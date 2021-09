Billie Eilish unott arcú, zsákruhás lányból lett a Met-gála vigyorgó ékköve

Tinédzserként még a vörös szőnyegre is gigantikus pulóverekbe csomagolta magát, a húszhoz közeledve azonban belefér egy kis hercegnősködés is, ha kell, széles mosollyal.

Billie Eilish néhány éve robbanásszerűen tört be a zeneiparba. 14 éves volt, amikor SoundCloudon útjára engedte Ocean Eyes című számát, melyben bátyja is közreműködött – Finneas egyébként azóta is az énekesnővel együtt dolgozik a dalain. Az említett szám hamar befutott, Eilish pedig hirtelen a világ színpadán találta magát. 2017-ben jelent meg első, Don't Smile at Me című lemeze, ami bár még mérsékelt népszerűségnek örvendett, a 2019 tavaszán megjelent When We All Fall Asleep, Where Do We Go? című lemeze már dobogós helyet ért el a legnagyobb slágerlisták élén. A Billboard 200 és a UK Albums Chart listáját is toronymagasan vezette. Legnagyobb slágere, a bad guy elérte a BillboardHot 100 első helyét.

Az énekesnő egy évvel később már a legújabb James Bond film, a Nincs idő meghalni főcímdalát énekelte fel, miközben elkezdte sorra bezsebelni a nagyobbnál nagyobb elismeréseket. Ő volt a valaha volt legfiatalabb előadó, aki egyszerre elnyerte mind a négy fő Grammy-kategóriás díjat (összesen egyébként hetet zsebelt már be), miközben megdöntött egy halom Guinness rekordot is. Mindezek ellenére a most 19 éves lány nem szállt el a vakító rivaldafényben, és arra is kényesen ügyelt, hogy a lehető legkevesebb ember legyen tanúja annak, mi van a ruhái alatt.

Tavaly tavasszal aztán váratlanul megjelent egy rövidfilm, melyben az akkor 18 éves énekesnő először vetkőzött nyilvánosan. A videó üzenete a testpozitivitásról szólt, miközben Billie hozzátette, nem az ő felelőssége, hogy az emberek mit gondolnak róla a teste láttán. Nem sokkal később egyébként egy interjúban azt mondta, még sosem érezte, hogy bárki is kívánná, azért öltözik úgy, ahogy.

Az eddigi pasijaim sose éreztették, hogy kívánnának. Egyik sem. És ez egy nagy dolog az életemben, hogy úgy érzem, hogy engem még soha senki nem kívánt fizikailag. Így aztán úgy öltözködöm, ahogy, és nem szeretek arra gondolni, hogy ti – vagy bárki – megítélitek [a testemet] vagy annak a méretét. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, hogy egy nap felkelek majd, és úgy döntök, hogy egy ujjatlan topot fogok viselni, volt már ilyen. (...) Néha úgy öltözök, mint egy menő lány. És néha úgy érzem, hogy csapdába ejtett ez az imázs, amit létrehoztam, mert néha azt gondolom, hogy az emberek nem nőként tekintenek rám. Ez a turnévideó pont erről szólt. Azt mondom benne: nézd, ezek alatt a ruhák alatt van egy test, és te azt nem láthatod. Nem kár érte? De az én testem az enyém, a tiéd pedig a tiéd. Kb. a testünk az egyetlen igazi dolog, ami igazán a miénk. Én láthatom, és én mutathatom meg, amikor meg akarom mutatni.

– mondta akkor az énekesnő, hozzátéve, hogy amikor egyszer valóban ujjatlan felsőben merészkedett utcára, szinte rögtön tele lett a melleivel az internet, de nem bánta különösebben.

A zsákruhák szinte egyik napról a másikra tűntek el. Idén májusban Billie leváltotta zöld-fekete frizuráját, helyette szőke bombázóként tért vissza, majd fehérneműre vetkőzött a Vogue címlapján. Döntése sokakat meglepett, hát még az, hogy mindez nem csak egy kis kilengés volt az énekesnő részéről, hanem egyértelműen egy nagy stílusváltás. A magazinnak adott interjújában ki is fejtette, hogy szerinte nagyon nincs rendben, ha valakit azért nem tisztelnek, mert megmutatja a testét. Hangsúlyozta, hogy csak az számít, hogy az illető a saját elvárásinak feleljen meg, és ő érezze jól magát abban a ruhadarabban, amit éppen visel.

