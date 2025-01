Orbán Viktor: Ideküldtek egy verőembert Amerikából, de saját utunk és küldetésünk van

Először adott interjút 2025-ben a közszolgálati rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, aki Donald Trump beiktatásának szerinte várható hatásairól, a magyar gazdaság helyzetéről, valamint a soros magyar uniós elnökség tapasztalatairól is beszélt.

Minden megváltozik Donald Trump január 20-ai beiktatásával – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint a korábbi amerikai elnök visszatérésével véget ér egy kudarcokkal tarkított négy év.

A kormányfő egyúttal azt is kijelentette, hogy Joe Biden és a demokraták 2020-ban „csalással vették el Trumptól a győzelmet”. Hozzátette: ha akkor a republikánus elnökség újra győz, nincs orosz–ukrán háború.

Orbán Viktor szerint a két nagy amerikai politikai tömb közti különbség az, hogy a republikánusok nemzeti alapon állnak, míg a demokraták globalisták. Mint mondta, Soros György is egy olyan hálózat vezetője, amely a demokratákat támogatja, emiatt úgy véli, a demokraták a politikát a gazdasági érdekeik alá rendelik.

A céljuk rákényszeríteni a világra az elképzeléseiket. Ideküldtek egy verőembert (David Pressman – a szerk.), hogy belepréselje Magyarországot a liberális, globalista rendszerbe. Magyarország azonban nem akar migránsokat, tiszteljük az amerikai államiságot, de saját utunk, küldetésünk van

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint egy sajátos magyar világ építése zajlik, a magyar emberek gondolkodásába pedig nem fér bele a migránsok beengedése.

A miniszterelnök szerint a magyarok családbarátok, de az amerikaiak véleménye szerint „lenézik a hagyományos családmodellt, amit nem tudtunk elfogadni”.

„A háború ellentétben áll Magyarország biztonsági érdekeivel. Megnehezítették a magyarok beutazását, Rogán Antalt szankciós listára tették. A magyar kormány szerint azonban ő jól végzi munkáját” – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy aranykorszakot remél Trump elnökségével.

Hálózatok és EU-s elnökség

Orbán Viktor megjegyezte, hogy a magyar gazdaság repülőrajtot vett januárban, amelynek előfeltétele volt Donald Trump újraválasztása. Rombolás helyett az építkezés korszaka következik – tette hozzá.

Trump első győzelmének következménye az volt, hogy a demokraták átmenekültek Brüsszelbe, most ugyanez történt, Soros emberei átköltöznek Brüsszelbe. A cél kiszorítani őket Brüsszelből, és visszanyomni őket Washingtonba. Így 2025 legfontosabb célja, hogy a Soros-birodalom visszaszoruljon Amerikába

– vélekedett a miniszterelnök, aki szerint el kell venni a pénzt a Soros-hálózattól, mert „Brüsszel Soros György zsebében van”.

Emlékeztetett arra is, hogy a közelmúltban Joe Biden leköszönő amerikai elnök kitüntette Soros Györgyöt, akinek képviselői be vannak épülve Brüsszelben. „Ezt az állapotot kell felszámolni, a pénzünket nem kell a Soros-hálózatnak adni” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az európai uniós magyar elnökséget Orbán Viktor sikeresnek tartja, amit mindenki elismert, még az ellenfelek is. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy sikerült a békét az asztalra tenni, és ott is hagyni. Emellett sikernek tartja a schengeni határok kiterjesztését is, amelynek értelmében Bulgária és Románia csatlakozott az övezethez.

Szóba került, hogy Albániával is megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, emellett Orbán Viktor szerint a magyar elnökség a versenyképesség ügyében is képes volt jelentős döntéseket hozni, ezzel Magyarország felülteljesített önmagához képest. A kormányfő elmondta, szankciómentes kapcsolatot akar Oroszországgal, ám az még idő, míg létrejön.

Béke kell a magyar gazdasági tervek megvalósulásához, a szankciós infláció megszűnhet, ha megszűnnek az orosz szankciók. Ukrajna gazdasági fenyegetést jelent az EU számára, és az EU-tagsága is veszélyezteti az európai agrártársadalmakat. Több veszélyt jelent, mint lehetőséget

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna az európai rendszerhez nem illeszkedő ország, amely folyamatosan függ a nyugati támogatástól.

A magyar gazdaságot illetően elmondta, meg kell határozni a legfontosabb célokat. Itt megemlítette, hogy szükség van arra, hogy mindenkinek legyen munkája, fenn tudja tartani a családját.

„Jó a startpozíciónk 2025-re, jobb a helyzetünk, 2025 a középosztály megerősödésének éve. Akik még nem tartanak itt, azokat segíteni kell, hogy bekerüljenek a középosztályba” – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy a 20 és 65 év közöttiek foglalkoztatási aránya 80 százalék felett van az országban, a megtakarítások aránya 24 százalék. Utóbbi érték az Európai Unióban 14 százalék.

Orbán Viktor úgy véli, 2025 egy fantasztikus év lehet a magyar gazdaság számára, és a társadalom minden rétegében előrelépésre számít. Hozzátette: a legnagyobb veszélyt az energiaárak jelentik, ezek akadályozhatják leginkább a magyar gazdasági terveket, okos energiapolitikára van szükség, ezért tértek át a Török Áramlatra.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. január 17-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)