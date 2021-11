Dakota Johnson sajnálja, hogy Johnny Deppék eltűnnek az eltörléskultúra süllyesztőjében

Nem kérdés, hogy mára egészen új alakot öltött a cancel culture, azaz az eltörléskultúra. Aki egyszer leírja magát, a mai világban már csak nagyon nehezen térhet vissza a korábbi életéhez, erről bőven tudna mesélni például Chrissy Teigen is, akitől egy több mint tízéves történet miatt pártolt el a fél világ, köztük az üzlettársai is.

Bár úgy fest, hogy John Legend felségének talán van esélye visszatérni, ezzel nincs mindenki így. Johnny Depp, Shia LaBeouf és Armie Hammer az utóbbi években komoly vádakkal szembesültek, amelyek ellen bár küzdenek, a filmszakma lemondott róluk. Dakota Johnson szerint ez nagyon szomorú.

A színésznőnek volt szerencséje a fentebb említett férfiak mindegyikével együtt dolgoznia, és elmondása szerint sosem tapasztalt erőszakos fellépést a részükről. Ami pedig az őket ért vádakat illeti, Dakota szerint az emberek változhatnak, de a mai világban már nincs lehetőségük arra, hogy ezt megmutassák.

Soha nem tapasztaltam ilyesmit egyikük részéről sem. Csodálatos volt együtt dolgozni velük. Elszomorít, hogy ilyen jó színészeket veszítünk el. Elszomorít, hogy az embereknek segítségre lenne szüksége, de talán nem kapják meg időben. Sajnálok mindenkit, aki megsérült vagy bántották. Annyira szomorú

– mondta Dakota Johnson a Hollywood Reporternek, hozzátéve, hisz abban, hogy az emberek képesek fejlődni és segíteni egymáson.

A színésznő elmondta továbbá, hogy szerinte a stúdiók működése rendkívül elavult, és a fejesek több tekintetben is rosszul gondolkoznak: nem tudják például, hogy teremtsenek valódi sokszínűséget, ahogyan az alapkoncepciókkal is gondok vannak. Dakota úgy véli, nagyon idejét múlt az a felfogás is, hogy milyen filmeket kell gyártani, kiket kell szerepeltetni bennük, és éppen mennyiért.

Mint ismeretes, Johnny Depp már évek óta hadban áll volt nejével. Amber Heard és ő már jó ideje pereskednek, a bíróság pedig ki is mondta, hogy a The Sun nem állított valótlant, amikor asszonyverőnek nevezte őt. Az egykori házastársak azonban azóta sem álltak le vagy gondolkoztak el azon, hogyan egyezhetnének meg. Ügyük még ma is terítéken van, a színésznő karrierje koránt sem szenvedte meg úgy a történteket, mint Deppé. A színészt páros lábbal rúgták ki minden szerepéből, és bár ezerrel dolgozik azon, hogy kitörjön az asszonyverőnek szánt skatulyából, egyelőre nem látszik a küzdelem vége.

Mindezek ellenére Johnny Depp szeptember végén életműdíjat kapott. Miután átvette az elismerést, nem mulasztotta el megemlíteni, hogy az eltörléskultúrától senki sincs biztonságban.

Annyira elszabadult, hogy ígérhetem, senki sincs biztonságban. Közületek sem. Senki az ajtón kívül. Elég egy mondat, és kihúzzák alólad a szőnyeget

– mondta akkor keserűen.

Shia LaBeouf, a Transformers sztárja is kevesebb szerepet kapott az utóbbi évek alatt. Egyesek szerint ez a színész vállalhatatlan viselkedésének volt köszönhető, tavaly nyáron azonban megszorult az a bizonyos hurok, és ő is kezdhetett bíróságra járni – volt párja, FKA Twigs egy csokor rémisztő váddal illette. Ezek között volt a lelki és fizikai bántalmazás, illetve az énekes azt is állította, hogy a színész szándékosan megfertőzte egy nemi úton terjedő betegséggel. LaBeouf eleinte nem törődött mindezzel, később tagadta exe vádjait, melyeket egyébként a Sia és Margaret Qualley is megerősítettek, akik szintén együtt jártak a színésszel. Végül elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért, mielőtt bevonult volna egy szanatóriumba.

Szégyenlem, hogy korábban többeket is bántottam és elnézést kérek tőlük ezért

– mondta mondta tavaly decemberben.

LaBeouf egyúttal a színészi karrierjét is parkolópályára állította a kezelése alatt. Idén nyáron felmerült, hogy egy független filmmel visszatérhet, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy valóban elkezdtek-e dolgozni a projekten.

Armie Hammer feje fölött idén év elején csaptak össze a hullámok, miután egy nő képernyőfotókkal bizonyította, hogy a a színész részletesen ecsetelte neki, hogyan erőszakolná meg és inná ki a vérét.

Teljesen beindult ettől, arról beszélt, hogy nem csak eltörné a bordáimat, de meg is enné, mint valami barbecue-t. Azt mondta, még a szart is kimarcangolná belőlem

– mondta akkor egy Courtney Vucekovich.

A történetbe aztán több ex is becsatlakozott. Volt, aki arról számolt be, hogy Hammer ki akarta venni és megenni a bordáit, egyikük pedig be is perelte, mondván, Hammer megerőszakolta és brutálisan bántalmazta őt. A színész tagadta a vádakat, és egy barátja is jelezte, hogy abszurdnak tartja az elmondottakat, és szerinte csupán arról lehet szó, hogy nem minden embernek való a pajkos szex.

Hammer végül elvonóra ment, és a szerelem is rátalált, méghozzá egy Lisa Perejma nevű fogászati asszisztens személyében, aki ősz elején állítólag biztosította is párját, hogy várni fog rá az elvonó után. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy a színész mikor tervez visszatérni Hollywoodhoz – vagy hogy tervez-e egyáltalán ilyesmit.