Ebben az időben jelent meg új albuma, a Happier Than Ever, melyen többek között felcsendült a Your Power című szám, melyben egy kiskorú és egy felnőtt közötti bántalmazó, erőszakos viszonyát énekelte meg. A dal kapcsán egyébként elmondta, hogy a kiskorúak elleni erőszak és a tinédzserek túlszexualizálása mindenütt jelen van, mindez nem csak a zeneipar rákfenéje.

Nem ismerek olyan lányt vagy nőt, akinek ne lett volna furcsa vagy kifejezetten rossz élménye. Igaz, az erőszak a férfiakat is érinti, megannyi fiatal fiút használnak ki a felnőttek. Nem számít, hogy ki vagy, milyen az életed, a környezeted, de az sem, hogy milyen erős és okos vagy: mindig kihasználhatnak téged. Ez a legnagyobb probléma a zaklatással és a kiskorúak ellen elkövetett nemi erőszakkal. Magabiztos és tudatos lányok találják magukat olyan helyzetben, amikor rájönnek, ők valójában áldozatok. Megalázónak és demoralizálónak érzik belegondolni abba, hogy éppen bántják őket.

– mondta az énekesnő.

A pillangóként kikelt Billie Eilisht aztán nyáron rendesen elővették a rajongói, amikor kiderült, kicsoda is új szerelme, Matthew Tyler Vorce. Az énekesnőnél tíz évvel idősebb férfi már csak az életkora miatt is szúrni kezdte a rajongók szemét, majd amikor kicsit vájkáltak a múltjában, egy csokor kevéssé elegáns rasszista és homofób posztot is találtak a Twitterjén. Billie eközben újabb dögös Rolling Stone címlapot húzott be magának, sikere azonban ezúttal visszafogottabb lelkesedést váltott ki a rajongótáborából, amiért nem állt bele pasija ügyeibe. Vorce végül bocsánatot kért múltbéli kijelentései miatt, a kínos ügylet pedig szép lassan le is csengett. Az énekesnő zsebre tett még egy MTV VMA-díjat, miközben a Met-gálán is hatalmasat robbantott.

A tőle megszokott gigantikus melegítők helyett habos-babos barackszín nagyestélyiben érkezett a vörös szőnyegre, ahol unott arc helyett fogpaszta-reklámba illő mosollyal integetett az őt körülvevő fotósoknak – miközben azért a dekoltázsát sem takarta el.

Billie Eilish tehát úgy tűnik, kinőtte a túlméretes ruhákat, legalábbis a vörös szőnyegen. Koncertjein persze továbbra sem Madonnához vagy Jennifer Lopezhez hasonló szettekben énekel, de az ő művészetében ez soha nem is volt szempont – amin nincs is mit bánni, hiszen senki sem vitathatja, hogy az énekesnő korunk legfiatalabb zenész-zsenije. Nehézségei persze neki is vannak bőven. Bár kívülről úgy fest, sugárzik belőle az önbizalom, Drew Barrymore műsorában a napokban elmondta, hogy ahogy idősödik, úgy érzi magát, egyre kevésbé magabiztosabbnak. Mint mondta, mindig is nagyon őszinte és határozott ember volt, ami egyszerre áldás és átok is az életében. Az utóbb időben mégis úgy érzi, hogy a média kezdi elvenni tőle mindezt, de dolgozik azon, hogy újra visszaszerezze az irányítást. Barrymore, aki maga is reflektorfényben nőtt fel, biztosította az énekesnőt afelől, hogy megérti, amin keresztül megy, de nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Billie minél előbb megtalálja a kiutat – írta meg a Daily Mail.

(Borítókép: Billie Eilish. Fotó: Noam Galai / Getty Images Hungary)