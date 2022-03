Több híresség életét is pokollá tette az endometriózis

A kór sajnos nem válogat, és több nő életét keserítette már meg világszerte. A jó hír az, hogy egy egyébként kezelhető nőgyógyászati problémáról beszélünk, ami sajnos rosszabb esetben akár meddőséghez is vezethet.

Évről évre egyre több nő vállalja a nyilvánosság előtt, hogy endometriózisban szenved, ami nevéből adódóan talán többeknek nem mond túl sokat, ám egy komoly egészségi problémát takar. Bár sajnos a tünetei nem utalnak egyértelműen erre a betegségre, de mindenképp érdemes rá odafigyelni és kivizsgáltatni, mert akár a teherbe esést is megakadályozhatja. Mint ismert, endometriózis akkor alakul ki, amikor a méhnyálkahártya (endometrium) a méh üregén kívül máshol is megtalálható a szervezetben. Bár arra konkrét magyarázat nincsen, mi indokolja a kialakulását, de a hormontermelés megváltozása egy lehet az okok közül.

Dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ orvosa szerint az egyéb betegségek, a genetika, az immunrendszer állapota és a korábbi fertőzések mind szerepet játszhatnak a létrejöttében.

Hogyan alakul ki?

Az endometriózisért az tehető felelőssé, hogy menstruációkor a méhnyálkahártya sejtjei eljutnak a hasüregbe is, aminek megtapadását normál esetben az immunrendszer meggátolja. Ha azonban az immunrendszer épp le van gyengülve, és nem akadályozza meg, akkor a sejtek elkezdenek fejlődni a méhen kívül is, például a beleken, a húgyhólyagon, a petefészkeken, a hashártya felszínén. Az itt megtapadó méhnyálkahártya pedig ugyanúgy reagálni fog a női ciklusra, a vér ugyanakkor nem tud majd kiürülni, aminek következtében ciszták, csomók és különböző gyulladások és összenövések alakulhatnak ki a szervezetben, így jön létre az endometriózis.

A tünetei közé tartozik többek között:

fokozott menstruációs vérzés,

fájdalmas menstruáció,

hasi fájdalom,

fájdalmas együttlét,

sikertelen terhesség,

meddőség (ha az összenövések a petevezetőben alakulnak ki).

Kezelhető betegség

Az előbbiekben felsorolt tünetek alapján azonban nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy endometriózisról van-e szó, vagy sem, így mindenképp kivizsgálás szükséges. A diagnózis felállításához elsőként hastükrözést végeznek, ha pedig endometriózist állapítanak meg, akkor egyből el is tudják távolítani a megbetegedett szöveteket, ami az ezt követő terápiás kezelés hatékonyságát, illetve a sikeres teherbe esés esélyét is nagyban növeli. A legtöbbször altatásban végzett beavatkozás után többek között hormonális gyógyszeres kezelést szoktak javasolni. A betegség ugyanis kezelés nélkül veszélyeztetheti a terhesség sikerességét.

Adókedvezmény is kérhető rá

Három évvel ezelőtt egy kormányrendeletben – amelyet előtte 2009-ben módosítottak utoljára – tették világossá, hogy súlyos fogyatékosságnak minősülnek a leggyakoribb női betegségek is, amelyekre 2019. január 1-től vehető igénybe személyijövedelemadó-kedvezmény. Ekkor Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára azt is közölte, a kedvezmény öt évre visszamenőleg is igényelhető.

A következő betegségek kerültek bele a rendeletbe:

emlő rosszindulatú daganata (BNO: C50)

méhnyak rosszindulatú daganata (BNO: C53)

petefészek rosszindulatú daganata (BNO: C56)

endometriózis (BNO: N80)

A kedvezményt kétféle módon is lehet kérni. Akár a munkáltatónak tett nyilatkozattal, aminek értelmében havonta automatikusan, a munkabér számfejtésekor érvényesül a kedvezmény. Illetve az adóbevallás elkészítésekor is visszakérhető az adott évre járó összeg, ami az éves személyijövedelemadó-bevallását követően lesz visszatérítve. Az adókedvezmény igénybevételének pontos részletei ide kattintva olvashatóak el.

