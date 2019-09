Átadták az új MOME campust

Átadták a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) új campusát az intézmény diákjainak és tanárainak. A Zugligeti út és a Budakeszi út által közrefogott épületegyüttes bruttó 21,4 milliárd forintból újult meg, az építkezés több ütemben zajlott, és 2014-ben kezdődött el, tervezői Csomay Zsófia, Németh Tamás, valamint a 3h Építésziroda és vezetői, Csillag Katalin és Gunther Zsolt voltak. A projekt részeként több új oktatási és műhelyépület készült, de a campus értékes történeti épületeit, így a 19. századi Gondűző villát és a szocreál korszak emblematikus művének számító főépületet is megőrizték.

Az átadóünnepségen Tarlós István főpolgármester azt mondta, a beruházásnak köszönhetően

a MOME Közép-Európa legkorszerűbb művészetoktatási intézményévé vált,

és a projekt fontos része volt a campus parkjának megújítása is: hamarosan a lakosság számára is megnyílik a 16 ezer új növényt számláló, 15 ezer négyzetméteres közpark, amely mellett a Zugligeti úton közparkolók és kerékpártárolók is létesültek.

A főpolgármester beszédében kilátásba helyezte, hogy hamarosan megújul a Lánchíd és környéke, a Blaha Lujza tér, a Széna tér, megkezdődik az Aquincumi-híd tervezése, folytatódik a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és a BKV járműcseréje is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a XII. kerület országgyűlési képviselője ugyancsak a budapesti fejlesztésekről beszélt, többek között a Normafa, a Várnegyed és a Városliget megújításáról, és egy oldalvágást tett Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt felé: „Noha – a nem budapestiek kedvéért tegyük egyértelművé – a Liget projektnek a Nemzeti Múzeum nem része, mert az egy másik kerületben van.” (Karácsony az ATV-ben a Ligetben épülő Néprajzi Múzeum óriási épületét kritizálta, de véletlenül Nemzeti Múzeumnak nevezte.)

Kopek Gábor miniszteri biztos, a MOME korábbi rektora azt mondta, csaknem húsz év munkája áll a projekt mögött, melynek eredményeképpen 25 ezer négyzetméter épített tér és 15 ezer négyzetméter park jött létre. Ami épült, az nemzetközi mércével is világszínvonal. Jó érzés kimondani, hogy ma Magyarországon ez lehetséges” – fogalmazott. A beruházást irányító Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a campuson két új oktatási épület épült közösségi terekkel, műhelyekkel, előadókkal, szemináriumi termekkel, digitális és hagyományos könyvtárral. Az egyetem egy high-tech fotó-, film- és hangstúdióval, digitális képalkotó műhellyel, a legmodernebb technológiával dolgozó laborokkal gazdagodott.

Az új tanévet a hallgatók már ismét a Zugligeti úti campuson kezdhetik, miután az előző két évben az egyetem az építkezés miatt ideiglenes helyszíneken működött. Az átadón ellenzéki aktivisták táblákkal tüntettek a főpolgármester és a kormány várospolitikája ellen.