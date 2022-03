Más helyszínen rendezhetik meg Adele Las Vegas-i koncertsorozatát

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nagy port kavart Adele döntése, amikor elhalasztotta Las Vegas-i koncertsorozatát, amelyet a Caesars Palace-ban tartottak volna. Az énekesnő kezdetben azt mondta, a koronavírus lesújtott a csapatára, így nem tudják megrendezni az eseményt úgy, ahogy szerettek volna.

Később elterjedtek olyan híresztelések is, miszerint összetűzésbe keveredett a Caesars Palace vezetőségével, többek között amiatt, mert nem találta megfelelőnek a hangrendszerüket, sőt azt is rebesgették, hogy zátonyra futott párjával, Rich Paullal való kapcsolata, ami szintén rányomhatta a bélyegét a döntésre.

A zenész végül egy talkshow-ban vallotta be, hogy nem a koronavírus tehetett arról, hogy el kellett halasztani a fellépéseket, ám azt megerősítette, hogy még idén megrendezik. A legújabb információk szerint azonban nemcsak a turnét halasztották el, hanem az esemény helyszínét is megváltoztathatják.

Egy informátor elmondta: jelenleg is folynak a tárgyalások arra vonatkozólag, hogy a Caesars Palace Colosseumból áthelyezzék a koncerteket a Zappos Theatre-be, ami szintén a Caesarshoz tartozik. Olyan világsztárok léptek már itt fel, mint például Jennifer Lopez és Shania Twain. A bennfentes szerint az indokolja a helyszín megváltoztatását, hogy a Caesars Palace eléggé be van táblázva, illetve a Zapposnak kétszer akkora a befogadóképessége, összesen hétezren férnek el. Ez pedig azt is jelenti, hogy akár pluszjegyeket is el tudnának adni a fellépésekre. A jegyárak felső határa egyébként a kilencezer dollárt, azaz a 4,1 millió forintot súrolja, így nem kevés pénzt tehet zsebre Adele a turnéval – írja a Sun.

(Borítókép: Adele 2022. február 8-án. Fotó: Peter Cziborra / Reuters)