Több híresség életét is megkeserítette

A hazai hírességek közül már többen is a nyilvánosság elé álltak, hogy felhívják a figyelmet az endometriózisra, ami rengeteg nőt érint. Az RTL Klub időjósa, Pataki Zita is őszintén mesélt a gyerekvállalás nehézségeiről, ugyanis már tíz sikertelen lombikon van túl, ami leterhelte a szervezetét. Bár az endometriózis ellenére lehetne gyereke, ám nála más problémák is fennálltak.

Az endometriózis ma már nem zárja ki a gyerekvállalást, sajnos nálam még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány, mint most. Ehhez derült ki a Meddőnek nyilvánítva-sorozatunk forgatása során, hogy hisztaminérzékenységben és reverz T3 szindrómában szenvedek, amit talán ha korábban tudok, ma már gyerekem is lehetne

– mondta korábban a tévés.

Hasonló cipőben járt Vajna Tímea is, akinek tavaly nyáron egy vérrel teli cisztát távolítottak el a petefészkéből. Mint akkor mondta, ez az egyetlen megoldás az endometriózis ellen. Ősszel azonban újra kórházba került, akkor méhtükrözést végeztek rajta, amit általában akkor szoktak alkalmazni, ha valakinél fennáll a meddőség veszélye, vagy egyéb okok indokolják a műtétet.

Évekkel ezelőtt Dukai Regina is beszámolt arról, hogyan derült ki nála, hogy endometriózisban szenved.

Szilveszter környékén tompa fájdalmat kezdtem érezni a jobb petefészkemnél, ha lehuppantam a kanapémra, ha átmentem egy fekvőrendőrön az autómmal, és minden nagyobb mozdulatnál

– írta a posztban, ezt követően derült ki a betegsége.

Mint hozzátette, esetében ezt egy csokoládéciszta, azaz vérrel teli ciszta okozta, ami már az endometriózis tünete. A műtétet követően gyógyszeres kezelést alkalmaztak nála, aminek minden mellékhatását produkálta, így végül felhagyott vele, ám a diéta hatásosnak bizonyult.

De nem csak a hazai sztárok között találni szép számmal endometriózissal diagnosztizált nőket. Ebben a betegségben szenved többek között Amy Schumer, aki az idei Oscar-gála egyik házigazdája lesz. A humoristának a méhét is el kellett távolítani.

A doktor harminc helyen talált endometriózisfoltokat, mindet eltávolította. A vakbelemet is ki kellett vennie, mert azt is megtámadta az endometriózis. Nagyon sok vér volt a méhemben

– írta Instagram-oldalán.

A színésznő Lena Dunham is szörnyű fájdalmakat élt át az endometriózis miatt. Dunham még 2018-ban vallott betegségéről, addigra már nyolc műtéten is túl volt, illetve több gyógykezelést is kipróbált, ám egyik sem bizonyult hatásosnak. 31 éves korában végül eltávolították a méhét és a méhnyakát is annak érdekében, hogy a fájdalma végre megszűnjön. Mint akkor mondta, mindig azt hitte, hogy egyszer anya lesz, ám ez nem valósulhatott meg.

Ilyen fájdalommal soha nem leszek képes senki édesanyja lenni. Még ha teherbe is tudnék esni, semmit nem nyújthatnék

– nyilatkozta akkor.

Sőt, a nemrég első gyermekét világra hozó amerikai énekesnő, Halsey is endometriózisban szenved. A betegség tehet arról is, hogy Marilyn Monroe-nak soha nem született gyereke, holott nem egyszer lett terhes, ám minden alkalommal elvetélt. Ahogy Pamela Andersonnak, Dolly Partonnak és Whoopi Goldbergnek is szembe kellett néznie az endometriózissal, ami még inkább alátámasztja azt, hogy a betegség egyre több nőt érint világszerte. A legutóbbi adatok szerint csak Magyarországon legalább 200 ezer nő életét keseríti meg.

(Borítókép: BSIP / Universal Images Group / Getty Images)