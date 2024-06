A Kúria sem változtatott: továbbra is Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amelynek értelmében a következő öt évben is Karácsony Gergely lesz Budapest főpolgármestere.

A főpolgármester a Facebookon azt írta, hogy elfogadja a független magyar bíróság döntését.

A választási folyamat átláthatatlansága miatt még azt is vállaltam volna, hogy az egész városban ismételjük meg a főpolgármester-választást, immár mentesen minden politikai és jogi manipulációtól. A Kúria jogerős döntése azonban ezt a vitát lezárta. A főpolgármesterségről természetesen nem mondok le, mondjanak le azok, akik félre akarták vezetni a budapestieket, és akik képtelenek voltak egy tisztességes újraszámlálást levezényelni

− írja Karácsony Gergely.

Az újraszámlálás után 41 szavazat a különbség

Karácsony Gergely a június 9-i választáson 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot, de a történetnek ezzel nem volt vége: Vitézy Dávid kezdeményezésére újraszámolták az érvénytelen szavazatokat – több mint húszezer ilyen volt –, ami a sorrenden nem változtatott, de Karácsony Gergely előnye 41 voksra csökkent.

A főpolgármester már az újraszámlálás előtt bejelentette, hogy megtámadja a választás eredményét megállapító határozatot, és Budapest teljes területén megismételné a főpolgármester-választást. Karácsony Gergely többek között úgy fogalmazott: „Nem az újraszámlálás tényét kifogásolom. Jó, ha szoros eredménynél még egyszer meggyőződünk arról, hogy biztosan jól számoltunk-e. Az érvénytelen szavazatok újraszámolása során azonban az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva az, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. Több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai. Nem állítom azt, hogy történt bárhol visszaélés. Azt állítom, hogy sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést.”

A főpolgármester a Kúrián meg is támadta a határozatot – a beadvány tartalmáról itt írtunk –, erre válaszul Vitézy Dávid közölte: „Amennyiben a Kúria ennek az indítványának nem ad helyt, újraválasztott főpolgármesterként a lemondásával az új választást bármikor maga is el tudja érni. Magam részéről állok elébe, bármelyik úton is éri el végül az új választás kiírását.”

Az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapest Egyesület jelöltje két kerületben támadta meg az eredményt, az alábbi indoklással: „A minden jelöltet megillető jogorvoslati joggal természetesen én is éltem, és ezáltal többek között két kerület kapcsán csatlakoztam Karácsony Gergelyhez: a IV. és a VII. kerületben. Ezekben a DK által vezetett kerületekben módszeresen elkövetett visszaélések indokolják a jogorvoslatot, mivel a szavazólapokon történt szinte láthatatlan vékonyságú kihúzások ellentétesek voltak a választási eljárásról szóló törvény a kiesett jelölt törlésére vonatkozó rendelkezéseivel.”

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 14-én. Fotó: Németh Kata / Index)