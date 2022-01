Több száz milliós vagyon lesz a tétje Kulcsár Edina és férje, Szabó András (Csuti) válásának.

A páros már évek óta építette vállalkozását, és ezen kívül is jelentős ingatlanvagyont halmoztak fel. Cégük, az influenszereket képviselő Social Guru Kft. a Blikk cikke szerint 2020-ban több mint 135 millió forintos árbevételt termelt, otthonuk – ahova néhány hónapja költöztek be – pedig egy ingatlanos szerint 150 millió forintot érhet.

Kulcsár Edina és Csuti pénteken jelentették be a férfi Instagram-oldalán, hogy válnak.

Nem is tudom, hol kezdjem... Egy évig küzdöttünk, de mivel mindkettőnknek más a szeretetnyelve, így elengedtük egymás kezét... Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Edina is, és mindketten meg is tettünk mindent, hogy rendbe hozzuk a házasságunkat, de sajnos nem ment, vége!