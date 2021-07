Távol az otthon melegétől: hírességek, akik beperelték a szüleiket

Bár sokak számára természetes, hogy a szülői házban szeretet és támogatás várja őket, sajnos nem mindenkinek adatik ez meg. Vannak, akik már gyerekként érzik, hogy a családjuk nem azt adja nekik, amire szükségük van, és olyanok is, akiknél felnőttként jön a felismerés, hogy valami nincs rendben otthon.

Utóbbira lehet tökéletesen tragikus példa Britney Spears esete, aki már jó ideje szeretne szabadulni apja gyámsága alól, de egyelőre nem járt sikerrel. Azonban nem a hányatott sorsú énekesnő az egyetlen híresség, akinek minden vágya szabadulni a kéretlen szülői szigor és kizsákmányolás alól.

Macaluay Culkin

Macaulay alig volt 10 éves, amikor világsztár lett. A Reszkessetek, betörők! gyerekszínészét hamar megszerette a publikum, a széria nélküle készült részei nem is érték el azt a sikert, mint a vele forgatott első és második film. Macaulay azonban nem állt meg itt, sorra kapta a felkéréseket, ami bár jól hangzik, még felnőttek is nehezen kezelik a hirtelen ölükbe hullott sikert, nemhogy a gyerekek. A rivaldafénnyel való küzdelemben pedig a szülei sem segítették, sőt. 15 éves korában szemrebbenés nélkül kezdtek pereskedni egymással fiuk felügyeleti jogáért – de nem az érdekelte őket, hogy ki takarja majd be őt éjszakánként. A zsarnok szülőket voltaképpen csak Macaulay pénze érdekelte, az anyja nem is titkolta, hogy házat akar venni magának fia vagyonából. A fiatal színész úgy döntött, nem kér ebből, ezért kérvényt nyújtott be a bíróságra, mellyel nagykorúsíttatta magát. Marc Maron 2018-as podcastjében elmondta, hogy közel

negyed évszázada nem is beszélt az apjával.

Ami Kit Culkint illeti, 2016-ban maga mondta, hogy nem tekinti fiának a színészt – írta meg akkor a Daily Mail.

Ariel Winter

A Modern család színésznőjének is meggyűlt a baja az anyjával, szinte filmdrámába illő történetet tudhat magáénak. Ariel 14 éves volt, amikor kérvényezte, hogy a nővére, Shanelle legyen a törvényes gyámja. Ezt ideiglenesen el is érte, 17 évesen pedig kvázi saját maga felett szerzett felügyeleti jogot, nagykorúvá nyilváníttatta magát – ez nem is volt meglepő, hiszen az édesanyja, Crystal Workman szinte mindent elkövetett ellene, amit a filmekben a gonosz mostohák szoktak. Őt, és a nővérét is arra használta, hogy be nem teljesített álmait élhesse meg általuk.

Az anyám mindig hírnévről álmodozott, ezért lett két lánya. Azt hiszem ez volt az ő receptje arra, hogy a neve feltűnjön a címlapokon

– idézte Page Six Ariel nővérét, Shanelle-t, aki szintén színésznő.

Arielnek már négyéves korában bele kellett kóstolnia a showbizniszbe, alig serdülő kislányként már zavarba ejtően mini ruhákban kellett járnia az anyja kérésére. A színésznő úgy érezte, ha meztelen szerepre kérték volna fel 12 éves korában, Crystal arra is boldogan igent mondott volna. A nő mindezek mellett rendszeresen bojkottálta a lánya diétáit, szidta és meg is verte. Bár a kapcsolatot azóta nem tartják, a sértődött mama egy időben szívesen adott interjúkat, amelyekben arról beszélt, mennyire szomorú amiatt, hogy a lánya mutogatja magát. Ariel azóta köszöni szépen, jól van.

Drew Berrymore

A színésznő története ugyancsak drámába illő. Ő 15 éves korában függetlenítette magát a szüleitől, erre pedig minden oka meg is volt. Hat hónapos volt, amikor az apja lelépett, és az anyja sem volt nála alkalmasabb szülő, sőt. A nő New Yorkba vitte partizni kiskorú lányát, aki már azelőtt dohányzott, ivott és kokainozott, hogy serdülni kezdett volna. Drew Berrymore 15 évesen kérvényezte a felnőtté nyilváníttatását, évekkel később pedig elmondta, nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy ki tudott lábalni abból, amibe az anyja belerángatta – írta meg a The Sun.

