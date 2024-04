Schadl György ügyvédje a Fidesz zuglói jelöltje

Garabits Márton ügyvéd a Fidesz képviselőjelöltje Zugló 10. számú választókerületében a június 9-i önkormányzati választáson. A 24.hu értesülése szerint Garabits még februárban is ügyvédi megbízást kapott a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökétől, Schadl Györgytől.

A lap azt írja, a Völner Pál volt fideszes államtitkár elleni büntetőper nyomozati irataiban többször is feltűnik Garabits Márton neve. A cégbírósági dokumentumok szerint 2022-ben Schadl György személyesen írt alá ügyvédi meghatalmazást a részére, amire a börtönben kerülhetett sor. Schadlt 2021 novemberében tartóztatták le, a börtönből tavaly novemberben engedték ki, büntetőpere 2023 februárjában kezdődött.

Szorosabb szálak fűzhetik össze Schadl Györgyöt és Garabits Mártont

Közölték azt is, hogy Schadl György sofőrjének és egyben személyi asszisztensének naplójában az a bejegyzés szerepelt, hogy „Garabits Marcinak 2m Ft vinni + paladino, protrust aláíratva + 66 mFt”. A „protrust” és a „paladino” két felszámoló céget jelöl (ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Kft., valamint Paladino Felszámoló Kft.), így a naplóbejegyzés arra utalhat, hogy szorosabb szálak fűzik össze Schadlt és Garabitsot az ügyfél-ügyvéd kapcsolatnál.

A két cég Schadl György 65 éves édesanyjának érdekeltsége. Az Indexen is írtunk arról, hogy Schadl György édesanyja, Hazai Edit Rozália – leánykori nevén Pozsár Edit Rozália – 2021-ben két felszámoló cégben is tulajdonos lett, noha korábban semmilyen üzleti érdekeltsége nem volt. A 24.hu cikke szerint az egyik az állami felszámolói pályázat leadási határidejének napján jött létre.

Schadl édesanyjának akkoriban még csak 50 százalékos üzletrésze volt a ProTrustban, ám az Opten cégadatai alapján Hazai Edit Rozália mára kizárólagos tulajdonossá vált. A Paladino – amelyben továbbra is 50 százalékos üzletrésze van – társasági szerződését pedig Garabits Márton jegyezte ellen ügyvédként. A cég másik tulajdonosa, Schreiber Katalin, aki Garabits felesége.

Schadl György ügyében jelenleg is zajlik a per, legutóbb itt írtunk erről. Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.