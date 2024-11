Hamarosan minden kérdésre választ ad a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órától Kormányinfót tart – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerkesztőségünkkel.

Legutóbb október 30-án tartottak Kormányinfót, akkor a munkáshitel részleteiről adtak számot, szót ejtettek a német és a magyar gazdaság relációjáról, az új otthonfelújítási támogatásokról és arról is, hogy Brüsszelben hogyan tekintenek a Tisza Pártra.

A mostani Kormányinfón várhatóan beszámolnak az előző héten lezajlott Európai Politikai Közösség találkozójáról, amelyen több mint negyven állam- és kormányfő érkezett Budapestre, valamint arról is szót ejtenek, hogy utána megtartották az uniós vezetők informális találkozóját, amelyen megállapodtak a Budapesti Nyilatkozatról, az új versenyképességi paktumról.

Szót ejtenek valószínűleg arról is, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Watergate-ügyként aposztrofálta azt a feltételezését, hogy lehallgatják, azaz azt feltételezi, hogy a szervezet irodái, járművei „be vannak technikázva”, valamint állást foglalhatnak arról, hogy Magyar, a holdudvara és volt párja, Vogel Evelin kölcsönösen lehallgatják egymással folytatott beszélgetéseiket, majd azokat nyilvánosságra hozzák.

Az eseményről az Index ezúttal is percről percre közvetítésben számol be, és végül összefoglalóval is jelentkezik a legfontosabb bejelentésekről.