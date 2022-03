A nagypolitikában kevésbé ismert fideszes váltaná az ellenzék professzorát

Pécs a választási térképen két választókerületre oszlik, a belvárosi területek és öt környékbeli település az 1-eshez, míg az északi részek, és több mint tíz környékbeli kistelepülés a 2-eshez tartozik. Előbbi körzet mandátumáért Mellár Tamás és Kővári János versenyez több-kevesebb eséllyel.

Pécsett forgandó a politikai szerencse. 2010-ben és 2014-ben is a Fidesz jelöltje tarolt az országgyűlési képviselő választáson, továbbá a baranyai megyeszékhely lakossága hosszú időre a városvezetői pozíciót is fideszes polgármester kezébe adta, most azonban elég borúsak a kilátásaik.

Az elmúlt években Pécs elvesztette a 2010-ben Európa kulturális fővárosa cím elnyerésével megszerzett lendületét, sőt a hanyatlás olyan mértéket öltött, hogy majdnem csődbe ment. 2017-ben végül a kormány dobott 9,5 milliárdos mentőövet a fideszes városvezetésnek.

A bányászat és a könnyűipar évtizedekkel korábbi leépülése után úgy tűnik, a város legfontosabb húzóágazata a Pécsi Tudományegyetem lett, illetve a részét képező orvosképzés maradt. Nem véletlen, hogy az országos léptékű fejlesztések is leginkább az egészségügyi intézmények terén érhetők tetten.

Tavaly szeptemberben adták át az Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületét, idén februárban pedig újabb nagyívű fejlesztést harangoztak be a reprodukciós kutatóközpont alapkövének letételével.

E KÉT KÖZELMÚLTBELI ÜNNEPI ESEMÉNY NEM CSAK ARRA VILÁGÍT RÁ, HOGY A KORMÁNYZAT IS ELSŐSORBAN NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI KÖZPONTKÉNT TEKINT PÉCSRE, DE ARRA IS, HOGY BARANYA MEGYÉBEN KI SZÁMÍT IGAZÁN FAJSÚLYOS HELYI POLITIKUSNAK A FIDESZBEN.

A szaktárca-vezető Kásler Miklós mellett ugyanis mindkét esetben Hoppál Péter szólalhatott fel. Már a pártok országos listáit is bejelentették, amikor Baranya megye 1-es számú választókerületének fideszes jelöltje az egészségügyi fejlesztések versenypályáján végre labdába rúghatott. Kővári János március 3-án jelenthette be, hogy átadták az új pécsi fogászati klinikát.

A Fidesz jelöltje 2005 óta az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) képviselője. 2019 óta az ÖPE-KDNP önkormányzati képviselője, a 2010-es nagy taroláskor (Baranya 3-as számú körzetéből) parlamenti mandátumhoz is jutott, ám ezek ellenére sem emelkedett a megyehatáron kívül is ismert politikussá.

Elsősorban a pártközpont országos üzeneteit tolmácsolja a helyiek felé, az ukrán háborúval összefüggésben az adománygyűjtést és a béke hangsúlyozását állítva kampányának középpontjába.

Helyi ismertségét kifejezetten személyéhez kötődő ügyek felkarolásával kevéssé tudta növelni, kivétel ez alól az első vidéki nagyvárosban megrendezett Pride felvonulás, aminek éles ellenzőjeként vétette észre magát.

Az április 3-ai küzdelmet az sem teszi számára könnyűvé, hogy a parlamenti nagypolitikából ismert, tekintélyes egyetemi oktatót, az MTA professzorát kapta ellenfélnek, aki nem mellesleg a 2018-as országgyűlési választáson, független jelöltként (de ellenzéki pártok támogatásával) jókora verést mért Csizi Péterre, most pedig már a hatpárti ellenzéki összefogás is felsorakozott mögötte.

