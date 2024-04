Vitézy Dávid ismét odaszólt Karácsony Gergelynek

Büszkén osztotta meg közösségi oldalán Karácsony Gergely, hogy a felújított és akadálymentesített M3-as metró Deák Ferenc téri állomása az idei Architizer A+Awards nemzetközi építészeti verseny döntőjébe jutott.

Karácsony Gergely bejegyzését Vitézy Dávid sem hagyta szó nélkül. A főpolgármester-jelölt szerint nem ártott volna arra is kitérni, hogy 2013-ban a közreműködésével indították el az M3-felújítás előkészítését.

Ha már minden, általam aláírt tervezési szerződést a fejemre olvasol mostanság, talán itt sem ártott volna megjegyezned, hogy a BKK-ban 2013-ban indítottuk az M3-felújítás előkészítését, és az M4 állomásait korábban tervező, a posztodban említett építészcsapatok is ekkor kerültek be a munkába – nagyon helyesen. Ebből is jól látszik, hogy egy tervezési munka kezdete és az átadás között egy évtized is eltelhet. Szeretjük vagy sem, ez a természetes Európában