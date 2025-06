Orbán Viktor: Tisztelem azokat, akik most kapcsolódtak be a politikába, de a tények számítanak

A Kossuth rádiónak adott interjút péntek reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy több mint 2 millióan vettek részt a voks 2025 szavazáson. A közel-keleti helyzetről elmondta, hogy Irán és térsége kormányozhatatlanná válása jelenti az igazi veszélyt. Beszélt arról is, mi történne, ha az unióban bevezetnék a többségi szavazást, az árrés- és kamatstopról, valamint megerősítette, hogy a gazdasági helyzet ellenére is lesznek családtámogatási intézkedések és emelik az önkormányzati dolgozók fizetését a 25 ezer fő alatti településeken.

Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádióban Orbán Viktor. Ma ér véget a voks 2025, a miniszterelnök elmondta, hogy már több mint 2 millióan szavaztak, aki pedig eddig kimaradt, az hallgasson a többiekre, mert ez egy olyan ügy, amire minimum 2 millió ember azt mondta: fontos.

Azt javaslom, hogy kövessék azon társaik példáját, akik leadták a szavazatukat. A következő néhány év, Magyarország jövőjét és sorsát meghatározó kérdésről van szó

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ha egy békési gazda a jövőjéről gondolkodik, akkor érdemes megfontolnia, hogy mit jelent, ha Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba. A kormányfő szerint azt, hogy elvész az agrártámogatások nagy része vagy az egésze, mert a források Ukrajna támogatására mennének el, ha pedig beáramlik az ukrán gabona, akkor a magyar gazdák nem tudják eladni a sajátjukat.

Vagy a budapesti pincér, keres 6-700 ezer forintot, de ha jön egy ukrán és elvégzi helyette a munkáját 5-600 ezerért. A mindennapi életünket közvetlenül fenyegeti Ukrajna uniós tagsága

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a jövő heti uniós csúcs csúnya munka lesz, nagy vitákkal. A kormányfő úgy véli, hogy ilyenkor fontos a tapasztalata, hiszen ő a legrégebb óta regnáló miniszterelnök, másrészt a magyar emberek véleménye a döntő. Ha megszólal, akkor nem mindegy, hogy a saját vagy az emberek véleményét közvetíti, ez a 2 millió ember véleménye pedig egy olyan erő, amit nem lehet kikerülni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy tiszteli azokat, akik most kapcsolódnak be a politikába, de a tapasztalat és a tények is számítanak. A miniszterelnök bejelentette az interjúban, hogy Hollandiába utazik, a képlet pedig mindenhol ugyanaz: vannak a nemzeti erők, akik nem akarnak bevándorlókat és Ukrajna uniós tagságát, és vannak azok, akik akarják a migrációt, valamint szívesen adnak át hatásköröket Brüsszelnek. Szerinte Magyarországon is így állnak fel politikai erőviszonyok. Úgy látja, hogy azért gyakorolnak nyomást Magyarországra, hogy adjunk át jogköröket és engedjük be az Európai Unióba Ukrajnát.

Háború a Közel-Keleten

Veszélyt jelent a közel-keleti konfliktus? – tette fel a kérdést a riporter. Orbán Viktor szerint Irán egy különleges ország. hatalmas hadserege van, az iszlám sajátos ágát képviseli, a világ kereskedelmi útvonalának 30 százalékát ellenőrzik, 90 millió ember él ott, etnikailag vegyes ország, ha szétesik az iráni kormány, akkor az egész ország széthull.

A miniszterelnök szerint ha Irán szétesik, akkor nem Iránban jön létre a háborús góc, hanem szétterjed számos környező országban. Az igazi veszélynek az ebből következő kormányozhatatlanságot tartja.

Orbán Viktor elmondta, hogy érdemes a heti és érdemes heti és havi olajárakat nézni, ha az árak emelkednek, akkor a magyar embereknek is többet kell fizetni, ha háború, van az csak rossz lehet a magyar embereknek. Úgy látja, hogy ha nem tudunk orosz gázt behozni, akkor a rezsi ára a két és félszeresére növekszik.

