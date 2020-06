Rákosrendező, Budapest legzöldebb rozsdazónája

Gyerekkori barátom, aki Rákosrendezőn töltötte ifjú éveit vasutasként, esküszik rá, hogy a Manó büfé előtt történt meg a nevezetes legenda a kecskés igazságosztó emberrel, méghozzá az ötvenes-hatvanas években, amikor még lovas kocsi és autó is átjárt a lustán mozduló kettős sorompó között. A sorompó is lassú volt, az alatta átporoszkáló lovas kocsi is, az azt követő autó se tudott haladni, ezért a járművek bennragadtak a büfénél a két, újra lezáruló sorompópár között. A szűk helyen valahogy összekoccantak, jól össze is vitatkoztak. A vitát tette volna helyre kecskés emberünk, aki a szabad gesztikulálás érdekében lekötötte a kecskéjét a sorompóvéghez. A nagy vitát a kecske búcsúmekegése szakította félbe, a sorompó ugyanis közben felemelkedett az állattal együtt, amely a magasban bágyadt csodálkozással kilehelte a lelkét. (Fotó: Ajpek Orsi / Index)