett

– fogalmazott, majd Varga Mihály pénzügyminisztertől is azt kérte, hogy álljon ki a magyar nemzetért és szólaljon fel, arról, hogy hogyan tették tönkre a magyar költségvetést.

(Borítókép: Magyar Péter. Fotó: Tövissi Bence / Index)