Mellár Tamás a képviselőség mellett jelenleg a Pécsi Tudományegyetem közgazdasági karának egyetemi tanára is, a diákság körében is ismertebbnek számít ellenfelénél. Mellár még az MDF-ben kezdte politikai pályafutását, majd a KSH elnöke lett, de Pécsett volt fideszes önkormányzati képviselő is (mandátumáról 2007-ben mondott le). Parlamenti képviselőként országos jelentőségű kérdésekben szólal meg, szélesebb a kommunikációs hatóköre. A saját pályának tekinthető gazdasági kérdések területén legutóbb a kormány inflációt érintő politikáját ostorozta.

Az ellenzéki összefogás egyik slágertémájának tekinthető kisebbségek jogairól szóló diskurzus azonban idegen terület Mellár Tamás számára. A pécsi Pride eseményében rejlő politikai lehetőséget sem ragadta meg, nem vett részt a felvonuláson azzal indokolva, hogy az egy fiataloknak szóló rendezvény, ő pedig egy nem fiatal egyetemi oktató, aki diszkóba sem jár.

A BÖLCS SZAKMAISÁG KÉPÉNEK KIALAKÍTÁSA AZONBAN MELLÁR ESETÉBEN SZERENCSÉTLENÜL PÁROSUL AZZAL A LEEGYSZERŰSÍTŐ POLITIKAI KAMPÁNYTECHNIKÁVAL, MELYRE MA MÁR AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS KONGLOMERÁTUMA IS RÁÉRZETT.

A Fidesz jelöltje jó ütemérzékkel le is csapott arra a végtelenül egyszerű megfeleltetésre, mely őt, a kárpátaljai menekülteknek adományt gyűjtő (egyébként szociális munkás végzettségű) Kővári Jánost igyekszik Putyin csatlósaként feltüntetni pusztán abból kiindulva, hogy fideszes. Ugyancsak a kormányoldal malmára hajtja a vizet az a tény, hogy a városvezető koalícióból kirakott egykori DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia, a városvezetéssel megromló viszonyát azzal is kifejezésre juttatta, hogy független képviselő-jelöltként bejelentette indulását a választáson.

A fővárosban korrupciógyanú miatt zajló ügyészségi nyomozáshoz képest kisebb érdeklődés övezi Pécs legnagyobb botrányát, melyben a baranyai fideszes politikusokat – Páva Zsolt volt polgármestert és Csizi Péter volt országgyűlési képviselőt is kihallgatta a Kaposvári Törvényszék bírája. Az igazságszolgáltatás arra keresi a választ, hogy miért 600 millió forinttal drágábban vásárolta meg a város a használt holland Volvo buszokat.

A helyi botrány helyett azonban Mellár Tamás számára hangsúlyosabb téma a kormány és az önkormányzatok viszonya. Meglátása szerint jelenleg a város ki van szolgáltatva a kormányzat jóindulatának, ő ezen változtatna. Nem kevésbé fontos számára a pécsi egyetemet is érintő alapítványi tulajdonú átalakítása, az előválasztási vitában arról beszélt, meg kell szüntetni, hogy az egyetem a politikailag elkötelezett kuratórium akaratától függjön.

A pécsi kampány abból a szempontból üdítő jelenség, hogy Kővári és Mellár eltérő politikai preferenciája ellenére kettejük küzdelme nem csapott át személyeskedésbe, indulatoktól szított nyílt sárdobálásba. Az ellenzéki összefogás jelöltje egyenesen aggodalmának adott hangot amikor ellenfelét egy betegség kivonta egy időre a kampányból. Annak igazolására, hogy kettejük versenye nem élet-halál harc, és fontos a beszélőviszony fenntartása, Kővári egy képet is posztolt közösségi oldalán.

A 21 Kutatóközpont mandátumbecslése ebben a pécsi választókerületben (és a másikban is) az ellenzéki összefogás sikerét prognosztizálja, de tekintettel arra, hogy a már említett Bognár Szilvia mellett, a Mi Hazánk, a MEMO és a Kétfarkú Kutya Párt is indít jelöltet, a vártnál szorosabban is alakulhat a küzdelem. Mindezekkel együtt a legnagyobb esélye annak van, hogy Baranya megye 1-es választókerületének az elkövetkezendő években is Mellár Tamás lesz az országgyűlési képviselője.