Leighton Meester

A Pletykafészkek színésznője a kisujját nyújtotta annak idején, mire az anyja tőből akarta letépni az egész karját. Leighton havi 7500 dollárral támogatta az anyját, méghozzá azért, hogy a nő finanszírozni tudja a színésznő beteg öccsének ápolását. Mint azonban kiderült, anyuka szépészeti beavatkozásokra költötte a pénzt, mire Leighton pert nyújtott be ellene. Constance azonban nem fújt visszavonulót: azt állította, lánya ígéretet tett neki, hogy élete végéig havi 10 ezer dollárral segíti. Azzal is megfenyegette, hogy ha nem emel az összegen, további milliókra perli. A bíróság azonnal elutasította a nő keresetét, hiszen a felek között nem volt írásos szerződés, így a pert Leighton Meester nyerte – írta meg az ABC News.

Kobe Bryant

A néhai kosárlabdázó, Kobe Bryant 2013-ban perelte be a szüleit, miután az anyja úgy döntött, aukciósházi kalapács alá helyezteti fia értékes emléktárgyait. Mindezt azért tette, mert nem tetszett neki az a ház, amit a kosárlabdázó ajánlott neki. Mivel megegyezniük nem sikerült, Pamela összeszedte Kobe gyerekkori sport-relikviáit és eladta egy aukciósháznak, akik 450 ezer dollárnyi előleget fizettek neki. Ez már elég volt a hőn áhított házukra is. Pechükre Kobe rájött minderre, és az ügyvédje segítségével elérte, hogy csak számára oly kedves holmik 10 százalékát passzolják el. Az espn szemléje szerint ezután a szülők nyilvánosan is bocsánatot kértek.

Megbántuk a Kobe Bryant aukciós emléktárgyaival kapcsolatos tetteinket és nyilatkozatainkat. Elnézést kérünk minden félreértésért és nem szándékos fájdalomért, amit okoztunk. Nagyra értékeljük az évek során nyújtott pénzügyi támogatást. Elnézést kérünk a Goldin Auctions-től is, hogy akaratukon kívül vettek ebben az ügyben, és köszönjük segítségüket

– hangzott a nyilatkozat.

Rihanna

A barbadosi énekesnő és üzletasszony édesapja sem elégedett meg azzal az összeggel, amivel a lánya időről-időre támogatta. Robyn Rihanna Fenty 2019-ben vitte perre a vezetéknevét, amit szerinte jogtalanul használt az apja. A férfi Fenty Entertainment nevű cégét hirdette úgy, mintha köze lenne a lánya munkásságához, pedig valójában semmilyen összeköttetésben nem álltak. A vádak szerint Ronald Fenty attól sem riadt vissza, hogy 15 millió dollár értékben üljön le tárgyalni lánya egyik turnéját illetően, amire ugyancsak nem szólította fel senki. Az üzletasszony arra kérte a bíróságot, hogy tiltsák el apját attól, hogy az üzleti életben használhassa a Fenty nevet, ami csak őt, Rihannát illeti az Egyesült Államokban.

Noha Mr. Fenty, Rihanna édesapja sem most, sem soha korábban nem volt felhatalmazva arra, hogy Rihanna nevében járjon el, hogy használja a Fenty márkanevet, és hogy kihasználja a lánya Fenty brandjének elismertségét az üzleti életben a saját javára

– szólt a vád.

+1 Meghan Markle

A sussexi hercegné ugyan sosem perelte be a családját, az apja miatt kénytelen volt bíróságra járni, miután a Mail on Sunday nevű bulvárlap leközölte az egyik neki írt levelét. Meghan Markle akár pert is nyerhet, mégis kétséges, mennyire boldogítja majd mindez. Családjával ugyanis évek óta rossz a viszonya, rokonsága rendszeresen szólalt fel itt-ott, hogy rossz színben tüntesse fel a hercegnét. Testvére, Samantha egyenesen sportot űz mindebből. Nem csak leleplezőnek szánt köteteteket jelentetett meg húgáról, még azt is igyekezett megjósolni, hogy Harry herceg hamarosan lapátra is teszi Meghant.