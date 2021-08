Jól vizsgázott a STRAND, indul a második felvonás

Szerdán startolt a STRAND Fesztivál második 5 napja. A MOL Nagyon Balaton programkínálatában rangos helyen szereplő rendezvényen továbbra is nagy érdeklődésre számítanak. A finisben olyan előadók szórakoztatják a közönséget, mint Ákos, a Punnany Massif vagy a Vad Fruttik, de külföldi fellépők is érkeznek Balatonvilágosra. A szervezők a Balaton környéki kórházak dolgozóit is meghívták a fesztiválra, lehetőséget adva nekik egy kis kikapcsolódásra.

Ahogy korábban az Index is megírta, idén új helyszínen, a Balatonvilágoson található Club Aliga területén várja közönségét a STRAND Fesztivál. Bár a rendezvény kisebb, ám most sokkal családiasabb hangulatú, ráadásul jóval hosszabb ideig, összesen tíz napig tart. Az első öt napban olyan hazai közönségkedvencek álltak színpadra, mint a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company vagy a Tankcsapda, de a Lost Frequencies is a headlinerek közt szerepelt. A programok kétszer is telt házat generáltak, nemcsak a koncertekre, hanem például a Hide the Pain Harold negyedben található STRAND Kávéházban tartott közönségtalálkozókra is nagyon sokan kíváncsiak voltak. A beszélgetések közül hármat az olvasóink is megtekinthettek az Index felületén, az Index és a VOLT Produkció együttműködésének köszönhetően.

Bár lassan finisbe fordul a nyár, a fesztiválélményekről továbbra sem kell lemondani: szerdán elindult a 10 nap STRAND második köre, a héten olyan előadók állnak színpadra, mint Ákos, a Vad Fruttik, a Follow The Flow vagy épp a Punnany Massif, de nemzetközi fellépők is érkeznek, jön Martin Solveig és a Nouvelle Vague.

A 10 NAP STRAND Fesztivál első fele a vártnál jobban sikerült. Az idei év mindenki számára tele van nehézségekkel, de fontosnak tartottuk, hogy a közönség 2021-ben végre találkozhasson a kedvenc előadóival. Az első öt napból kettő telt házat hozott, amely még úgy is nagy eredmény, hogy idén a megszokottnál jóval kisebb, családiasabb STRAND Fesztivállal készültünk. Bízunk a következő hét sikerében is

– mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.

Ez az időszak nehezített pálya mindenki számára, hiszen több fesztivált is erre a hétre szerveznek szerte az országban, abban azonban bízunk, hogy a régió forgalmát erősítheti egy ilyen program augusztus végén.

Segít a STRAND

Több jótékony célú akció is kötődik idén a STRAND Fesztiválhoz. Az Együtt az Autistákért Alapítvány kék szívével fotózkodók posztjai után 1000 forinttal támogatja a MOL a szervezetet. Ebben az évben ismét segítik a nehéz sorsú családok iskolakezdését is. A helyszínen 1000 db Balaton-festményt készíthet a közönség, a Telekom pedig minden elkészült mű után 1000 forintot ad az Ökumenikus Segélyszervezetnek e célra.

„Mindkét akció igen jól áll, rengeteg »kék szív« poszt született, és a mai napig már majdnem elkészült az 1000 darab Balaton-alkotás” – mondta el Lobenwein Norbert. Hozzátette:

A STRAND második öt napja arra az időszakra esik, amikor már jellemzően kevesebben nyaralnak a Balatonon, éppen ezért azt reméljük, a Balaton környéki kórházak dolgozóinak, ápolóinak, orvosainak lesz lehetősége arra, hogy kikapcsolódjon, fesztiválozzon kicsit. Éppen ezért több száz kórházi dolgozót hívtunk meg a STRAND második felére.

STRAND Kávéház

A STRAND Kávéház a fesztivál második 5 napjában is működik, egy csomó vendéget és előadót várnak a helyszínre, akikkel különféle témákról társalognak a fesztivál és az Index házigazdái. A közönségtalálkozókkal egybekötött beszélgetésekből podcast is készül.

A kávéházban eddig megfordult már Arató András, azaz Hide the Pain Harold, aki egyébként az idei STRAND arca, de dr. Zacher Gáborral, a Pamkutya vloggerduóval és Turai Barnával, a Síkidegvagyok létrehozójával is találkozhatott a közönség. A második öt napon is izgalmas beszélgetésekre lehet számítani, érkezik Török Ferenc filmrendező, Weiler Péter kortárs művész, illetve Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Az interjúk között Kiss Balázs bűvész és vendége látványos mutatványokkal szórakoztatja a jelenlévőket.

Galéria

Kortárs képzőművészek is jelen vannak a STRAND helyszínén. A Lobenwein Galéria hat fiatal hölgyet kért fel, hogy Nagyon Balaton címmel mutassák be saját élményeiket, érzéseiket a tó kapcsán. Az elkészült műveket először itt láthatja a közönség – a művészek, köztük Bereczki Kata, Bondor Csilla, Gaál Kata, Kránicz Dorottya, Kövecses Anna és Osgyányi Sára a közönség bevonásával alkotnak majd.

Közlekedés

A STRAND-nak otthont adó Balatonvilágos, a Club Aliga vonattal, autóval, biciklivel is könnyen megközelíthető, a környező településekről pedig transzferbuszok is szállítják a vendégeket. Erről bővebb tájékoztatás a www.strandfesztival.com oldalon található.

(Borítókép: A közönség a Lost Frequencies koncertjén, a balatonvilágosi Strand Fesztiválon 2021. augusztus 21-én. Fotó: Varga György / MTI)