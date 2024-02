Üzentek az ellenzéki pártoknak: Ha meg akarják verni a Fideszt, össze kell fogniuk

Holoda Attila energetikai szakértő is támogatja az MSZP kezdeményezését, hogy az ellenzéki pártok közösen induljanak a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választáson. A Jobbik – Konzervatívok értelmezhetetlennek tartja a szocialista párt közös európai parlamenti listára irányuló aláírásgyűjtését.

Mellár Tamás országgyűlési képviselő és Trencsényi László, a Hálózat a Tanszabadságért alapítója mellett a második Orbán-kormány egykori energetikai helyettes államtitkára, Holoda Attila is Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének kérdésére válaszolva beszélt arról, hogy a győzelemhez megfelelő taktikát, illetve eszközöket kell választani, ezért az ellenzéki pártoknak össze kell fognia a június 9-i választásokra.

Holoda Attila kiemelte, hogy a jelenlegi választási rendszer egy kétpólusú működésre van berendezve, ezért ehhez kell igazodni, vagyis az erőforrásokat össze kell vonni. Az energetikai szakértő szerint jelen helyzetben teljesen felesleges az egyes ellenzéki pártoknak a különbözőségüket hangsúlyozni egymással szemben, inkább azt kellene elmondaniuk, hogy miben különböznek az Orbán-kormánytól.

Ha meg akarják verni a Fideszt, akkor a legcélravezetőbb ehhez az, ha összefognak

– szögezte le Holoda Attila.

Az MSZP oldalán megjelent videóban az energetikai szakértő kijelentette, támogatja az MSZP kezdeményezését, hogy mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választásokon együtt induljanak a demokratikus ellenzéki pártok képviselői.

A szocialista párt nemrégiben aláírásgyűjtést indított: március 15-ig százezer támogató aláírását szeretnék összegyűjteni az ellenzéki pártok közös önkormányzati és európai parlamenti indulása érdekében. Az MSZP azt is szeretné, ha az ellenzéki pártok és azon társadalmi szereplők, „akik a megosztottság helyett az együttműködésben és az összetartásban hisznek”, közösen ünnepelnék március 15-ét. Ezért az MSZP levélben fordult az ellenzéki pártok vezetőihez.

Ellenszélben az ellenzéki közös lista

Az Index megkérdezte az ellenzéki pártokat, hogy mi az álláspontjuk az MSZP aláírásgyűjtésével kapcsolatban, támogatják-e, illetve ha nem, akkor miért nem. Mint megírtuk, az LMP csak röviden válaszolt, sok sikert kívántak a szocialista pártnak, de hozzátették: nem tartják az LMP szempontjából relevánsnak a kezdeményezést.

A Párbeszéd – Zöldek (amelynek élén éppen vezetői cserék voltak, többek között Mellár Tamás lett a párt frakcióvezető-helyettese) közölte: nyitottak minden olyan felvetésre és együttműködésre, amelynek célja a többségi választói akarat érvényre juttatása Budapesten, ezért támogatják a közös listát. A Demokratikus Koalíciótól, a Momentumtól és a Jobbiktól cikkünk megjelenéséig nem kaptuk választ, utóbbi azonban végül küldött egy válaszközleményt.

A Jobbik-Konzervatívok értelmezhetetlennek tartja az MSZP közös európai parlamenti listára irányuló aláírásgyűjtési kezdeményezését, mert szerintük olyan nézetkülönbségek vannak a különböző pártok között, amit százezer, de még egymillió aláírás sem tudna áthidalni.

Hogyan is lehetne közös EP-lista egy olyan párttal, amelyik deklaráltan a tagállami önállóság teljes feladását és egy szuperállam létrehozását támogatja az általunk képviselt nemzetállamok Európájával szemben. Véleményünk szerint minden pártnak egyénileg kell elérnie az Európai Parlamentbe történő bejutáshoz szűkséges 5 százalékos küszöböt

– közölte a Jobbik-Konzervatívok sajtóosztálya.

Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában Donáth Anna, a Momentum nemrégiben újra megválasztott elnöke egyértelművé tette, hogy nem támogatnak közös ellenzéki listát, sőt, azt is mondta: neki már a 2022-es országgyűlési választás éjszakáján is az fájt a legjobban, hogy maga is elhitte, az ellenzéki összefogás azon formája működőképes lehet. Donáth Anna hangsúlyozta: a 2022-es választási kudarcból tanulnia kell a politikusoknak, ők ez tették, ezért állt elő a Momentum egy új, alternatív együttműködési ajánlattal az ellenzéki választók számára.