A miniszterelnök szerint az orosz energiahordozók tiltásához egyhangú szavazás szükséges, ezért vétózott addig a pontig, amíg kivételt nem tettek Magyarországgal, Csehországgal és Szlovákiával. Orbán Viktor szerint ezt az engedményt akarja most Brüsszel elvenni, azzal a trükkel, hogy ez nem szankció, hanem kereskedelempolitikai döntés, ami „nyilvánvaló csalás, ügyeskedés”.

Amennyiben az unióban áttérnek a többségi döntéshozatalra, azzal Orbán Viktor szerint megszűnne a magyar államiság. Hozzátette, ha ennek következtében nem veszik figyelembe az eltérő véleményeket, akkor a magyar állam külpolitikájáról nem Budapesten, hanem Brüsszelben döntenének.

Az árrés- és kamatstoppal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel ezeket meg akarja szüntetni, de a kormány a magyar emberek érdekeit nézi. Szerinte ha eltörölnék a kamatstopot, az 300 ezer családnak okozna nehézségeket, 28 ezer család pedig azonnal csődbe menne.

Addig van szükség a kamatstopra, amíg a Nemzeti Bank nem lesz abban a helyzetben, hogy a kamatokat a jegybanki alapkamaton keresztül Magyarországon lecsökkentse

– magyarázta.

A kormányfő szerint árrésstopnak köszönhetően meg tudják védeni a családokat az „indokolatlanul magas árakkal” szemben. A jelenlegi szabályozás szerint az élelmiszerekre tehető profitot 10-15 százalékban maximalizálják, az ezt meghaladó profitot azonban „indokolatlannak” tartja. Az árrésstop miatt indított kötelezettségi eljárások végére abban bízik, hogy addigra normalizálódnak az árak, így az arról szóló vita már nem fogja érinteni a családokat.

Növelik a gyerekek után járó adókedvezményeket

A 2026-os költségvetést háborúellenes költségvetésnek jellemezték, azonban még nem tudja előre, mi lesz akkor, ha a háború még a következő évben is folytatódik. „Tehát hogyha a világ lángba borul, akkor természetesen egy békeidőkre tervezett költségvetéshez is hozzá kell nyúlni” – nyilatkozta. Elmondta, hogy lehetett volna olyan költségvetést is csinálni, amelyben a háború folytatásával számolnak, és nem tűznek ki benne célokat, de „ezek nem mi lennénk”. Szerinte a nehéz időkben is kell célokat kitűzni, és már az év elején bejelentette, hogy ezeket el fogják érni.

Kiemelte, hogy a kormány júliustól kezdve látható intézkedéseket hajt végre a családok támogatására, amelyek közül a legfontosabb a gyermekek után járó adókedvezmény 50 százalékos növelése, amely már az augusztusi fizetésekben megjelenik. Ugyancsak július elsejétől adómentessé válik a gyed és a csed, ami augusztus 1-jétől lesz érzékelhető a családok számára. Októberben az önkormányzati dolgozók fizetését emelik meg 15 százalékkal a tízezernél kisebb települések esetében, majd januárban újabb 15 százalékos emelés következik, és azon dolgoznak, hogy a 30 ezres településekre is kiterjesszék a béremeléseket.

A következő változás januárban várható, amikor ismét 50 százalékkal növelik a gyermekek után járó adókedvezményt, és a legalább két gyermeket nevelő családokat élethosszig mentesítik a jövedelemadó fizetése alól. Ezek az intézkedések már a költségvetési törvényben rögzítésre kerültek, így nem csupán kormányzati vállalások, hanem törvényi kötelezettségek lettek, amelyeket a háborús helyzetben és gazdasági nehézségek ellenére is meg kell valósítani a magyar családok érdekében.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher / MTI)