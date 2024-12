Ismét meghallgatták a nőt, aki megtalálta Till Tamás biciklijét

Ismét kihallgatta a rendőrség azt az asszonyt, aki huszonnégy évvel ezelőtt felfedezte az akkor eltűntként keresett Till Tamás kerékpárját. A mostanra már nyolcvanéves nő három hónappal azután, hogy bejelentette Tamás családja, hogy eltűnt, a menyével és 11 éves unokájával ment diót szedni a környékre. A gyermek szaladgálás közben bukkant a kék színű kerékpárra, és miután az asszony tudta, hogy vélhetően köze lehet Till Tamáshoz, ezért azonnal értesítette a rendőrséget.

A Blikknek visszaemlékezve az idős asszony felidézte, hogy nem ő volt az első, aki megtalálta a biciklit. Hetekkel korábban fia kaszálást végzett a környéken, amikor megtalálta a kerékpárt, majd egy fának támasztotta azt. A nő leszögezte, hogy fiának nem lehetett tudomása arról, hogy kinek a biciklijére bukkant, mert kamionosként ritkán volt otthon, így nem rakhatta össze a képet.

A nyomozókkal, akik Kecskemétről is érkeztek, még aznap visszamentem a helyszínre, ahol kivilágítottak mindent. Roppant furcsa volt, hogy a lakott területen egyetlenegy házból sem jöttek ki, hogy mi történt ott. Az első pillanattól kezdve azt mondtam, aki ezt a kerékpárt odarakta, az itt van a közelben,

– mesélte a nő a lapnak, hozzátéve, hogy másfél hónappal ezelőtt ismét kihallgatták őt és fiát a rendőrök. Sokan úgy gondolták, hogy a kerékpár megtalálása adhat új lendületet a nyomozásnak, végül azt a későbbi gyanúsított, F. János vallomása szolgáltatta.

Till Tamás az egyik legismertebb eltűnt kiskorú volt Magyarországon, 2000. május 28-án veszett nyoma, amikor gyereknap alkalmából a közeli vadaspark irányába indult kedvenc lovához. Évtizedeken keresztül több hamis bejelentés, nyom került a hatóságok elé, a fordulatra idén augusztusig kellett várni.

Ekkor a rendőrség bejelentette, hogy egy tanúvallomás szerint megtalálhatták a két, időközben már elhunyt elkövetőt. A további nyomozás derítette ki, hogy a tanú, F. János lehetett az elkövető, aki be is ismerte, hogy 16 évesen kioltotta Till Tamás életét. Az elévülés szabályai miatt F. ekkor szabadon távozhatott a rendőrségről, az ügyészség azonban nem értett egyet ezzel az állásponttal és kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a Kecskeméti Bíróság el is rendelt.

A történtek miatt az Országgyűlés pedig módosította a Btk.-t, eszerint mostantól nem évülhet el életellenes bűncselekmény még akkor sem, ha az elkövető ekkor fiatalkorúnak számított.