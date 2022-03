Alec Baldwin mindent tagad, a lelőtt operatőrt hibáztatja a halálos lövésért

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Alec Baldwin a Rust című film forgatásán adott le végzetes lövést egy puskával, amiben eredetileg vaktölténynek kellett volna lennie, ám valaki hibázott, és igazi lőszer került bele. A golyó eltalálta többek között az operatőr Halyna Hutchinst is, aki életét vesztette. Bár a színész mindvégig azt állította, anélkül sült el a fegyver, hogy ő meghúzta volna a ravaszt – ami egy ügyész szerint akár így is lehet –, ám egyelőre még nem tisztázódott, ki tehető felelőssé a történtek miatt.

A legfrissebb hírek szerint Alec Baldwin a bíróságnak benyújtott jogi papírokban „valaki mást” hibáztat, és nem érzi, hogy felelősséget kéne vállalnia bármi miatt is. Sőt, a dokumentumban önmagát fényezte, miszerint nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a stáb folytatni tudja a munkát, még annak ellenére is, hogy a nyilvánosság kereszttüzébe került az operatőr halála miatt. Az információk szerint Baldwin szerződésében az szerepel, hogy minden anyagi felelősségtől mentesül, ha pert indítanának ellene – írja a New York Post.

A dokumentumban ugyanakkor azt írják, hogy Baldwin ettől eltekintve is teljesen ártatlannak tekinthető, mivel senki nem láthatta előre a tragédiát. Ahogy az is kiderült, a színész 250 ezer dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 87,5 millió forintot kapott a főszerepért. Baldwin ügyvédje, Luke Nika azt is kiemelte, a színész bízott kollégáiban, ezért fel sem merült benne, hogy ne végeznék helyesen a munkájukat.

A tények világossá teszik, hogy Baldwin nem felelős a történtekért, sem a hibákért

– olvasható a dokumentumban.

A beadványban azt is kiemelték, hogy Baldwin utasításokat követett, köztük Hutchinsét is, aki a próbajelenetben irányította a színészt, milyen mozdulatokat tegyen, hogy elkapják azt a pillanatot a kamerával, amikor épp felhúzza a fegyvert.

Hutchins pontosan elmagyarázta, hogyan kéne Baldwinnak tartania a fegyvert. Arra utasította, hogy helyezze kicsit feljebb, mintha pont felé irányítaná

– áll a dokumentumban, ugyanakkor azt is megemlítették, hogy Hutchins és Baldwin is ezt hitték ekkor, hogy vaktöltény van a fegyverben.

Mint írták, Baldwin megkérdezte Hutchinst a forgatáson, szeretné-e látni, hogyan néz ki ez a jelenet a forgatókönyv szerint, az operatőr igennel felelt, majd a színész félig felhúzta a kakast, majd amikor elengedte, a fegyver elsült.

Amint később kiderült, egy éles golyó robbant ki a fegyverből, ami eltalálta Hutchinst, majd keresztülhaladva a testén Joel Souza vállába érkezett. Hutchins és Souza is a földre esett. Senki nem értette, mi történt

– áll az iratban, amiben az is olvasható, hogy a színész csak a későbbiekben rakta össze a képet, amikor egy seriff kihallgatta. Megpillantotta ugyanis a Souza vállából eltávolított golyóról készült képet, amit felismert, így rájött, hogy éles lőszer okozta a tragédiát.

A dokumentumból kiderül az is, hogy Baldwin nem vállal felelősséget azért sem, hogy nem nézte meg, a fegyverben vaktöltény van-e vagy sem. Állítása szerint Hannah Gutierrez-Reed, akinek ez volt a feladata a forgatáson, megparancsolta neki, hogy ne tegye, mivel az ő dolga ellenőrizni a fegyvert. A beadványban azt is kifejtik, egy színész nem tudja megállapítani, hogy az adott puska biztonságos-e vagy sem, mivel ez a forgatáson résztvevő stábtagok felelőssége.

A beadványban egy sor szerencsétlenséget is felsoroltak, amelyek valószínűleg felelősek a halálos balesetért, ám a színész ügyvédje szerint ezek egyike sem Baldwin felelőssége.

Nem ő töltötte meg a fegyvert, ahogy nem is ő ellenőrizte a lőszereket, amiket nem ő vett, sem készített. Ahogy azt sem állította, hogy vaktöltény van benne, mivel nem ő volt felelős a fegyverbiztonságért a forgatáson. Nem ő alkalmazta azokat, akik a golyókat biztosították vagy ellenőrizték a fegyvert, ahogy a filmes kellékhez sem volt semmi köze

– fogalmazták meg a dokumentumban, amelynek a végén leszögezték:

Jelenleg két dolog biztos: hogy valaki felelős azért, mert éles lőszer került a fegyverbe, ami ehhez a tragédiához vezetett, ahogy az is, hogy ez a valaki nem Baldwin, mivel ő egy színész.

(Borítókép: Alec Baldwin. Fotó: Jeff Neira / ABC / Getty Images Hungary)